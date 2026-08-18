comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Destituyeron a Alfredo López, el juez federal de Mar del Plata que posteó mensajes antisemitas

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió remover al magistrado por mal desempeño a raíz de sus publicaciones en X, consideradas agraviantes y discriminatorias contra la comunidad judía.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Destitución del juez Alfredo López en Mar del Plata.
Destitución del juez Alfredo López en Mar del Plata. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura destituyó al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, acusado de antisemitismo y discriminación por mensajes publicados en X.

“El doctor López ha incurrido en la causal de mal desempeño” y el juez “debe cesar” en la magistratura, concluyó el cuerpo encargado de analizar su conducta.

López se defendió durante el proceso al denunciar una “persecución ideológica” en su contra y ampararse en la libertad de expresión, pero el jury, integrado por jueces, abogados, diputados y senadores, entendió que su conducta encuadró en la figura de mal desempeño.

Para el Jurado, los comentarios del magistrado no fueron “exabruptos aislados”, sino reiteradas “expresiones agraviantes” contra toda una comunidad, lo que constituyó una grave falta ética.

Contenido Recomendado

A los 3 segundos:un jugador de Mar del Plata convirtió el gol más rápido de la historia del fútbol argentino

A los 3 segundos: un jugador de Mar del Plata convirtió el gol más rápido de la historia del fútbol argentino

Moria Casán en Brujas:en qué año debutó en Mar del Plata y otros datos poco conocidos sobre la obra que trascendió el tiempo

Moria Casán en Brujas: en qué año debutó en Mar del Plata y otros datos poco conocidos sobre la obra que trascendió el tiempo
Destitución del juez Alfredo López en Mar del Plata.
Destitución del juez Alfredo López en Mar del Plata. Foto: NA

Además, consideró que sus expresiones en la red social incitaron “a la violencia simbólica”, con pretensión de “sometimiento y discriminación” contra la comunidad judía.

“No se destituye a un juez por opinar. Se remueve a un juez porque su conducta pública, ejercida bajo la invocación de su investidura, se ha vuelto incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza pública que esa misma investidura exige”, determinó el jury.

El Jurado de Enjuiciamiento estuvo integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero, del Tribunal Oral Criminal 25 de la Ciudad de Buenos Aires, y Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín; la abogada Ana Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y Christian Zulli, de Unión por la Patria; y las senadoras María Monte de Oca, de La Libertad Avanza, y María Florencia López, de Unión por la Patria.

Luego del dictamen de la comisión de Acusación, López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no la aceptó. Posteriormente, el Plenario encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, votó enviarlo al jury.

Destitución del juez Alfredo López en Mar del Plata.
Destitución del juez Alfredo López en Mar del Plata. Foto: NA

El caso

Alfredo López fue acusado por el contenido de 15 mensajes publicados en la red social. Las denuncias fueron presentadas el año pasado por Gabriel Camiser, letrado apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo.

Las presentaciones se basaron en posteos y reposteos de la cuenta @JuezLopezMDP por un supuesto “patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel”.

Durante el jury, la acusación mostró algunos de los 40 tuits que fundaron el dictamen.

Entre ellos figuró una encuesta promovida por López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa” y una invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo.

También se exhibió una respuesta a un usuario en la que escribió “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”, así como un mensaje en el que utilizó una foto del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, durante un acto y preguntó: “¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

Mar del PlataAntisemitasJuezDestitución
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. “Ahorcarme, golpearme y tirarme”:Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

    “Ahorcarme, golpearme y tirarme”: Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

  2. “Fingí que me habían matado”:Nadia Beller rompió el silencio tras el ataque sicario por el que arrestaron a Cerimedo

    “Fingí que me habían matado”: Nadia Beller rompió el silencio tras el ataque sicario por el que arrestaron a Cerimedo

  3. Impactante video:así fue el ataque a balazos a Nadia Beller por el que detuvieron a Fernando Cerimedo, exasesor de Milei

    Impactante video: así fue el ataque a balazos a Nadia Beller por el que detuvieron a Fernando Cerimedo, exasesor de Milei

  4. Detuvieron en Bolivia al exasesor de Milei Fernando Cerimedo por un ataque a balazos hacia la activista política Nadia Beller

    Detuvieron en Bolivia al exasesor de Milei Fernando Cerimedo por un ataque a balazos hacia la activista política Nadia Beller

  5. Andrés Watson monitoreó el avance de las obras edilicias realizadas en la Primaria Nº5 y Secundaria Nº55

    Andrés Watson monitoreó el avance de las obras edilicias realizadas en la Primaria Nº5 y Secundaria Nº55
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

“Ahorcarme, golpearme y tirarme”:Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

“Ahorcarme, golpearme y tirarme”: Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV:“El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

Destituyeron a Alfredo López, el juez federal de Mar del Plata que posteó mensajes antisemitas

Tiene 38 años y es hijo de argentinos:el currículum de Juan Pablo Segura, el funcionario elegido por Trump conducir el vínculo de EEUU con América Latina

Economía

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria:cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria: cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

El Gobierno comunicó que los precios mayoristas subieron 0,8% en julio convirtiéndose en la variación mensual más baja desde mayo de 2025

El riesgo país vuelve a los 500 puntos básicos y las acciones argentinas caen hasta un 5% en Wall Street

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en agosto 2026 tras el último acuerdo salarial

Internacionales

Acumuló 30 toneladas de baterías de litio en su casa, las manipulaba sin permiso y fue condenado a prisión

Acumuló 30 toneladas de baterías de litio en su casa, las manipulaba sin permiso y fue condenado a prisión

“Una vida judía equivale a 10 millones” de palestinos:las crudas declaraciones de un colono israelí en Cisjordania

Estados Unidos reduce los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y Seúl pide dialogar con Corea del Norte

Israel anunció la construcción de una horca para ejecutar a palestinos condenados a muerte por terrorismo