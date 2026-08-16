Las Fuerzas Armadas de Irán afirman que no cederán ante EEUU hasta su “derrota completa” y escala el conflicto

Donald Trump y sus dichos sobre Irán. Foto: REUTERS

Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron este domingo que no cederán ante Estados Unidos hasta lograr su “derrota completa”, a 24 horas de que expire el plazo de 60 días establecido en el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington en junio para negociar un acuerdo definitivo de paz.

“Hasta la derrota completa de los enemigos estadounidense-sionistas en la región, la restitución de los derechos de la heroica nación iraní y la rendición del enemigo, no cederemos ante Estados Unidos”, afirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán en un comunicado difundido con motivo del aniversario del regreso de los prisioneros de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), según informó la agencia Tasnim.

El organismo militar aseguró que mantendrá su posición en defensa de las “demandas legítimas” y la “restitución de los derechos” del pueblo iraní y de su líder supremo, Mojtaba Jamenei, sin precisar cuáles son esas demandas.

El Estado Mayor sostuvo que las fuerzas iraníes que se enfrentan al “ejército más equipado del mundo”, en referencia a Estados Unidos, han conseguido poner “de rodillas” a sus dirigentes.

El comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, afirmó a su vez que se ha tomado la decisión de que “cualquier militar iraní que logre capturar o matar a un militar estadounidense agresor recibirá un premio de 30.000 dólares por parte del pueblo iraní”.

Memorando de entendimiento

Irán y Estados Unidos firmaron el 17 de junio un memorando de entendimiento que establecía el fin inmediato de las operaciones militares entre las partes y fijaba un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo de paz.

Abás Araqchí, ministro de Exteriores de Irán. Foto: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

Sin embargo, las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudaron el 7 de julio después de que Washington acusara a Teherán de atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz, a lo que siguieron nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del país persa. Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el memorando.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó el viernes que el memorando de entendimiento representó “el fin de la guerra, no un alto el fuego”, y aseguró que Washington violó ese acuerdo, por lo que “no existe un alto el fuego de 60 días que deba prorrogarse”.

Araqchí sostuvo además que “no se ha tomado ninguna decisión todavía para reanudar las negociaciones con Estados Unidos”, en momentos en que las conversaciones entre ambos países permanecen estancadas.