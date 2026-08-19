¿Cuándo vuelve el sol al AMBA? El pronóstico anticipa una mejora después de varios días nublados

¿Cuándo vuelve el sol al AMBA? El pronóstico anticipa una mejora después de varios días grises Foto: Buenos Aires Ciudad.

Los ciudadanos del AMBA llevan varias semanas acostumbrados a mirar por la ventana y encontrarse con el mismo paisaje: cielos grises, mucha humedad, temperaturas bajas y, de a ratos, lluvias y lloviznas. Ante este escenario, una pregunta se repite cada vez más: ¿cuándo volverá el sol y se quedará por unos días?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mejora no será inmediata, aunque el panorama comenzará a cambiar de manera gradual durante los próximos días.

Cómo estará el tiempo esta semana en el AMBA

Para este miércoles 19 de agosto, se espera una mejora parcial, aunque todavía con abundante nubosidad. El cielo continuará mayormente cubierto, pero las condiciones comenzarán a mostrar algunos cambios.

La situación podría mejorar con mayor claridad a partir del jueves 20, cuando se prevé un ascenso de las temperaturas y una disminución progresiva de la nubosidad, especialmente durante la tarde.

En tanto, el viernes 21 podría ofrecer un escenario más estable, con mayores chances de disfrutar de algunos períodos de sol y de dejar atrás, al menos por un rato, las jornadas dominadas por el cielo gris.

Cómo estará el tiempo esta semana en el AMBA. Foto: NA

¿Por qué hay tantos días nublados en Buenos Aires?

La persistencia de la nubosidad no responde a un único fenómeno, sino a una combinación de factores atmosféricos que favorecen la presencia de humedad sobre la región.

Entre ellos aparece la influencia de un río atmosférico, un corredor que transporta grandes cantidades de vapor de agua. Al combinarse con perturbaciones en altura, puede favorecer la formación de nubosidad y precipitaciones sobre buena parte del centro del país.

También influye El Niño, que puede modificar los patrones de circulación atmosférica y favorecer una mayor frecuencia de estos corredores de humedad sobre el centro de la Argentina.

El resultado es una atmósfera con abundante humedad disponible y una sucesión de sistemas que dificultan que el cielo permanezca despejado durante varios días consecutivos.

El AMBA seguirá con humedad y nubosidad

Durante este martes, la humedad continuará elevada y el viento del sudeste aportará aire húmedo desde el Río de la Plata. Esta situación ayuda a sostener la nubosidad y contribuye a generar una sensación térmica más baja.

De todos modos, el panorama comienza a ser algo más alentador. La tendencia para los próximos días marca una mejora gradual, especialmente desde el jueves, mientras que el viernes podría consolidarse un período de mayor estabilidad.

Aunque la situación tenderá a mejorar en el corto plazo, el patrón de mayor humedad y precipitaciones podría mantenerse durante las próximas semanas. Según la perspectiva climática difundida recientemente, el SMN mantiene una mayor probabilidad de lluvias para el AMBA durante el trimestre agosto-octubre.

El SMN mantiene una mayor probabilidad de lluvias para el AMBA durante el trimestre agosto-octubre. Foto: NA.

¿Cuándo vuelve el sol al AMBA?

Por lo pronto, el jueves 20 de agosto aparece como el primer día en el que podría notarse una mejora más marcada, sobre todo durante la tarde. El viernes, en tanto, tendría mayores posibilidades de estabilidad y algunos momentos con presencia del sol.

Así, después de varias semanas de cielos grises, el AMBA todavía tendrá que esperar un poco para recuperar jornadas plenamente soleadas. Sin embargo, el cambio de tiempo ya empieza a asomar y los próximos días podrían traer un esperado respiro después de tanta humedad y nubosidad.