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Internaron al papá de Tini Stoessel: qué se sabe sobre su salud

El papá y productor de la cantante permanece en observación en el Sanatorio Trinidad de San Isidro. Qué información hay sobre su salud.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Internaron al papá de Tini Stoessel: ¿cómo se encuentra de salud?
Internaron al papá de Tini Stoessel: ¿cómo se encuentra de salud? Foto: Instagram.
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En las últimas horas se conoció la noticia de que internaron a Alejandro Stoessel, productor y padre de la cantante Tini, en el Sanatorio Trinidad de San Isidro. Según la información que trascendió, aún se encuentra en observación.

En el programa LAM, Pepe Ochoa reveló el motivo de la internación: “Hoy a las 5 de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor en el pecho, un dolor bastante agudo”.

“Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volver se empezó a sentir mal y fue a la guardia a las 5 de la tarde y los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado”, agregó.

Sobre la salud del empresario, el panelista informó: “No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente. Está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos”.

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Internaron al papá de Tini Stoessel: ¿cómo se encuentra de salud? Foto: Telefe

Cómo se encuentra y qué informó su entorno

La salud de Alejandro Stoessel generó preocupación en las últimas horas, aunque por el momento no se conoció un parte médico oficial sobre su evolución. Según informaron en el programa de Ángel de Brito, el productor permanece internado, pero su cuadro no requeriría actualmente cuidados intensivos.

El periodista recordó además que el productor ya había enfrentado inconvenientes de salud anteriormente. En aquella oportunidad, su estado había llevado a su hija a modificar su agenda laboral y suspender presentaciones para poder estar a su lado.

Por otra parte, durante el programa explicaron que Stoessel tomó la decisión de no viajar al Mundial debido a su estado de salud. Según trascendió, no se encontraba en condiciones de afrontar un viaje de esas características y prefería permanecer bajo control médico.

Desde entonces, indicaron, su salud no habría recuperado completamente el nivel habitual. Por ese motivo, ante cualquier síntoma o malestar, el productor optaría por realizar una consulta médica de manera inmediata.

Tini StoesselAlejandro StoesselSalud
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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