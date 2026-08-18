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Cajeros de supermercado: cuánto cobran en agosto 2026 tras el último acuerdo salarial

Los empleados alcanzados por el Convenio Colectivo de Comercio cuentan con un nuevo salario mínimo este mes. El acuerdo incluye un aumento del 1,9%, sumas no remunerativas y el pago de la segunda cuota del bono extraordinario acordado por el sector. Los valores.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Cajero de supermercado: cuánto cobran en el mes de agosto
Cajero de supermercado: cuánto cobran en el mes de agosto Foto: Magnific
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Los trabajadores de supermercados percibirán un nuevo aumento salarial este mes de agosto luego de la paritaria más reciente del sector. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) consiguió llegar a un acuerdo que impacta directamente en los salarios de los cajeros, una de las categorías clave en la actividad comercial.

Las modificaciones en las escalas y los pagos extra generan expectativas e interrogantes entre quienes buscan saber con precisión cuánto percibirán este mes quienes cumplen distintas funciones en el rubro.

Cajero de supermercado
Los trabajadores de supermercados percibirán un nuevo aumento salarial este mes de agosto luego de la paritaria más reciente del sector. Foto: Magnific

¿Cuánto cobra un cajero del supermercado en agosto 2026?

Según sus categorías y funciones, la planilla oficial ubica las remuneraciones de un cajero de supermercado de Categoría A bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 en $1.322.132.

El desglose de esta cifra tiene en cuenta la suma no remunerativa de $120.000, según la aplicación de la última paritaria, y la segunda cuota del bono extraordinario, equivalente a $25.000. En distintos casos, a esta suma pueden agregarse montos por antigüedad, presentismo, manejo de caja, horas extras y comisiones previstos en el convenio sectorial.

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Un cajero de supermercado de Categoría A bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 cobrará $1.322.132. Foto: Visit Argentina

La estructura salarial contempla, además, un adicional no remunerativo acordado en la paritaria anterior, que permanecerá vigente durante julio, agosto y septiembre. Según lo establecido, este concepto comenzará a incorporarse al salario básico de manera progresiva a partir de diciembre de 2026. Por su parte, el bono extraordinario tiene carácter excepcional y es abonado en dos cuotas, correspondientes a julio y agosto.

¿Cuánto cobran los empleados de comercio tras la última paritaria?

El último acuerdo de actualización paritaria abarca una suba del 5,7% para el trimestre julio-septiembre que se distribuye en tres incrementos no acumulativos del 1,9% cada uno, calculados sobre los básicos de junio de este mismo año. De este modo, cada tramo se calcula sobre la base inicial y no sobre el tramo anterior.

El segundo tramo que será aplicado en el mes de agosto mantiene el valor de la suma no remunerativa de $120.000 y el segundo pago del bono extraordinario de $25.000. Los valores tentativos para las principales categorías son:

  • Maestranza A: $1.305.461
  • Administrativo A: $1.317.965
  • Cajero A: $1.322.132
  • Vendedor A: $1.322.132
  • Vendedor D: $1.373.824
Cajero de supermercado
El segundo tramo de actualización paritaria que será aplicado en el mes de agosto mantiene el valor de la suma no remunerativa de $120.000 y el segundo pago del bono extraordinario de $25.000. Foto: Magnific

¿Qué estableció el último acuerdo salarial para los empleados de comercio?

El último acuerdo salarial para los empleados de comercio se dio entre FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). Así, el incremento se calcula sobre las escalas básicas de junio de 2026 y se aplica en tres tramos:

  • Julio: 1,9%
  • Agosto: 1,9%
  • Septiembre: 1,9%

A estos montos se les suma el bono extraordinario de $50.000 en dos cuotas liquidadas durante julio y agosto.

A su vez, este convenio tiene en cuenta una cláusula de revisión que prevé una nueva mesa de negociación en octubre de 2026, cuyas partes analizarán la evolución de las variables económicas para tener en cuenta si corresponde una actualización adicional de las escalas salariales para el último trimestre del año.

Empleados de comercioSueldosParitarias
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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