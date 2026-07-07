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Pasta base, marihuana, tusi y dólares: desbarataron un búnker en Villa Lugano y hay tres mujeres detenidas con antecedentes

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación IV, quienes durante recorridas de prevención detectaron una presunta venta de drogas en la puerta de una vivienda del barrio.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Cerraron un búnker en el Barrio 15: tres mujeres detenidas con cocaína, pasta base y tusi.
Cerraron un búnker en el Barrio 15: tres mujeres detenidas con cocaína, pasta base y tusi. Foto: Policía de la Ciudad.
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La Policía de la Ciudad desarticuló un búnker de venta de drogas en el Barrio 15, en Villa Lugano, y detuvo a tres mujeres acusadas de comercializar estupefacientes. Entre las arrestadas hay una ciudadana chilena y otra que ya registraba tres antecedentes por el mismo delito.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación IV, quienes durante recorridas de prevención detectaron una presunta transacción de drogas en la puerta de una vivienda del barrio.

La Policía de la Ciudad cerró un búnker en el Barrio 15.

Al intentar identificar al comprador, el hombre trató de escapar, pero fue interceptado a pocos metros del lugar. En ese momento, una de las mujeres ingresó rápidamente a la vivienda.

Además, a través de una ventana, los policías observaron que las mujeres intentaban esconder una bolsa con droga, por lo que la Unidad de Flagrancia Sur autorizó el ingreso al inmueble.

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Cerraron un búnker en el Barrio 15: tres mujeres detenidas con cocaína, pasta base y tusi. Foto: Policía de la Ciudad.

Durante el allanamiento fueron detenidas las tres sospechosas y se secuestraron 504.400 pesos, 100 dólares, 11 envoltorios de pasta base, 22 de cocaína, 37 de marihuana, una bolsa con tusi, cuatro teléfonos celulares y tres balanzas de precisión.

Además, en un pasillo lindero a la vivienda, los efectivos hallaron parte del dinero y de los estupefacientes que las acusadas habían intentado descartar antes del ingreso de la Policía.

Cerraron un búnker en el Barrio 15: tres mujeres detenidas con cocaína, pasta base y tusi. Foto: Policía de la Ciudad.

La investigación también reveló que una de las detenidas contaba con tres antecedentes por comercialización de drogas. En tanto, el comprador fue notificado por infracción al artículo 14 de la Ley 23.737 y registraba antecedentes por delitos vinculados a estupefacientes, atentado y resistencia a la autoridad, y robo agravado por el uso de armas.

Por disposición de la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo de Sebastián Landini, las tres mujeres quedaron detenidas por infracción a la Ley 23.737. También se ordenó el secuestro de la droga incautada y la colocación de una consigna policial permanente en la vivienda utilizada como punto de venta de estupefacientes.

Cerraron un búnker en el Barrio 15: tres mujeres detenidas con cocaína, pasta base y tusi. Foto: Policía de la Ciudad.

Desarticularon una red de trata y rescataron a ocho víctimas

Una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada tras una investigación de varios meses llevada adelante por la Policía Federal Argentina (PFA). Como resultado de siete allanamientos simultáneos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la provincia de Tucumán, fueron rescatadas ocho mujeres víctimas de explotación sexual y detenidas cinco personas acusadas de integrar la red.

Desbarataron una red de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres en el AMBA y Tucumán. Video: PFA.

La investigación comenzó en agosto de 2025, cuando efectivos del Departamento Trata de Personas detectaron en la Terminal de Ómnibus de Retiro a dos mujeres que habían llegado desde Tucumán. Una de ellas tenía un pedido de paradero vigente realizado por sus familiares, lo que motivó la intervención inmediata de los investigadores.

Tras activar el protocolo correspondiente y entrevistar a las mujeres, los especialistas detectaron indicios compatibles con un caso de trata de personas. Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que una de las víctimas había sido engañada con una falsa oferta laboral y trasladada al AMBA para ser explotada sexualmente.

Desbarataron una red de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres en el AMBA y Tucumán. Foto: PFA.

A partir del análisis de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación, los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento de la organización e identificar el rol que cumplía cada uno de sus integrantes.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de infringir la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, mientras la investigación continúa para determinar si existen otros integrantes vinculados a la organización criminal.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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