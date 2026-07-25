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Franco Colapinto va por la recuperación en Hungría: tras su 14° lugar en la FP3, hora, TV y todo lo que hay que saber de la clasificación

Tras un viernes complicado en el Hungaroring y sin buenas sensaciones en la última práctica libre, el piloto de Alpine vuelve a pista para afrontar la qualy del último GP antes del receso de verano.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Franco Colapinto
Franco Colapinto Foto: REUTERS
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Franco Colapinto afronta una jornada clave en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Después de un viernes complicado en el Hungaroring y el puesto 14 en la última práctica libre, el piloto argentino buscará enfocarse en una instancia decisiva: la clasificación, que ordenará la grilla de largada para la carrera del domingo.

La expectativa es máxima entre los fanáticos argentinos, ya que Colapinto vuelve a tener una oportunidad importante para demostrar velocidad, adaptación y temple en uno de los circuitos más exigentes del calendario. El trazado húngaro, conocido por sus curvas encadenadas y sus escasas zonas de sobrepaso, obliga a encontrar una puesta a punto precisa desde los entrenamientos. En ese contexto, cada vuelta cuenta.

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A qué hora corre Franco Colapinto hoy en el GP de Hungría

Tras la Práctica Libre 3, en la que el argentino finalizó en el puesto 14°, llega la qualy, donde el argentino buscará avanzar lo más posible y quedar bien ubicado para la carrera.

Los horarios para Argentina son los siguientes:

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El accidente de Franco Colapinto que provocó la bandera roja en el FP2 del Gran Premio de Hungría

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Alpine inició una investigación interna tras la polémica en boxes con Franco Colapinto en el GP de Hungría

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Sábado 25 de julio

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Clasificación: 11.00 de Argentina / 16.00 de Hungría

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Domingo 26 de julio

Carrera: 10.00 de Argentina / 15.00 de Hungría

La carrera del Gran Premio de Hungría está pactada a 70 vueltas, por lo que la estrategia, la degradación de neumáticos y la posición de largada serán elementos determinantes durante todo el fin de semana.

Dónde ver por TV y online la clasificación de Colapinto en Hungría

La presencia de Colapinto vuelve a concentrar la atención del público argentino, que seguirá de cerca cada salida a pista. La clasificación del GP de Hungría podrán verse a través de las señales oficiales con derechos de transmisión de la Fórmula 1 en la región, además de las plataformas digitales habilitadas para seguir la actividad en vivo.

Fórmula 1
Franco Colapinto Foto: REUTERS

Para los fanáticos, la recomendación es conectarse algunos minutos antes del inicio de cada sesión, ya que la previa puede aportar información relevante sobre el estado del Alpine, las reparaciones tras el incidente del viernes y las condiciones de pista en el Hungaroring.

Colapinto necesita dar vuelta la página tras un viernes accidentado

El viernes no fue sencillo para el piloto argentino. En la primera práctica libre, Colapinto no giró porque debió ceder su butaca a Paul Aron, en cumplimiento de las obligaciones reglamentarias que exige la Fórmula 1 para que los equipos den rodaje a pilotos sin experiencia durante la temporada. Más tarde, en la segunda práctica, sufrió un despiste que terminó con impacto contra las defensas y lo dejó sin completar la sesión.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica. Foto: REUTERS

El accidente se produjo durante la FP2 y obligó a interrumpir la tanda con bandera roja para retirar el auto y poner nuevamente la pista en condiciones. A partir de ese momento, el trabajo se trasladó al box, donde los mecánicos comenzaron las tareas para recuperar el monoplaza de cara a la jornada del sábado.

Para Colapinto, la FP3 será mucho más que un entrenamiento. Será una instancia fundamental para recuperar confianza, comprobar el estado del auto y sumar kilómetros antes de una clasificación que puede marcar el tono del resto del fin de semana.

Por qué la clasificación será clave en el Hungaroring

El Hungaroring es uno de los circuitos donde clasificar bien resulta especialmente importante. Su dibujo angosto, técnico y con pocas rectas largas limita las oportunidades de adelantamiento durante la carrera. Por eso, una buena vuelta el sábado puede valer oro.

En este tipo de escenario, el piloto necesita precisión absoluta. La temperatura de los neumáticos, el tráfico en pista y la elección del momento exacto para salir a girar pueden definir la diferencia entre avanzar de ronda o quedar eliminado antes de tiempo.

Para Colapinto, el desafío será doble: por un lado, adaptarse rápidamente luego de haber perdido kilometraje útil el viernes; por otro, encontrar ritmo competitivo en una pista que castiga cualquier exceso. Si logra cerrar una vuelta limpia, puede ilusionarse con una clasificación positiva.

El objetivo de Colapinto para la qualy

El equipo buscará trabajar en ritmo de clasificación, balance aerodinámico y comportamiento de los neumáticos en tandas cortas.

Colapinto ya demostró en otras oportunidades que puede adaptarse rápido a condiciones adversas. Por eso, más allá del golpe del viernes, el sábado aparece como una chance ideal para mostrar carácter y volver a enfocarse en lo deportivo.

El argentino sabe que la clasificación puede abrir o cerrar posibilidades para el domingo. En un circuito como Hungría, largar desde una posición competitiva permite controlar mejor la estrategia y evitar quedar atrapado en tráfico desde las primeras vueltas.

Cuándo será la carrera del Gran Premio de Hungría

La carrera principal del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 se disputará el domingo 26 de julio desde las 10.00 de Argentina. Serán 70 vueltas en el Hungaroring, un trazado donde la concentración, la gestión de neumáticos y las paradas en boxes suelen tener un peso decisivo.

Gran Premio de HungríaFranco ColapintoFórmula 1
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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