Una pareja sobrevivió 17 horas bajo los escombros tras los terromotos en Venezuela: “Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir”

Una pareja sobrevivió 17 horas bajo los escombros tras los terromotos en Venezuela. Foto: Reuters (Miguel Medina)

Lo que comenzó como una noche tranquila frente al televisor terminó convertido en una pesadilla. Deomaris Mata y Francisco Soto quedaron atrapados bajo los escombros de su edificio en Caracas, luego de que dos terremotos provocaran el colapso de la estructura en Venezuela. Durante 17 horas permanecieron inmovilizados, rodeados de oscuridad, polvo y silencio, convencidos por momentos de que no volverían a ver a sus seres queridos.

En medio de la desesperación, decidieron utilizar el único recurso que todavía tenían a mano: un teléfono celular. Con él grabaron un estremecedor video en el que dejaron un mensaje para sus familiares, pensando que podían estar viviendo sus últimos minutos.

“Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir. Ojalá que nos rescaten pronto”, se escucha decir a Francisco, cuya voz refleja el sufrimiento de quienes habían quedado sepultados bajo toneladas de concreto. A su lado estaba Deomaris, atrapada bajo una pared que aplastaba sus piernas.

Una pareja sobrevivió 17 horas bajo los escombros tras los terromotos en Venezuela. Créditos: X @eldoceoficial

La grabación muestra apenas fragmentos de escombros. La falta de espacio y el agotamiento físico impedían sostener correctamente el teléfono. Sin embargo, el audio registró la angustia y el amor que ambos intentaban transmitirse para resistir. “Dile que cuiden a mi hijo, vida. Cuiden a mi hijo si consiguen este teléfono”, interrumpió Deomaris en uno de los momentos más conmovedores del video.

Terremoto en Venezuela: cómo una pareja quedó atrapada bajo los escombros

La pareja relató posteriormente que todo ocurrió en cuestión de segundos. Ambos se encontraban acostados en el sofá-cama de su departamento, preparándose para ver un partido por televisión, cuando comenzaron los temblores. “El temblor empezó y cada vez fue más fuerte. Todo fue cuestión de segundos. No hubo tiempo de nada. No quedó más que abrazarnos y dejarnos caer”, recordó Francisco en diálogo con el medio local Noticias Caracol.

Tras el colapso del edificio, ambos perdieron el conocimiento. Cuando despertaron, descubrieron que seguían juntos, aunque atrapados. Francisco había quedado inmovilizado entre dos paredes, mientras que Deomaris permanecía debajo de él y con una pesada estructura de concreto presionando sus piernas. “Pensamos que no íbamos a salir con vida”, reconoció el hombre.

Deomaris Mata y Francisco Soto quedaron atrapados bajo los escombros de su edificio en Caracas. Foto: Reuters (Miguel Medina)

Mientras intentaban conservar la calma bajo los restos del edificio, ambos decidieron registrar su situación con el celular. El video se convirtió en un testimonio desgarrador de las horas que pasaron atrapados. “No estamos tratando de desesperarnos. El edificio se vino abajo y aún sentimos las réplicas. Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir”, expresó Francisco en la grabación.

En varios momentos del registro puede escucharse a Deomaris alentando a su esposo para que no se rindiera. “Mi amor, vamos a vivir, ¿oíste?”, le repetía cada vez que la angustia amenazaba con ganar la batalla emocional. “Toda la noche tratamos de movilizarnos en el poco espacio que teníamos para poder recibir oxígeno y tratar de darnos aliento. El silencio era rotundo”, recordó más tarde Francisco.

Heroico rescate en Caracas: más de 17 horas de espera hasta volver a ver la luz

Con la llegada del amanecer, ambos comenzaron a escuchar voces. Después de haber gritado durante toda la noche, reunieron las pocas fuerzas que les quedaban para volver a pedir ayuda. Un grupo de rescatistas logró localizarlos entre los restos del edificio y comenzó una compleja operación de salvamento. Francisco fue extraído primero, 17 horas después del derrumbe. Sin embargo, sacar a Deomaris resultó todavía más difícil.

Un grupo de rescatistas logró localizarlos entre los restos y comenzó una compleja operación de salvamento. Foto: Reuters (Ricardo Arduengo)

Los equipos debieron trabajar durante cuatro horas adicionales para liberarla de la estructura que aprisionaba sus piernas. “Arriesgaron sus vidas para rescatarnos. Uno de ellos se metió hasta adentro para poder levantar el muro que tenía mi esposa encima. Son unos ángeles para nosotros”, afirmó Francisco.

Por su parte, Deomaris destacó que la fortaleza emocional de ambos fue determinante para sobrevivir. “Cuando Francisco se desesperaba, yo me llenaba de calma. Cuando yo lloraba, él me daba aliento. Haber caído uno al lado del otro nos dio mucha fortaleza y esperanza”, explicó.

El reclamo de los sobrevivientes tras la tragedia en Venezuela

Luego de ser rescatados, la hija de Francisco compartió el video en las redes sociales. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron una ola de mensajes de apoyo. “Ellos estaban con mucha fe y aferrados a vivir. La fuerza que ella le daba a mi papá es increíble”, escribió junto a la publicación.

Ambos aseguraron que todavía hay vecinos desaparecidos bajo los escombros y cuestionaron la escasa asistencia. Foto: Reuters (Leonardo Fernández Viloria)

Sin embargo, la historia de la pareja también dejó espacio para la denuncia. Ambos aseguraron que todavía hay vecinos desaparecidos bajo los escombros y cuestionaron la escasa asistencia en las tareas de búsqueda. “En nuestro edificio siguen buscando vecinos. Todavía hay personas enterradas. Entendemos que quizás no están vivas, pero no vemos ayuda de nadie. Solo personas civiles con palas, picos y cuerdas dieron una mano para rescatarnos”, reclamó Deomaris.

Francisco, quien sufrió una fractura expuesta en una pierna y deberá ser intervenido quirúrgicamente, coincidió en destacar el trabajo de los voluntarios que participaron del operativo. Tras sobrevivir a una noche que creyeron sería la última de sus vidas, ambos aseguran que el amor, apoyo y la fe fueron fundamentales para mantenerse con vida hasta que finalmente llegó el rescate.