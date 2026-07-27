Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Rating del 20 al 26 de julio: Telefe mantiene el liderazgo en la televisión de aire

El canal de las pelotas se impuso durante la última semana, según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital).

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Telefe.
Telefe. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Telefe cerró con un promedio de 8,21 puntos y sostuvo su liderazgo por sobre El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 4,24. El tercer lugar fue para América con 2,70 y le siguieron Canal 9 1,26 y TV Pública 0,22.

Rating del 20 al 26 de julio: Telefe mantiene el liderazgo en la televisión de aire Foto: Canal 26 - SMAD

Cómo mide el rating SMAD

SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Logo Telefe. Foto: Telefe

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición

Rating SMADTelefe
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Murió Pato Strunz:qué le pasó al exbaterista de Hermética y qué dijo Malón, la banda que fundó

    Murió Pato Strunz: qué le pasó al exbaterista de Hermética y qué dijo Malón, la banda que fundó

  2. En medio de la polémica por el Mundial, multaron a los streamers españoles Ibai Llanos y Jordi Wild:la cifra millonaria

    En medio de la polémica por el Mundial, multaron a los streamers españoles Ibai Llanos y Jordi Wild: la cifra millonaria

  3. El boom del cine IMAX gracias a La Odisea de Nolan:cuántas salas existen en la Argentina y qué lo hace único

    El boom del cine IMAX gracias a La Odisea de Nolan: cuántas salas existen en la Argentina y qué lo hace único

  4. El nuevo desafío profesional de Luciano Pereyra:¿está relacionado al folklore?

    El nuevo desafío profesional de Luciano Pereyra: ¿está relacionado al folklore?

  5. Liam Gallagher se rindió ante la Selección Argentina:el mensaje viral del líder de Oasis tras la victoria ante Inglaterra

    Liam Gallagher se rindió ante la Selección Argentina: el mensaje viral del líder de Oasis tras la victoria ante Inglaterra

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Kristalina Georgieva llegó al país:se reunirá con Javier Milei y visitará Vaca Muerta

Kristalina Georgieva llegó al país: se reunirá con Javier Milei y visitará Vaca Muerta

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Política

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

Aumento en SUAF de ANSES:cuánto se cobrará en agosto de 2026 y el calendario completo de pagos

La directora del FMI visita la Argentina en un nuevo gesto de respaldo a Javier Milei:la agenda de Kristalina Georgieva

Internacionales

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo:negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo: negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Lula da Silva respondió al discurso de Milei en Brasil:“Que nadie de afuera intente interferir en las elecciones”

Ataque con arma blanca en París:3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Publicidad