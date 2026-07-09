Teatro para chicos en vacaciones de invierno con entradas desde $12.000: fechas y funciones

"Anastasia, el musical". Foto: BMZ

Se acercan las vacaciones de invierno y en la cartelera teatral de la Ciudad de Buenos Aires ya comenzaron a estrenarse las obras para que toda la familia disfrute de ver un espectáculo en vivo. Hay grandes musicales, shows y obras de teatro basadas en las historias argentinas más clásicas. Con precios de parten de los $ 12.000 y llegan hasta los $ 51.000, tienen atractivos para los más chiquitos tanto como para toda la familia. Aquí una selección de 11 propuestas para compartir en el receso escolar:

“Luna y su galaxia”

Una obra original y con música creada especialmente sobre los vínculos, la infancia y la capacidad de volver a creer. En esta historia, Luna atraviesa uno de los cambios más importantes de su vida: la separación de sus padres. Entre enojos, tristezas, preguntas e incertidumbres, siente que su mundo se rompe en mil pedazos. Acompañada por sus amigas Consuelo y Amparo, y por Pedacitos, un entrañable amigo interior que la guía en su universo emocional, emprende un viaje sensible, mágico y profundamente humano para intentar “arreglar” aquello que cambió para siempre.

Pero en el camino descubrirá algo aún más importante: algunas cosas no vuelven a ser como antes… simplemente se transforman en una nueva manera de existir.

Con Isabella Sorrentino, Francisca Casal, Malena Rivas, Hernán Ruiz Moreno y Victoria Quidiello, dirigidos por Joaquina Sanchez Zinny sobre texto propio y de Polly Bouquet. Desde el 18 de julio en Teatro Border (Godoy Cruz 1838, CABA), lunes, miércoles y sábados a las 17 y domingos de agosto a las 15. Localidades: $ 30.000.

"Luna y su galaxia". Foto: Prensa

Los Raviolis - “Pijama Party”

Una experiencia musical y escénica con risas, emoción y una identificación inmediata para grandes y chicos: una pareja disfruta de la paz del hogar cuando sus cuatro hijos, que estaban por pasar la noche en casa de la abuela, quieren volver.

Una situación cotidiana que resulta entrelazada con los temas que ya son himnos del cancionero infantil. Piyama Party es un ritual compartido entre generaciones que se reconocen en el caos, el agotamiento y, sobre todo, el amor incondicional que implica criar. Con dirección de Diego Reihnhold.

Del miércoles 22 de julio al domingo 2 de agosto a las 16:45 (excepto los sábados a las 16) en el Paseo La Plaza (av. Corrientes 1660, CABA). Entradas de $ 33.000 a $ 35.000.

Los Raviolis - "Pijama Party". Foto: Prensa

“Manuelita, mi casa es el mundo”

Una versión original, con mirada contemporánea y pensando en toda la familia, del universo de la heroica tortuga creada por María Elena Walsh que se animó a dejar su hogar para salir a conocer el mundo. Desde su nacimiento en Pehuajó a su inolvidable travesía en barco hacia Turkestán, su paso por Mar del Plata, la selva amazónica, el misterioso Bosque de Mischiffin y París, conocerá personajes poéticos, absurdos y entrañables.

En Manuelita se conjugan la búsqueda de identidad, la valentía de emprender el propio viaje, el aceptarse tal como es cada uno, y el celebrar la imaginación y el derecho a soñar.

Funciones de martes a domingo, en el Teatro Regio (Av. Córdoba 6052, CABA) a las 15. Entradas: $ 12.000.

"Manuelita, mi casa es el mundo". Foto: Prensa

“Había otra vez”

Un espectáculo de Cuentos en Pijamas, de Flor Suárez, con Mercedes Torre, Pedro Riamondi y Caro Setton, con música original de Pequeño Pez, y versión teatral y dirección de Emiliano Dionisi. Cuando Helena era chiquita, su mamá le inventaba historias antes de irse a dormir. Años después, mientras la joven revisa su cuarto de la infancia, esos cuentos se vuelven reales: frente a sus ojos desfilan un perro que se cree gato, una vela de cumpleaños que encuentra objetos perdidos y hasta un hermoso monstruo que se cree invisible. Helena se desliza por relatos llenos de música, magia, humor y amor, para invitarnos al extraordinario viaje que es crecer.

Funciones los domingos a las 11,y del domingo 19 de julio al viernes 31 a las 16 en el Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA). Entradas $ 35.000.

"Había otra vez" de Cuentos en Pijamas. Foto: Prensa

“Me acuerdo, me acuerdo!”

Tomando como disparador la canción “En el país de Nomeacuerdo” de María Elena Walsh, la obra desarrolla en forma de juego poético una indagación sobre la memoria y las formas del recuerdo: ¿Cómo es es olvidar? ¿Qué cosas nos hacen recordar? ¿Qué cosas prefiero olvidar? La pieza sucede en un mundo donde la memoria se ha desvanecido. Los protagonistas, dos seres que han olvidado incluso cómo hablar y moverse, son presentados por dos narradores-títeres (viejos cuentacuentos). La obra sostiene que existen vivencias alojadas en lo más profundo que permanecen inalterables.

Una obra de María Mangone y Julián Rodríguez Rona que se presenta los sábados a las 16 en El camarín de las musas (Mario Bravo 960, CABA). Localidades $ 25.000.

"Me acuerdo, me acuerdo". Foto: Prensa

“Charlie y la fábrica de chocolate”

Protagonizado por Agustín “Rada” Aristarán como Willy Wonka, acompañado por Mery Del Cerro como la Sra. Bucket y Sebastián Almada como el abuelo Joe, Dolores Ocampo, Denise Cotton, Sebastián Holz y Marcelo Albamonte. Es una versión argentina del musical basado en el cuento de Roald Dahl, los espectadores entran en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka para acompañar a Charlie Bucket y a los otros cuatro afortunados ganadores de los billetes dorados, en una aventura inolvidable.

Competencia, fama, ansiedad, consumo, capricho y deseo. Todos quieren entrar a la fábrica. Todos creen que van a ganar algo. Pero la fábrica no es exactamente un premio, sino una prueba, una trampa. Y en medio de ese parque de excesos, Charlie entra con su abuelo, su ternura y una pregunta secreta: qué pasa cuando alguien que no puede comprar sus sueños igual se anima a imaginarlos.

Funciones todos los días hasta el 2 de agosto en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA). Entradas desde $ 30.000.

"Charlie y la fábrica de chocolate". Foto: prensa teatro

“Anastasia, el musical”

Superproducción estilo Broadway repasa la historia de la supuesta heredera de los zares de Rusia y la lleva hasta la París de los años ’20 en una búsqueda épica de identidad y familia. Con Minerva Casero como protagonista junto a Felipe Bou Abdo, Pichu Straneo, Lucila Gandolfo, Agustin Iannone, Caro Mainero y efectos sensoriales de vanguardia. Bajo la dirección general de Marcelo Rosa, el equipo creativo demostró un estándar de calidad internacional: Ale Ibarra en coreografía, Pili Noseda en dirección vocal, Néstor Tedesco liderando la Orquesta Aeropuertos Argentina con música en vivo, Carlos Cifani en escenografía, Claudio Del Bianco en iluminación y Gastón Briski en el diseño de sonido.

Funciones martes y miércoles a las 19 y domingos a las 11 en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, CABA). Localidades desde $ 30.000.

"Anastasia, el musical". Foto: BMZ

“La Granja de Zenón”

Regresa con “En Busca del Arcoíris” una propuesta para disfrutar con los más chiquitos. Esta vez, el curioso Tito y el travieso gallito Bartolito comparten un mismo sueño: llegar hasta el arcoíris. Sin embargo, cuando Zenón y Pinto les aseguran que eso es imposible, su ilusión parece desvanecerse. Pero nada ni nadie podrá frenar su determinación. Juntos emprenderán una aventura llena de desafíos, aprendizajes y momentos inolvidables, guiados por la certeza de que los sueños siempre valen la pena.

El fenómeno de El Reino Infantil, creado por Roberto “Kuky” Pumar se complementa con la dirección general de Maximiliano Córdoba, dirección escénica de Sebastián Irigo, y la coreografía de Vanessa García Millán. Se presentará a partir del 20 de julio con funciones de lunes a lunes en diferentes horarios hasta agosto. Entradas desde: $ 34.000 a $ 51.000, Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, CABA).

"La granja de Zenón". Foto: Prensa

“Cazadoras Doradas”

Un show musical vibrante que invita al público a vivir una experiencia llena de K-Pop, emoción y diversión. Tres talentosas cantantes interpretan algunos de los hits más queridos por el público, acompañadas por impactantes coreografías, un destacado despliegue visual y una puesta en escena que sorprende de principio a fin. Con una propuesta dinámica y participativa, “Cazadoras Doradas” promete transformar cada tarde en un encuentro inolvidable para toda la familia.

El espectáculo cuenta con la dirección de Sol Valente, coreografía Antu Alma Navas Stras y producción de Arpegio Musicales Producciones y Darío Arellano Producciones. Sábados y domingos a las 17.30 en el Teatro Picadilly (Av. Corrientes 1524, CABA), entradas desde $ 27.000.

"Cazadoras Doradas". Foto: prensa

“Vivitos y Coleando 2”

Retoma el espíritu mágico, poético y profundamente humano del teatro de Hugo Midón y Carlos Gianni para hacer un viaje lleno de humor, emoción y canciones que aún están en la memoria de varias generaciones. En escena, un grupo de personajes soñadores, rebeldes, curiosos se enfrenta a preguntas simples y enormes a la vez: crecer, elegir, compartir e imaginar. Con Osqui Guzmán, Flavia Pereda, Julián Pucheta, Federico Dryzun, Lucía López Curcio, Irupé Cruz y Hernán Cáceres.

Es un espectáculo para volver a mirar el mundo con ojos de niño… y salir del teatro cantando. Funciones a las 17 en el el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348, CABA). Localidades desde $ 18.600.

"Vivitos y coleando 2". Foto: Prensa

“Fiesta Pim Pau”

Nació del encuentro entre tres docentes y artistas que compartían una misma mirada sobre las infancias, el juego y la educación. Eva Harvez, Cássio Carvalho y Lucho Milocco.

A partir del 23 de julio, a las 16, van a hacer que las vacaciones de invierno tengan ritmo, juego y movimiento desde una propuesta donde la música y el cuerpo son protagonistas. Junto a una gran banda en vivo, invitan a las familias a bailar y cantar sus juegos corporales y coreografías, una auténtica fiesta atravesada por ritmos brasileños y latinos.

Las fechas de los shows serán 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de julio, y 1 de agosto en el Teatro Politeama (Paraná 353, CABA). Localidades de $ 27.000 a $ 45.000.