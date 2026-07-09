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El 9 de julio desde la mirada de los historiadores en “Independencia argentina, el alma de una nación”

Video exclusivo de Canal 26 con la palabra autorizada de historiadores que explican las vicisitudes de aquellos tiempos, locutado por Manuel Castro.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Especial de Canal 26 por el 9 de julio: Independencia Argentina, el alma de una nación
Especial de Canal 26 por el 9 de julio: Independencia Argentina, el alma de una nación Foto: Captura Canal 26
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Julio de 1816: el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata se asomaba al abismo de su desaparición”. Con esta frase, se abre el video exclusivo de Canal 26 titulado Independencia argentina: el alma de una nación”, que cuenta con detalle y la palabra autorizada de historiadores cómo fue esa época de la historia que cambió para siempre los destinos de nuestro país.

“La revolución independentista iniciada en mayo de 1810 parece agonizar bajo el peso de la realidad”, continúa explicando el video narrado por el periodista Manuel Castro.

La palabra de los historiadores en “Independencia argentina: el alma de una nación”

A partir de allí se da lugar a la palabra de expertos. En primer lugar, el historiador Patricio Lons: “Éramos un solo país, porque respondíamos a una misma corona, desde la Patagonia hasta California, Arizona, Texas y península de Florida”, explicó.

Y agregó: “Podías salir desde Buenos Aires o Montevideo y viajar a cualquier otro lugar de esta región y no te iban a mirar como un extranjero, como mucho, como a un foráneo”.

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A posteriori, toma la palabra la historiadora Camila Perochena: “Nos independizamos, finalmente este territorio decide cortar con la monarquía española”, comenta. “Nosotros habíamos hecho una revolución seis años antes, pero seguíamos siendo fieles a Fernando VII (el rey español de aquellos años). Pero la independencia implicaba un paso más, es decir, salir de esa ambigüedad jurídica”, completa.

Especial de Canal 26 por el 9 de julio: Independencia Argentina, el alma de una nación Foto: Captura Canal 26

Pero a posteriori, el video locutado por Manuel Castro comenta que “la crisis política interna amenaza con disolver el sueño de la libertad”, describiendo así las dificultades de la época.

Es allí cuando toma la palabra el historiador y escritor Pacho O’Donnell: “La declaración de independencia de 1816 es un acto de coraje, porque la situación nacional e internacional era muy poco propicia”, explica.

El esfuerzo que llevaron a cabo los protagonistas de aquellos años queda excelentemente expuesto en la frase que a continuación relata el video y que explica los motivos que llevaron al proceder de estas personas: “Los unía un mandato urgente y desesperado, fundar una nueva nación”.

Especial de Canal 26 por el 9 de julio: Independencia Argentina, el alma de una nación Foto: Captura Canal 26

“Hubo algunos que presionaron para que se declarara la independencia, como San Martín, Güemes y Belgrano”, relata O’Donnell.

A partir del 9 de julio de 1816 “se ganó la independencia, pero lo que se perdió fue la seguridad, la cual hubo que defenderla a sangre y fuego”, explicó también O’Donnell, dando un panorama de lo que se vivió por aquellas jornadas del Día de la Independencia de la Argentina, una época cargada de tensión, pero que dio origen a un nuevo país, nuestro país.

9 de JulioDía de la Independencia Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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