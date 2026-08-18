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“Ahorcarme, golpearme y tirarme”: Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

El exasesor de Javier Milei fue arrestado en Santa Cruz de la Sierra cuando estaba por viajar a la Argentina. Además, el fiscal general de Bolivia lo acusó de “tentativa de femicidio” y afirmó que seguirá detenido por “peligro de fuga”.

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Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo exponiendo violencia de género.
Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo exponiendo violencia de género. Foto: Facebook Nadia Beller.
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Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, publicó en sus redes sociales una serie de imágenes en las que mostró fajos de dinero, una condecoración otorgada por la Policía de Bolivia al exasesor de Javier Milei y fotos de su cuerpo con moretones.

En las imágenes también aparece una placa con la inscripción: “Curso de seguridad y protección de personas. Reconocimiento al Licenciado Fernando Cerimedo”. Junto a las fotos, la abogada de 33 años advirtió: “La policía lo va a encubrir”, y cuestionó: “Miren cómo lo condecoraban”, en referencia al reconocimiento recibido por el consultor político, quien actualmente colabora con el mandatario boliviano Rodrigo Paz.

Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo. Foto: Facebook Nadia Beller.

Nadia Beller, quien recibió tres disparos el lunes por la noche, también manifestó que “no quiere que el caso sea declarado en reserva”, y remarcó: “Tengo derecho de conocer las investigaciones”.

En otra publicación de Facebook, Nadia compartió imágenes en las que se observan moretones en distintas partes de su cuerpo y difundió capturas de conversaciones que mantuvo con Cerimedo, en las que ambos hacen referencia a episodios de violencia física.

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Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo exponiendo violencia de género. Foto: Facebook Nadia Beller.

“Ahora decís que no me pegaste. Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos”, le escribió Beller. Y agregó: “Me alegro de saber que todas tus disculpas anteriores eran falsas, nunca fueron de arrepentimiento. Igual ya me di cuenta por la forma en la que actuaste”.

Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo exponiendo violencia de género. Foto: Facebook Nadia Beller.

En ese momento, Fernando Cerimedo respondió: “Te pedí disculpas de mil formas, pero vos solo querés seguir castigándome, vengándote. Y te entiendo. Pero no tenés límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue”.

Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo exponiendo violencia de género. Foto: Facebook Nadia Beller.

En otra parte de la conversación, Beller señaló: “Se me está haciendo moretón en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo”. Ante esto, el exasesor de Javier Milei contestó: “Tenés que ponerte frío amor”. “No tengo que alejarme de vos”, le respondió la abogada.

Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo exponiendo violencia de género. Foto: Facebook Nadia Beller.

“Fingí que me habían matado”: Nadia Beller rompió el silencio tras el ataque sicario por el que arrestaron a Cerimedo

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, fue detenido en Bolivia por el ataque a balazos contra Nadia Beller, activista política, abogada y su expareja. A pocas horas de su arresto en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, se conoció el video del violento episodio que terminó con la mujer internada y con pronóstico reservado. Ahora, Beller logró sobrevivir, habló desde el hospital y contó que había mantenido una conversación con Cerimedo hasta instantes antes de abandonar el hotel donde fue atacada.

Según relató la mujer, el exasesor de Javier Milei le había transmitido tranquilidad antes de que se retirara del lugar. Poco después, Beller fue víctima del ataque a balazos que quedó registrado por una cámara de seguridad y que derivó en la detención de Cerimedo, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho y su presunta participación.

Habló Nadia Beller tras el ataque sicario. Video: Instagram@unitel_bolivia/DTV

“Hablé con Cerimedo hasta un segundo antes de salir del hotel. Ellos se retrasaron, entonces aproveché para pedir algo para comer. Y ahí llegó él. Me salí y me dijo: ‘No te preocupes, no va a pasar nada, porque es un lugar público, es un hotel, nadie se va a atrever a hacer nada’. O sea, él me dio la confianza para que yo vaya”, expresó Nadia.

Según su relato, Cerimedo le aseguró que contaría con protección policial durante su traslado. Sin embargo, Beller sostuvo que esa custodia nunca existió. “Él me dijo que yo estaba escoltada, que había policías y me estaban escoltando, lo cual es falso. Me dispararon y yo fingí que me habían matado. Me tiré al piso y me quedé ahí como media hora sin moverme”, explicó.

La activista también describió los momentos posteriores al ataque y contó cómo reaccionaron los dos hombres que le dispararon. “Uno de los sicarios titubeó, no sabía si acercarse y rematarme o no, y el otro le dijo: ‘Ya está, vamos’. Pero se tardaron. Él me mintió diciéndome que me había mandado con escoltas”.

Así fue el ataque a balazos a Nadia Beller en Bolivia

Por último, Beller apuntó directamente contra su expareja y vinculó el ataque con otros episodios de violencia que, según afirmó, había sufrido anteriormente.

Claramente quería deshacerse de mí. Lo primero que hicieron fue retirarme el celular, donde yo tenía pruebas no solamente de la agresión física que había recibido de su parte, sino también de la tentativa de feminicidio anterior”, expresó.

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