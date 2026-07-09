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Choque fatal en Panamericana: detuvieron al reconocido abogado Andrés Prieto Fasano

El abogado laboralista está acusado de “homicidio culposo por la conducción de un vehículo en concurso real con lesiones culposas agravadas”. Fue arrestado al salir de su casa en Palermo.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El accidente ocurrió el martes 7 de julio a las 00:20h en Martínez.
El accidente ocurrió el martes 7 de julio a las 00:20h en Martínez. Foto: Facebook @andresprietofassano
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El abogado Andrés Prieto Fasano (37) fue detenido este jueves por efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado. Por orden de Esteban Rossignoli del Juzgado de Garantías número 4 de San Isidro, el hijo de la exjueza Lidia María Fasano quedó bajo arresto en el barrio porteño de Palermo por chocar y matar a Pamela Ivonne Escobar Camacho (31) en la autopista Panamericana el pasado martes 7 de julio.

De acuerdo a la Unidad Fiscal N°1 de Martínez, a cargo de Carolina Asprella, el abogado laboralista está acusado del delito de “homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas”.

Minutos previos a la detención, los agentes pudieron identificar al abogado en compañía de su madre y de su hermano saliendo de su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. El hombre se encontraba en silla de ruedas y con heridas producto del accidente.

Andrés Prieto Fasano fue detenido en Palermo. Foto: NA

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la captura se llevó a cabo luego de un procedimiento de investigación en el que los policías tuvieron que trabajar de manera encubierta para sorprender al sospechoso. El operativo se montó en dos domicilios de Fasano: el de Palermo, donde fue detenido, y otro en la zona norte del Conurbano Bonaerense.

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Quién es Andrés Prieto Fasano

El hombre se especializa en derecho laboral y da clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene un alto perfil mediático y ha sido visto con figuras políticas como el presidente Javier Milei y el exjefe de gabinete, Manuel Adorni. Al ser director de Relaciones Institucionales del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), también ha sido visto en encuentros con el Papa Francisco y el actual Papa León XIV. Tras el accidente, el letrado borró sus perfiles de Facebook e Instagram.

El abogado detenido tiene 37 años y un perfil alto a nivel mediático. Foto: NA

Cronología del fatal accidente en Panamericana por el que fue detenido el abogado Andrés Prieto Fasano

Cerca de las 00:20h del martes 7 de julio, Pamela Ivonne Escobar Camacho, quien trabajaba como conductora de Uber en un Volkswagen Polo, se detuvo en la autopista Panamericana altura kilómetro 17 frente al shopping Unicenter en la localidad bonaerense de Martínez. Por razones que aún se están investigando, la joven de 31 años frenó en el carril rápido mientras se encontraba llevando a una pasajera.

En ese instante, la camioneta de Andrés Prieto Fasano, una Hyundai Creta, impactó de llenó contra la parte de atrás del Volkswagen Polo provocando el siniestro vial.

El momento del accidente en Panamericana. Foto: Captura

Mientras el abogado fue asistido por una familiar que llegó al lugar y que luego lo habría llevado a un centro médico de la zona, de acuerdo a TN, la pasajera del Polo logró sobrevivir al accidente y gracias a testigos que se encontraban en el lugar fue atendida por una patrulla de emergencias. En tanto, Pamela Escobar Camacho falleció en el acto, según confirmaron Bomberos de San Isidro y los médicos que se presentaron en la zona del choque.

Accidente de tránsitoChoquePanamericanaMuerte
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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