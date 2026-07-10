Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Fixture Mundial 2026: todos los partidos del viernes 10 de julio por los cuartos de final, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo sigue su rumbo con los 4tos y este jueves 10 de julio continúa con la participación de España y Bélgica. Conocé cómo ver el partido en vivo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
España busca la segunda estrella en el Mundial 2026.
España busca la segunda estrella en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Mundial 2026 sigue su rumbo con los cuartos de final, que este viernes 10 de julio nos regala un partidazo: España enfrenta a Bélgica por un lugar en semifinales. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir el partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este viernes 10 de julio

Este viernes 10 de julio juegan España vs Bélgica.

Fixture del Mundial 2026: hora y estadio de España vs Bélgica

  • España vs Bélgica - 16:00hs - Los Ángeles Stadium

Dónde ver en vivo España vs Bélgica

  • España vs Bélgica: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, Telecentro 4K, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llegaron España y Bélgica a los octavos de final del Mundial 2026

España quedó 1° del Grupo H con 7 puntos y en los 16avos de final goleó 3 a 0 a Austria. En los octavos, eliminó a Portugal 1 a 0.

Por su parte, Bélgica quedó 1° del Grupo G con 5 unidades, en los 16avos de final le ganó 3 a 2 a Senegal y en octavos eliminó a Estados Unidos tras golearlo 4 a 1.

Contenido Recomendado

Francia eliminó a Marruecos y avanzó a las semifinales del Mundial 2026

Francia eliminó a Marruecos y avanzó a las semifinales del Mundial 2026

Kylian Mbappé se acerca a Lionel Messi en la tabla de goleadores históricos en Mundiales:cómo está el ranking

Kylian Mbappé se acerca a Lionel Messi en la tabla de goleadores históricos en Mundiales: cómo está el ranking
Estados Unidos vs Bélgica por los 8vos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Contra quién juega el ganador de España vs Bélgica en la semifinal del Mundial 2026

El ganador del partido entre España y Bélgica jugará la semifinal del Mundial 2026 contra Francia -que eliminó 2 a 0 a Marruecos- el martes 14 de julio a las 16:00hs en el Dallas Stadium.

Cuartos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales del Mundial 202 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo, los 40 eliminados hasta octavos de final son:

  1. Canadá (octavos de final)
  2. Paraguay (octavos de final)
  3. Brasil (octavos de final)
  4. México (octavos de final)
  5. Portugal (octavos de final)
  6. Estados Unidos (octavos de final)
  7. Egipto (octavos de final)
  8. Colomba (octavos de final)
  9. Sudáfrica (16avos de final)
  10. Japón (16avos de final)
  11. Alemania (16avos de final)
  12. Países Bajos (16avos de final)
  13. Costa de Marfil (16avos de final)
  14. Suecia (16avos de final)
  15. Ecuador (16avos de final)
  16. República Democrática del Congo (16avos de final)
  17. Senegal (16avos de final)
  18. Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  19. Austria (16avos de final)
  20. Croacia (16avos de final)
  21. Argelia (16avos de final)
  22. Australia (16avos de final)
  23. Cabo Verde (16avos de final)
  24. Ghana (16avos de final)
  25. Corea del Sur (Fase de Grupos)
  26. República Checa (Fase de Grupos)
  27. Qatar (Fase de Grupos)
  28. Escocia (Fase de Grupos)
  29. Haití (Fase de Grupos)
  30. Turquía (Fase de Grupos)
  31. Curazao (Fase de Grupos)
  32. Túnez (Fase de Grupos)
  33. Irán (Fase de Grupos)
  34. Nueva Zelanda (Fase de Grupos)
  35. Uruguay (Fase de Grupos)
  36. Arabia Saudita (Fase de Grupos)
  37. Irak (Fase de Grupos)
  38. Jordania (Fase de Grupos)
  39. Uzbekistán (Fase de Grupos)
  40. Panamá (Fase de Grupos)
Mundial 2026Selección FranciaSelección Marruecos
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Quién es Erling Haaland, el héroe de Noruega:su familia, su desconocido hijo y el millonario contrato que lo une al Manchester City

    Quién es Erling Haaland, el héroe de Noruega: su familia, su desconocido hijo y el millonario contrato que lo une al Manchester City

  2. Quién gana el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

    Quién gana el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

  3. Megaproyecto millonario para el Mundial 2030:construyen un imponente estadio para 46.000 espectadores en Sudamérica

    Megaproyecto millonario para el Mundial 2030: construyen un imponente estadio para 46.000 espectadores en Sudamérica

  4. Con un nuevo gol de Mbappé, así está la carrera por el Botín de Oro del Mundial 2026

    Con un nuevo gol de Mbappé, así está la carrera por el Botín de Oro del Mundial 2026

  5. Nació en Canadá y es hincha de River:quién es Yassine Bounou, el arquero de Marruecos que le atajó un penal a Mbappé en el Mundial

    Nació en Canadá y es hincha de River: quién es Yassine Bounou, el arquero de Marruecos que le atajó un penal a Mbappé en el Mundial
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma electoral:La Libertad Avanza busca reactivar el debate en septiembre, pero no reúne los votos para eliminar las PASO

Reforma electoral: La Libertad Avanza busca reactivar el debate en septiembre, pero no reúne los votos para eliminar las PASO

Malvinas Argentinas celebró el 210° aniversario de la Independencia Argentina

Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso:“Estamos desendeudando el país”

Javier Milei encabezó una nueva reunión de equipo en Casa Rosada para definir la agenda de cara a la segunda parte del 2026

Economía

Sueldos de empleados de comercio:así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

Sueldos de empleados de comercio: así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

En la antesala de la visita de Georgieva, el FMI respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Milei

Musimundo enfrenta una nueva crisis:su operadora pidió concurso con una deuda millonaria

Cuenta DNI beneficia a los jóvenes:el nuevo reintegro de vacaciones de invierno para adolescentes de 13 a 17 años

Internacionales

Terremotos en Venezuela:el número de muertos aumentó a 3.899 y los heridos ya superan los 16 mil

Terremotos en Venezuela: el número de muertos aumentó a 3.899 y los heridos ya superan los 16 mil

Megaproyecto millonario para el Mundial 2030:construyen un imponente estadio para 46.000 espectadores en Sudamérica

El doloroso mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino hallado sin vida tras el terremoto en Venezuela

Invirtieron U$S 50.000 millones:el plan de tres potencias europeas para fabricar misiles sin apoyo de EE.UU.