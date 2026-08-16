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Imágenes desopilantes: un alcalde de Sudamérica se convierte en Spider-Man para mostrar los éxitos de su gestión

El ingenioso video fue difundido con el objetivo de mostrar obras e intervenciones urbanas realizadas durante su administración en el distrito de El Agustino, pero el formato elegido fue lo que terminó captando la atención de miles de usuarios.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Un alcalde de Sudamérica se convierte en Spider-Man para mostrar los éxitos de su gestión.
Un alcalde de Sudamérica se convierte en Spider-Man para mostrar los éxitos de su gestión.
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La comunicación política ya no se limita a conferencias de prensa, actos oficiales o comunicados institucionales. En un contexto dominado por las redes sociales y la competencia permanente por captar la atención de los usuarios, los dirigentes exploran nuevos lenguajes para acercar sus mensajes a las audiencias. Un ejemplo reciente llegó desde Perú, donde Richard Soria, alcalde del distrito limeño de El Agustino, apeló al universo de Spider-Man para mostrar algunas de las obras realizadas durante su gestión.

Quién es Richard Soria, el funcionario que se volvió tendencia en redes sociales

Richard Soria es el alcalde del distrito de El Agustino, una de las jurisdicciones que integran la capital peruana. En los últimos días, su nombre trascendió las fronteras de Perú luego de que un video institucional protagonizado por él mismo comenzara a viralizarse en distintas plataformas digitales.

Un alcalde de Sudamérica se convierte en Spider-Man para mostrar los éxitos de su gestión. Créditos: X @eledenmx20

La pieza fue difundida con el objetivo de mostrar obras e intervenciones urbanas realizadas durante su administración, pero el formato elegido fue lo que terminó captando la atención de miles de usuarios. Lejos de la comunicación política tradicional, el alcalde optó por una propuesta inspirada en uno de los superhéroes más populares de la cultura pop: Spider-Man.

El mensaje busca transmitir una idea concreta: que la gestión municipal está cumpliendo con los compromisos asumidos durante la campaña electoral. Sin embargo, en lugar de recurrir a discursos extensos, el funcionario eligió un formato breve, visual y pensado específicamente para el consumo en redes sociales.

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En el video, Soria aparece inicialmente sobre unos astas bandera antes de comenzar un recorrido virtual por distintos puntos de la ciudad. A través de efectos de edición digital que simulan el lanzamiento de telarañas, el alcalde “se desplaza” entre diferentes sectores del distrito, mientras en pantalla aparecen imágenes de las obras que busca destacar como parte de su gestión.

El alcalde Richard Soria aparece sobre unos astas bandera antes de comenzar un recorrido virtual.

La propuesta se apoya en un imaginario ampliamente reconocido. Spider-Man forma parte de una de las franquicias de entretenimiento más exitosas del mundo y su estética, movimientos y universo narrativo resultan fácilmente identificables para una gran parte del público. Gracias a ello, la referencia puede comprenderse de inmediato sin necesidad de explicaciones adicionales.

El código cultural utilizado no pertenece originalmente al ámbito político. Sin embargo, la comunicación institucional adopta cada vez más recursos provenientes del entretenimiento, los memes y las tendencias digitales para lograr un mayor alcance. En este caso, el alcalde no promociona un producto comercial, pero sí intenta captar un recurso cada vez más valioso en internet: la atención de los usuarios.

El furor en TikTok e impacto en la comunicación política regional

La viralización del video también refleja una transformación más profunda en la forma en que los funcionarios públicos se relacionan con las audiencias. La irrupción de plataformas como Instagram Reels, TikTok y YouTube Shorts modificó las reglas de la comunicación política, impulsando contenidos más dinámicos, breves y adaptados a las lógicas del consumo digital.

La irrupción de plataformas como Instagram Reels o TikTok modificó las reglas de la comunicación política.

Mientras que los comunicados oficiales, las conferencias de prensa y las entrevistas continúan ocupando un lugar relevante, estos formatos suelen llegar a públicos específicos. En cambio, los videos verticales, las tendencias virales, la música y el humor permiten a los dirigentes conectar con usuarios que habitualmente no siguen la agenda política de manera cotidiana.

El caso de Richard Soria muestra cómo la comunicación gubernamental también se adapta a la llamada economía de la atención. La gestión pública y las campañas electorales ya no se desarrollan únicamente en espacios institucionales o mediáticos tradicionales, sino también en entornos digitales donde cada publicación compite con miles de estímulos simultáneos.

Spider-ManPerúSudamérica
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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