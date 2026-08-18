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El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV: “El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

Karina Milei recibió en Casa Rosada al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y a dos sacerdotes. También participaron funcionarios del Gabinete y del Gobierno porteño

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Karina Milei junto a representantes de la Iglesia y funcionarios porteños por la visita del papa León XIV.
Karina Milei junto a representantes de la Iglesia y funcionarios porteños por la visita del papa León XIV. Foto: X
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La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, recibió en su despacho de Casa Rosada a distintos referentes de la Iglesia Católica para ajustar detalles de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que incluirá las ciudades de Córdoba, Luján y Buenos Aires.

Según informaron autoridades eclesiásticas, participaron miembros de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita: el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, quienes ingresaron antes de las 17.

Autoridades de la Conferencia Episcopal en la Casa Rosada.
Autoridades de la Conferencia Episcopal en la Casa Rosada. Foto: NA

A la salida del encuentro, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva afirmó: “Es una visita nacional y es una primera aproximación, pero el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto”.

Además, detalló: “La seguridad estaría a cargo del gobierno nacional y van a articular con las fuerzas provinciales”.

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Papa Leon XIV.
Papa Leon XIV. Foto: REUTERS

En tanto, Jurcinovic afirmó en declaraciones televisivas: “Preparar la venida de un papa es algo sumamente importante que nos excede a todos y que cada uno tiene un nivel de responsabilidad muy grande”. En tanto, aclaró que no se habló de la posibilidad de decretar feriado nacional por la visita del sumo pontífice.

“Las misas van a ser multitudinarias en Córdoba, en Luján y aquí en Buenos Aires”, señaló.

Escapada para el fin de semana largo
Basílica de Luján Foto: Tripadvisor

También asistieron los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería); el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Fabián Fernández; y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La visita de León XIV en el país

Según la información oficial difundida por la Santa Sede, el papa León XIV visitará el país del 8 al 11 de noviembre e incluirá un itinerario concentrado en tres puntos clave: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la emblemática Basílica de Luján.

Papa León XIV.
Papa León XIV. Foto: via REUTERS

Si bien la agenda oficial aún no fue ratificada por las autoridades de la Santa Sede, las primeras proyecciones contemplan la realización de varias liturgias multitudinarias a lo largo del recorrido.

En ese marco, se prevé la celebración de oficios religiosos de gran convocatoria sobre la Avenida 9 de Julio, frente a la histórica Basílica de Luján y en un predio a definir dentro de la capital mediterránea.

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