Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Un condenado por narcomenudeo no aceptó la libertad anticipada: “No me siento apto para reinsertarme”

Augusto Manuel Pacicco fue condenado y detenido por narcomenudeo en la provincia de Córdoba en abril del 2025, pero por el monto de la pena y de que no tenía antecedentes penales, se esperaba que recuperara la libertad. Sin embargo, la rechazó y envió una carta escrita a mano explicando los motivos.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Augusto Manuel Pacicco fue condenado por narcotráfico, podía quedar libre y pidió seguir preso.
Augusto Manuel Pacicco fue condenado por narcotráfico, podía quedar libre y pidió seguir preso. Foto: redes sociales.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En abril de 2025, Augusto Manuel Pacicco fue condenado y detenido por narcomenudeo en la provincia de Córdoba. En los últimos días obtuvo el beneficio de la libertad anticipada, pero, para sorpresa de todos, lo rechazó y pidió continuar en prisión hasta cumplir la totalidad de su condena.

El hombre fue juzgado por haber actuado como intermediario en una venta de drogas en la localidad cordobesa de Embalse. La investigación concluyó que Pacicco facilitaba el contacto entre el vendedor y el comprador y que, a cambio, recibía dosis de droga para sostener su adicción.

Su caso llegó a juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, donde el fiscal Maximiliano Hairabedian solicitó una pena de dos años de prisión al considerarlo partícipe del comercio de estupefacientes.

Presentó una carta pidiendo seguir en la cárcel

Sin embargo, debido al monto de la pena y a que no tenía antecedentes penales, se esperaba que recuperara la libertad. Pero el hombre presentó una carta escrita a mano en la que explicó por qué no quería abandonar la cárcel.

Contenido Recomendado

El “Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, aceptó cumplir cadena perpetua en Estados Unidos

El “Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, aceptó cumplir cadena perpetua en Estados Unidos

Operativo en Puerta de Hierro:16 detenidos, secuestros de droga, armas y demolición de 10 búnkers

Operativo en Puerta de Hierro: 16 detenidos, secuestros de droga, armas y demolición de 10 búnkers
La carta que presentó Augusto Manuel Pacicco. Foto: gentileza El Doce.

No me siento apto para reinsertarme en la sociedad”, expresó ante los jueces, y explicó que todavía necesitaba continuar con el tratamiento psicológico y psiquiátrico que recibe en la unidad penitenciaria donde permanece alojado.

En otro tramo de la carta también señaló que, si recuperaba la libertad, no podría cumplir estrictamente con las condiciones que le impondría la Justicia, como presentarse periódicamente para firmar.

“Primero porque sé que no voy a cumplir con esos requisitos y, segundo, porque sé que voy a tener una orden de captura por no cumplir con el reglamento y las disposiciones de este Tribunal”, escribió. Y agregó: “Salir y no deber ni un día a la Justicia me parece apropiado”.

Augusto Manuel Pacicco fue condenado por narcotráfico, podía quedar libre y pidió seguir preso. Video: Infobae.

Durante la audiencia volvió a ratificar su postura: “Yo solamente lo único que pido es que hagan lugar al escrito que envié”, dijo. “Mi petición es poder terminar el tiempo que queda de condena en la cárcel, para poder salir limpio y bien”, añadió.

Tras escuchar su decisión, los jueces Facundo Zapiola, Cristina Giordano y José Camilo Quiroga Uriburu resolvieron imponerle una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, de acuerdo con lo solicitado por el propio acusado, para que pueda permanecer detenido hasta cumplir íntegramente su condena.

NarcotráficoNarcomenudeoPreso
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. A casi 20 años del crimen de Solange Grabenheimer:qué hizo Lucila Frend tras ser absuelta

    A casi 20 años del crimen de Solange Grabenheimer: qué hizo Lucila Frend tras ser absuelta

  2. Falsos empleos y explotación sexual:desarticularon una red de trata y rescataron a ocho víctimas

    Falsos empleos y explotación sexual: desarticularon una red de trata y rescataron a ocho víctimas

  3. Video inédito:el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

    Video inédito: el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

  4. Quién era Leandro Bertazzo, el piloto que se habría tirado por voluntad propia de un avión mientras practicaba con una alumna

    Quién era Leandro Bertazzo, el piloto que se habría tirado por voluntad propia de un avión mientras practicaba con una alumna

  5. Fin de semana sangriento en Rosario:cuatro muertos y al menos siete heridos de bala

    Fin de semana sangriento en Rosario: cuatro muertos y al menos siete heridos de bala
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Las PASO, la economía y la oferta opositora:los desafíos que encara el oficialismo de cara al año electoral que se viene

Las PASO, la economía y la oferta opositora: los desafíos que encara el oficialismo de cara al año electoral que se viene

Video inédito:el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

El Gobierno reprogramó la mesa política y aceleró gestiones para avanzar con la reforma electoral

El oficialismo define la agenda del Senado y acelera la reforma electoral con la mira en las PASO

Economía

Inflación de junio:cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Inflación de junio: cuándo se dará a conocer el dato oficial y por qué las consultoras estiman que bajará del 2%

Jornada positiva en Wall Street:suben las acciones argentinas y el riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Milei

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

Luis Caputo anunció el programa financiero de 2027:“Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

Internacionales

Un niño murió de rabia semanas después de despertar con un murciélago sobre el rostro y sin mordeduras visibles

Un niño murió de rabia semanas después de despertar con un murciélago sobre el rostro y sin mordeduras visibles

El “Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, aceptó cumplir cadena perpetua en Estados Unidos

Mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones:el tren que rompió un récord Guinness histórico y sigue imbatible

Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses