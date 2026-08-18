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“EE.UU. es más débil de lo que creíamos”, aseguró el principal asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán

Mohammad Reza Naqdi brindó una inesperada entrevista y analizó el enfrentamiento bélico entre Irán y Estados Unidos, a quien acusó de llevar adelante una “guerra sin estrategia”.

Juliana Argañaraz
Por Juliana Argañaraz
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Mohammad Reza Naqdi, asesor principal del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI),
Mohammad Reza Naqdi, asesor principal del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Foto: Captura
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En una entrevista exclusiva y poco frecuente con medios occidentales, el general de brigada Mohammad Reza Naqdi, asesor principal del comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), ofreció un análisis desafiante sobre el actual estancamiento bélico entre Irán y Estados Unidos.

En diálogo con PBS News, Naqdi afirmó que los últimos cinco meses de conflicto han permitido a Irán ganar una experiencia real de combate contra las fuerzas estadounidenses, concluyendo que “el ejército estadounidense es más débil de lo que percibíamos”.

Victoria y falta de estrategia de EE.UU.

Para el alto mando iraní, la victoria ya se decanta del lado de Teherán tras el fracaso de los que considera los dos objetivos principales de Washington: el derrocamiento del liderazgo iraní y la desmembración del país. Naqdi describió la respuesta de EE. UU. como una “guerra sin estrategia”, caracterizada por la confusión y cambios constantes de objetivos cada pocos días.

El general sostuvo que Irán ha logrado repeler diversas movilizaciones de buques de guerra y amenazas de invasión a puntos estratégicos como la isla de Kharg, demostrando, según sus palabras, la superioridad táctica de su nación en este punto del conflicto.

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La estrategia del desgaste

Irán no parece tener prisa por finalizar las hostilidades. Naqdi reveló que uno de sus objetivos es prolongar la guerra para causar un desgaste que se extienda hasta el próximo término presidencial en Estados Unidos. Esta táctica busca establecer una disuasión a largo plazo: “Para que si alguien más quiere atacar a Irán, sepa que hay un costo”, explicó.

Misiles, drones y la “amenaza económica”

A pesar de los informes sobre el gasto de su arsenal, Naqdi aseguró que la capacidad manufacturera de Irán supera el ritmo de sus lanzamientos diarios, permitiéndoles mantener el fuego de cohetes de manera indefinida. Sin embargo, lanzó una advertencia aún más severa: si Irán llegara a quedarse sin misiles, sería “aún más peligroso para Estados Unidos”.

Según el asesor, esto se debe a que atacarían los miles de intereses económicos que Estados Unidos tiene distribuidos por todo el mundo, los cuales, según él, pueden ser “destruidos fácilmente”.

Control del Estrecho de Ormuz y armas nucleares

Respecto a los recientes ataques a buques civiles en el Estrecho de Ormuz, Naqdi justificó estas acciones bajo su interpretación del derecho internacional en estado de guerra, afirmando que tienen el derecho de controlar cualquier vía que consideren una amenaza o que transporte suministros para el enemigo.

Sobre la posibilidad de desarrollar una bomba nuclear, el general fue tajante al decir que no hay necesidad de ella, calificando a los valores de la Revolución Islámica y al apoyo de los pueblos como su verdadera “bomba”. Asimismo, advirtió que, si EE. UU. cometiera el error de usar un arma nuclear, todas sus bases militares alrededor del mundo serían ocupadas de inmediato.

Un liderazgo en la sombra

Finalmente, la entrevista tocó el tema de la sucesión interna. Naqdi confirmó que el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, se mantiene fuera de la vista del público estrictamente por razones de seguridad, asegurando que la estrategia actual del país emana directamente de él.

Mientras Irán proclama su victoria, la Casa Blanca ha respondido escuetamente, instando a Teherán a aceptar un acuerdo y advirtiendo que, de lo contrario, “saben lo que sucederá”.

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Juliana Argañaraz
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