Telefe. Foto: Captura

Telefe cerró con un promedio de 8,21 puntos y sostuvo su liderazgo por sobre El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 4,24. El tercer lugar fue para América con 2,70 y le siguieron Canal 9 1,26 y TV Pública 0,22.

Rating del 20 al 26 de julio: Telefe mantiene el liderazgo en la televisión de aire Foto: Canal 26 - SMAD

Cómo mide el rating SMAD

SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Logo Telefe. Foto: Telefe

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición