Qué es de la vida de Francisco Delgado: de ganar Gran Hermano a convertirse en instructor de buceo en México

La nueva vida de Francisco Delgado. Foto: Instagram Francisco Delgado

En 2015, Francisco Delgado era una de las figuras más populares de la televisión tras consagrarse como el ganador de la octava edición de Gran Hermano. El licenciado en Educación Física logró imponerse tras permanecer más de cinco meses dentro de la casa más famosa del país y, a partir de ahí, trabajó en televisión y teatro.

Aunque vive apartado de los medios y trabajando como instructor de buceo en México, volvió a ser viral por compartir un apasionado beso con Marley durante los festejos del triunfo de la Selección Argentina tras el triunfo ante Egipto en el Mundial 2026. Tras esta aparición, muchos se preguntan qué es de su vida en la actualidad.

El beso de Marley con Francisco Delgado. Foto: Captura

La nueva vida de Francisco Delgado en México

En las últimas horas fue viral el video donde Marley y Francisco Delgado se besan en la boca en Atlanta City, en medio de los festejos del Mundial 2026 y aunque lo vincularon con un posible romance, lo cierto es que entre ellos hay sólo una amistad.

Cabe recordar que tuvo un pasado muy mediático, ya que se encontraba aislado en Gran Hermano. Además, se conoció que era el padre biológico de Ian, el hijo de la bailarina Gisela Bernal. La noticia generó una enorme repercusión y lo colocó en el centro de la escena mediática durante varios meses.

La nueva vida de Francisco Delgado Foto: Instagram Francisco Delgado

Con el paso del tiempo, Delgado decidió tomar distancia del mundo del espectáculo y apostó por un estilo de vida completamente diferente: actualmente, vive en San Miguel de Cozumel, en México, una isla ubicada frente a Playa del Carmen, donde trabaja como instructor de buceo y disfruta de una vida mucho más conectada con la naturaleza.

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 630.000 seguidores, comparte imágenes y videos de sus jornadas en el mar. Además de explorar arrecifes, se lo puede ver nadando con tortugas marinas, tiburones, mantarrayas, medusas, lobos marinos y peces de distintas especies.

La nueva vida de Francisco Delgado. Foto: Instagram Francisco Delgado

En sus redes, el ex Gran Hermano recuerda que conoció el mar cuando tenía apenas 12 años en un viaje junto a su padre y que ese día su vida se transformó: “El océano me transformó. Bucear cambió mi forma de ver el mundo, de respirar, de estar. Abajo del agua, todo cobra sentido. La calma. La conexión. Lo esencial”, expresó en un post.

Hoy, a más de una década de alcanzar la fama en la televisión argentina, Francisco Delgado lleva una vida alejada de las cámaras y enfocada en el mar, la naturaleza y el bienestar, pero que nunca deja de compartir en su cuenta de Instagram.