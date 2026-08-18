Fuerte sismo en España: un terremoto de 4,7 en Granada provocó evacuaciones preventivas

Terremoto en Granada, España. Foto: EFE.

Un terremoto de magnitud 4,7 sacudió este martes la provincia de Granada, en el sur de España, y generó preocupación entre los habitantes de la zona. El epicentro se localizó en la localidad de Gójar y el movimiento provocó la evacuación preventiva de sectores de la Alhambra, uno de los principales monumentos históricos del país. Hasta el momento, las autoridades reportaron tres heridos leves y varias réplicas.

Terremoto en Granada, España. Foto: EFE.

Un terremoto de magnitud 4,7 sorprendió a Granada

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, el sismo ocurrió a las 10:37 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en Gójar. El movimiento fue percibido en distintos puntos de la provincia y generó más de 80 llamadas al servicio de emergencias.

Ante el fenómeno, las autoridades activaron medidas preventivas en distintos sectores de Granada. Entre ellas, se dispuso el desalojo temporal de los Palacios Nazaríes y la Alcazaba de la Alhambra, con el objetivo de evitar riesgos ante posibles desprendimientos o nuevos movimientos.

Terremoto en Granada, España. Foto: EFE.

La Junta de Andalucía confirmó que, por el momento, tres personas resultaron heridas de carácter leve. No se informaron víctimas mortales como consecuencia del terremoto.

Terremoto en Granada: cuatro réplicas aumentaron la preocupación

Después del terremoto principal, el IGN registró cuatro réplicas en diferentes puntos de la provincia. Una de ellas alcanzó una magnitud de 4 y tuvo su epicentro en Churriana de la Vega.

Además, los especialistas detectaron otros movimientos de menor intensidad. Uno de los temblores alcanzó magnitud 2,9 y tuvo epicentro en Padul, mientras que otro fue de 2,8 en Alhendín. Un tercer movimiento registrado posteriormente llegó a magnitud 2,6 y se localizó en Las Gabias.

La sucesión de temblores llevó a las autoridades a recomendar máxima precaución. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, solicitó “máxima prudencia” ante los nuevos sismos.

El funcionario advirtió que los expertos consideran posible que continúen los movimientos sísmicos y las réplicas durante las próximas horas.

Terremoto en Granada, España. Foto: EFE

Qué medidas tomaron las autoridades en Granada

Como parte del operativo preventivo, el Metro de Granada redujo la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora. La medida busca disminuir los riesgos ante eventuales nuevos movimientos.

Por su parte, la Policía Local recomendó a los ciudadanos respetar las medidas de autoprotección y evitar permanecer cerca de edificios, especialmente ante la posibilidad de que puedan caer elementos de las fachadas.

El terremoto también generó especial atención por su proximidad temporal con otro fenómeno ocurrido días atrás. El sábado pasado, un terremoto de magnitud 5 había afectado nuevamente al sur de España, con epicentro en el municipio granadino de Alhendín.

La repetición de estos eventos mantiene en alerta a los organismos de emergencia y a los especialistas, que continúan monitoreando la actividad sísmica en Granada para determinar su evolución y anticipar posibles nuevas réplicas.