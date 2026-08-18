Estados Unidos reduce los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y Seúl pide dialogar con Corea del Norte

Cumbre Trump - Kim Jong-Un (Reuters)

Corea del Sur destacó este lunes su esperanza de que la “relación amistosa” entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, contribuya a impulsar el diálogo entre Washington y Pionyang, después de que Trump ordenara reducir unos ejercicios militares conjuntos que criticó como una señal “inapropiada y hostil”.

“Esperamos que la relación amistosa entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos conduzca a un diálogo significativo”, dijo un portavoz de la Presidencia surcoreana, según recoge la agencia de noticias Yonhap.

Seúl no se refirió a las críticas del estadounidense al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, por no unirse a la ofensiva de Washington contra Irán, que Trump citó en su mensaje anunciando la reducción de las maniobras, y optó por destacar la coordinación militar entre ambos países.

El portavoz aseguró que Seúl y Washington “han coordinado estrechamente el mantenimiento de una postura de defensa combinada firme y la realización de ejercicios y entrenamientos conjuntos”.

Pero el principal líder de la oposición surcoreana, Jang Dong-hyeok, aprovechó la controversia para lanzar una dura crítica contra Lee. “Se trata de un desastre diplomático provocado por el propio Gobierno de Lee Jae Myung”, escribió el líder del conservador Partido del Poder Popular (PPP) en su cuenta de Facebook. “Genera menos confianza en el presidente de un país aliado que el propio dictador norcoreano”, aseguró.

Trump destaca su relación con Kim y pone un freno a la relación con Corea del Sur

Trump, por su parte, destacó su “muy buena relación” con Kim Jong-un al anunciar la reducción de las maniobras militares. “Dada mi muy buena relación con Kim Jong-un, de Corea del Norte, no estoy satisfecho con el hecho de que Estados Unidos haya acordado hace ya mucho tiempo participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”, escribió Trump en su red social, Truth Social, poco antes del comienzo este lunes de las maniobras.

El mandatario llegó a decir que “es demasiado tarde para cancelar” los ejercicios, por lo que solicitó reducir “sustancialmente” su desarrollo, y afeó al presidente surcoreano su negativa a apoyar a EE.UU. en la guerra contra Irán.

“Hace poco le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y dijeron: ‘¡No, gracias!’”, escribió Trump.

Durante su primer mandato, el estadounidense se reunió tres veces con el líder norcoreano, entre 2018 y 2019, y ambos protagonizaron un histórico apretón de manos en la zona desmilitarizada de la frontera con Corea del Sur, aunque las conversaciones no alcanzaron un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte.