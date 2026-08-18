Destituyeron a Alfredo López, el juez federal de Mar del Plata que posteó mensajes antisemitas

Destitución del juez Alfredo López en Mar del Plata. Foto: NA

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura destituyó al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, acusado de antisemitismo y discriminación por mensajes publicados en X.

“El doctor López ha incurrido en la causal de mal desempeño” y el juez “debe cesar” en la magistratura, concluyó el cuerpo encargado de analizar su conducta.

López se defendió durante el proceso al denunciar una “persecución ideológica” en su contra y ampararse en la libertad de expresión, pero el jury, integrado por jueces, abogados, diputados y senadores, entendió que su conducta encuadró en la figura de mal desempeño.

Para el Jurado, los comentarios del magistrado no fueron “exabruptos aislados”, sino reiteradas “expresiones agraviantes” contra toda una comunidad, lo que constituyó una grave falta ética.

Destitución del juez Alfredo López en Mar del Plata. Foto: NA

Además, consideró que sus expresiones en la red social incitaron “a la violencia simbólica”, con pretensión de “sometimiento y discriminación” contra la comunidad judía.

“No se destituye a un juez por opinar. Se remueve a un juez porque su conducta pública, ejercida bajo la invocación de su investidura, se ha vuelto incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza pública que esa misma investidura exige”, determinó el jury.

El Jurado de Enjuiciamiento estuvo integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero, del Tribunal Oral Criminal 25 de la Ciudad de Buenos Aires, y Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín; la abogada Ana Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y Christian Zulli, de Unión por la Patria; y las senadoras María Monte de Oca, de La Libertad Avanza, y María Florencia López, de Unión por la Patria.

Luego del dictamen de la comisión de Acusación, López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no la aceptó. Posteriormente, el Plenario encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, votó enviarlo al jury.

Destitución del juez Alfredo López en Mar del Plata. Foto: NA

El caso

Alfredo López fue acusado por el contenido de 15 mensajes publicados en la red social. Las denuncias fueron presentadas el año pasado por Gabriel Camiser, letrado apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo.

Las presentaciones se basaron en posteos y reposteos de la cuenta @JuezLopezMDP por un supuesto “patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel”.

Durante el jury, la acusación mostró algunos de los 40 tuits que fundaron el dictamen.

Entre ellos figuró una encuesta promovida por López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa” y una invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo.

También se exhibió una respuesta a un usuario en la que escribió “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”, así como un mensaje en el que utilizó una foto del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, durante un acto y preguntó: “¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.