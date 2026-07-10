Fixture Mundial 2026: todos los partidos del viernes 10 de julio por los cuartos de final, horarios y dónde verlos

España busca la segunda estrella en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El Mundial 2026 sigue su rumbo con los cuartos de final, que este viernes 10 de julio nos regala un partidazo: España enfrenta a Bélgica por un lugar en semifinales. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir el partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este viernes 10 de julio

Este viernes 10 de julio juegan España vs Bélgica.

Fixture del Mundial 2026: hora y estadio de España vs Bélgica

España vs Bélgica - 16:00hs - Los Ángeles Stadium

Dónde ver en vivo España vs Bélgica

España vs Bélgica: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron España y Bélgica a los octavos de final del Mundial 2026

España quedó 1° del Grupo H con 7 puntos y en los 16avos de final goleó 3 a 0 a Austria. En los octavos, eliminó a Portugal 1 a 0.

Por su parte, Bélgica quedó 1° del Grupo G con 5 unidades, en los 16avos de final le ganó 3 a 2 a Senegal y en octavos eliminó a Estados Unidos tras golearlo 4 a 1.

Estados Unidos vs Bélgica por los 8vos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Contra quién juega el ganador de España vs Bélgica en la semifinal del Mundial 2026

El ganador del partido entre España y Bélgica jugará la semifinal del Mundial 2026 contra Francia -que eliminó 2 a 0 a Marruecos- el martes 14 de julio a las 16:00hs en el Dallas Stadium.

Cuartos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales del Mundial 202 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo, los 40 eliminados hasta octavos de final son: