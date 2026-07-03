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El importante anuncio que hizo Delcy Rodríguez tras los terremotos en Venezuela: “La situación es dramática”

Los terremotos del 24 de junio dejaron al menos 2.595 muertos, más de 11.000 heridos y severos daños en viviendas, hospitales e infraestructura clave, mientras continúan las tareas de emergencia ante el riesgo de nuevas réplicas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció la creación de un fondo para la reconstrucción tras los terremotos.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció la creación de un fondo para la reconstrucción tras los terremotos. Foto: AFP
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El gobierno interino de Venezuela anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de las regiones afectadas por los dos fuertes terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio y dejaron un saldo de miles de víctimas y una enorme destrucción de infraestructura.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que los recursos serán desembolsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y estarán destinados principalmente a financiar las obras de reconstrucción en las zonas más castigadas por la catástrofe.

Además, la mandataria anunció la apertura de una cuenta especial en el Banco de Desarrollo de América Latina para canalizar donaciones de la comunidad internacional. Según explicó, esos aportes también serán utilizados para la recuperación de viviendas, hospitales, puentes, carreteras y otros servicios esenciales afectados por el desastre.

Terremotos en Venezuela: los números de la catástrofe

De acuerdo con el último balance oficial, los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron al menos 2.595 muertos, más de 11.000 personas heridas y miles de desaparecidos. Las autoridades también informaron que 189 edificios quedaron completamente destruidos y otros 855 sufrieron daños de diversa consideración.

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Entre las infraestructuras afectadas figuran centros de salud, edificios públicos, rutas y puentes, lo que dificulta las tareas de asistencia y la recuperación de las comunidades más golpeadas.

Uno de los puntos más críticos se encuentra en el estado de La Guaira, sobre la costa venezolana, donde fallecieron casi todos los integrantes del gobierno regional. Delcy Rodríguez mencionó que “la situación es dramática” y aseguró que las autoridades continúan concentrando allí buena parte de los esfuerzos de emergencia.

La presidenta interina también rechazó las críticas de sectores opositores y organizaciones que cuestionaron la respuesta estatal frente al desastre. En ese sentido, sostuvo que miles de militares y voluntarios civiles participaron desde el primer momento en las tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

Las consecuencias de los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters (Miguel Medina)

Asimismo, denunció la difusión deliberada de información falsa en redes sociales y otras plataformas, incluyendo supuestas alertas de tsunami, con el objetivo de generar mayor confusión entre la población. Rodríguez aseguró que las autoridades ya identificaron a los presuntos responsables de esos mensajes, aunque evitó brindar mayores detalles sobre posibles investigaciones o sanciones.

Desde los terremotos del 24 de junio se registraron 862 réplicas, según datos oficiales. Si bien los especialistas indicaron que tanto la frecuencia como la intensidad de estos movimientos han disminuido en los últimos días, las autoridades mantienen la vigilancia y advierten que aún no puede descartarse la posibilidad de un nuevo sismo de gran magnitud.

TerremotoVenezuelaDelcy Rodríguez
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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