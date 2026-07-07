Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Un niño murió de rabia semanas después de despertar con un murciélago sobre el rostro y sin mordeduras visibles

El menor no presentaba heridas visibles tras el contacto con el animal, por lo que su familia no buscó atención médica. Semanas después desarrolló síntomas neurológicos compatibles con una enfermedad que, una vez declarada, casi siempre es mortal. El caso ocurrió en Canadá y fue publicado en una revista científica.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Un murciélago en Canadá. Foto: NA.
Un murciélago en Canadá. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La muerte de un niño de 11 años en Ontario, Canadá, volvió a poner el foco sobre uno de los aspectos menos conocidos de la rabia: la posibilidad de contraer el virus sin que existan heridas evidentes. El menor falleció semanas después de haber tenido contacto directo con un murciélago mientras dormía, un episodio que en un principio no despertó preocupación en su familia debido a la ausencia de mordeduras, sangre o lesiones visibles.

El caso fue documentado recientemente por especialistas canadienses en la revista científica Canadian Medical Association Journal y refuerza la importancia de buscar atención médica inmediata ante cualquier contacto cercano con un murciélago, incluso cuando no existan señales aparentes de una agresión.

Murciélagos. Foto Unsplash
Los especialistas advierten que las mordeduras de murciélago pueden ser tan pequeñas que pasan inadvertidas, lo que dificulta detectar una posible exposición al virus.

El episodio con el murciélago que terminó en tragedia

Todo ocurrió durante una estadía en una casa de campo familiar en 2024. El niño despertó sobresaltado al descubrir que un murciélago estaba posado sobre su cara. Su padre logró capturar al animal utilizando una olla y posteriormente lo liberó en el exterior.

Como el menor no presentaba cortes, arañazos ni sangrado y el murciélago tampoco exhibía un comportamiento agresivo o extraño, la familia consideró que no existía riesgo y decidió no consultar a un centro de salud.

Contenido Recomendado

Alerta en Norteamérica:un niño murió de rabia tras tener contacto con un murciélago

Alerta en Norteamérica: un niño murió de rabia tras tener contacto con un murciélago

"Salto de especie":en Uruguay un gato doméstico se contagió de rabia y hay alerta total desde 2008

"Salto de especie": en Uruguay un gato doméstico se contagió de rabia y hay alerta total desde 2008

Sin embargo, los especialistas advierten que las mordeduras de murciélago pueden ser extremadamente pequeñas y pasar completamente desapercibidas, lo que convierte este tipo de encuentros en potenciales exposiciones al virus de la rabia.

Murciélago
La rabia es una enfermedad casi siempre mortal una vez que aparecen los síntomas, aunque puede prevenirse con tratamiento si se actúa a tiempo.

Los primeros síntomas aparecieron semanas después

Casi tres semanas más tarde comenzaron los primeros signos de alarma. El niño manifestó hormigueos, pérdida de sensibilidad e inflamación en el lado derecho del rostro. Inicialmente recibió un diagnóstico de gingivoestomatitis herpética, pero el antecedente del contacto con el murciélago llevó al médico tratante a comunicarse con las autoridades sanitarias.

En apenas 24 horas, el cuadro evolucionó rápidamente. El menor comenzó a perder sensibilidad facial, presentó dificultades para hablar, fiebre, episodios de confusión y alucinaciones.

Ante el deterioro de su estado, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del McMaster Children’s Hospital, en la ciudad de Hamilton. Allí, una resonancia magnética detectó lesiones en el tronco encefálico y los análisis de laboratorio confirmaron el diagnóstico: el niño había contraído rabia.

El tratamiento experimental que finalmente fue descartado

Durante la internación, el equipo médico evaluó una estrategia terapéutica poco convencional: administrar anticuerpos directamente en el cerebro para intentar frenar el avance del virus.

La IA codificará, con resonancias magnéticas del cerebro, atributos que lleven al Alzheimer. Foto: Unsplash.
El niño desarrolló síntomas neurológicos semanas después del contacto con el murciélago y falleció pese a los esfuerzos del equipo médico. Foto: Unsplash.

No obstante, tanto los profesionales como la familia decidieron no realizar el procedimiento debido a su elevado nivel de invasividad y a la escasa evidencia científica sobre su efectividad.

Diecisiete días después del ingreso hospitalario, ante la imposibilidad de revertir el cuadro clínico, se retiró el soporte vital. El niño murió acompañado por sus familiares.

La importancia de la profilaxis posexposición

La rabia es considerada una de las enfermedades infecciosas con mayor tasa de mortalidad. Una vez que aparecen los síntomas neurológicos, las probabilidades de supervivencia son prácticamente nulas.

No obstante, existe una herramienta altamente efectiva para prevenir la enfermedad si se administra antes de que el virus alcance el sistema nervioso: la profilaxis posexposición.

Este tratamiento consiste en la aplicación de inmunoglobulina antirrábica junto con un esquema de vacunación específico. Según los autores del informe, millones de personas han recibido esta terapia con excelentes resultados, evitando el desarrollo de la enfermedad tras una exposición de riesgo.

Existe una herramienta altamente efectiva para prevenir la enfermedad: la profilaxis posexposición. Foto: Ministerio de Salud.

Por ese motivo, los especialistas remarcan que la rapidez para iniciar el tratamiento continúa siendo el factor más importante para prevenir la rabia.

¿Por qué cualquier contacto con un murciélago requiere una consulta médica?

Los expertos sostienen que los murciélagos representan un riesgo particular porque sus mordeduras pueden ser tan pequeñas que resultan imperceptibles para la persona afectada.

Cuando uno de estos animales entra en una habitación, tiene contacto directo con el rostro de una persona o se encuentra cerca de alguien que estaba dormido, se recomienda realizar una evaluación médica, aun cuando no existan heridas visibles.

La ausencia de sangre o marcas en la piel no descarta que haya existido una exposición al virus.

Un virus poco frecuente en Canadá, pero aún presente

Los casos de rabia en humanos son muy poco habituales en Canadá. De acuerdo con datos oficiales, desde 1924 se registraron únicamente 28 infecciones humanas en el país.

Además, todas las transmisiones documentadas desde 1967 estuvieron vinculadas a murciélagos, sin registros recientes asociados a perros, zorros o mapaches.

A nivel mundial, la situación es diferente. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 99% de los casos de rabia en personas se producen tras la mordedura de perros infectados, especialmente en regiones donde la vacunación animal es insuficiente.

RabiaMurciélagosMuerte
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ¿En la mira de Elon Musk?:el país clave de Sudamérica que posee una enorme reserva de litio, el “oro blanco” de la tecnología

    ¿En la mira de Elon Musk?: el país clave de Sudamérica que posee una enorme reserva de litio, el “oro blanco” de la tecnología

  2. Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses

    Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses

  3. El país de Sudamérica que descubrió una fortuna en petróleo y busca copiar el exitoso modelo de Noruega

    El país de Sudamérica que descubrió una fortuna en petróleo y busca copiar el exitoso modelo de Noruega

  4. Megaproyecto histórico:construyen el puente sobre el mar más largo de América Latina, que estará listo para 2031

    Megaproyecto histórico: construyen el puente sobre el mar más largo de América Latina, que estará listo para 2031

  5. El megaproyecto vial de Sudámerica que llamó la atención de Elon Musk:está debajo de la Cordillera y mide 10 kilómetros

    El megaproyecto vial de Sudámerica que llamó la atención de Elon Musk: está debajo de la Cordillera y mide 10 kilómetros
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Las PASO, la economía y la oferta opositora:los desafíos que encara el oficialismo de cara al año electoral que se viene

Las PASO, la economía y la oferta opositora: los desafíos que encara el oficialismo de cara al año electoral que se viene

Video inédito:el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

El Gobierno reprogramó la mesa política y aceleró gestiones para avanzar con la reforma electoral

El oficialismo define la agenda del Senado y acelera la reforma electoral con la mira en las PASO

Economía

Inflación de junio:cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Inflación de junio: cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Jornada positiva en Wall Street:suben las acciones argentinas y el riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Milei

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

Luis Caputo anunció el programa financiero de 2027:“Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

Internacionales

Un niño murió de rabia semanas después de despertar con un murciélago sobre el rostro y sin mordeduras visibles

Un niño murió de rabia semanas después de despertar con un murciélago sobre el rostro y sin mordeduras visibles

El “Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, aceptó cumplir cadena perpetua en Estados Unidos

Mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones:el tren que rompió un récord Guinness histórico y sigue imbatible

Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses