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Funeral de Alí Jameneí: Ahmad Vahidi reapareció públicamente y rindió homenaje al fallecido líder supremo

El jefe de la Guardia Revolucionaria iraní rindió homenaje en Teherán ante el féretro. Se trata de la primera jornada de homenaje en uno de los funerales más multitudinario de la historia de la República Islámica.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Ahmad Vahidi, jefe de la Guardia Revolucionaria, en el funeral de Ali Jamenei.
Ahmad Vahidi, jefe de la Guardia Revolucionaria, en el funeral de Ali Jamenei. Foto: via REUTERS
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Cientos de altos cargos iraníes y extranjeros rindieron homenaje al asesinado líder supremo de Irán, Alí Jameneí, en la primera jornada de los que serán los mayores funerales de la historia de la República Islámica para despedir al hombre que dirigió sus destinos durante más de 36 años.

Los funerales se extenderán a cinco ciudades de Irán e Irak durante seis días y se celebran cuatro meses después de que Jameneí fuera asesinado por Estados Unidos e Israel en el primer día de guerra el 28 de febrero.

El féretro del religioso bautizado ahora como “líder mártir” fue llevado a la mezquita Mosala de Teherán envuelto en una bandera iraní y con un turbante negro -símbolo de los descendientes de Mahoma- y un pañuelo palestino.

Funeral de Ali Jameneí en Irán.
Funeral de Ali Jameneí en Irán. Foto: REUTERS

Junto al ataúd de Jameneí se encontraban los de cuatro familiares asesinados junto con a él, entre ellos su nieta de tres años y la mujer de su hijo y sucesor Mojtaba, a quien no se ha visto en público desde su nombramiento el 8 de marzo.

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Las autoridades iraníes presentaron sus respetos a Jameneí entre lágrimas como fue el caso del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, quien lloró ante el ataúd junto con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

Los más altos cargos militares renovaron además su lealtad a la Revolución Islámica y el comandante en jefe del Ejército, el general Amir Hatami, prometió que el país “vengará la sangre del líder mártir”

Funeral de Ali Jameneí en Irán.
Funeral de Ali Jameneí en Irán. Foto: REUTERS

En Mosala apareció por primera vez el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, a quien no se veía en público desde febrero.

La capital iraní se encuentra en estado de máxima alerta con una fuerte presencia policial por las calles, los vuelos limitados sobre Teherán y un perímetro de seguridad de un kilómetro y medio en torno a Mosala, con el acceso limitado en toda esa zona.

Las autoridades prevén la participación de unos 20 millones de personas solo en Teherán para despedir a Jameneí, lo que superaría los 10 millones que asistieron al del fundador de la República Islámica Ruholá Jomeiní en 1989, el mayor funeral del país hasta ahora.

Funeral de Ali Jameneí en Irán.
Funeral de Ali Jameneí en Irán. Foto: REUTERS

Estos enormes actos públicos buscan proyectar la unidad nacional tras meses de guerra con Estados Unidos e Israel y una imagen de continuidad con el eslogan “debemos levantarnos” presente en numerosos cárteles instalados por toda la ciudad.

IránAlí JameneiAhmad VahidiFuneral
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