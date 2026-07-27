Las 3 plantas que tenés que podar en agosto para que se llenen de flores en primavera. Foto: Gemini

Con la llegada de agosto, los fanáticos de la jardinería saben que es el momento ideal para preparar el jardín de cara a la primavera.

Entre todas las opciones, hay tres plantas que agradecen especialmente este trabajo en agosto y que, con unos minutos de dedicación, pueden transformar cualquier espacio verde.

Lavanda: cómo podarla para que explote de flores

La lavanda es una de las especies que más se beneficia con una poda a fines del invierno. El secreto está en eliminar las ramas secas y recortar ligeramente los tallos, lo que ayuda a mantener la planta compacta y a multiplicar la cantidad de flores en los meses siguientes.

Los expertos recomiendan evitar cortar la parte leñosa, porque desde ahí la lavanda tiene dificultades para rebrotar. Lo ideal es retirar las flores secas y recortar aproximadamente un tercio del crecimiento más reciente.

La planta de lavanda da flores muy coloridas (Foto Gemini) Foto: Gemini

Jazmín: el truco para un perfume intenso en primavera

Si el objetivo es tener un jazmín cubierto de flores y con aroma intenso, agosto es el mes indicado para una poda de mantenimiento. Este trabajo consiste en sacar ramas secas, débiles o desordenadas, para que la planta concentre su energía en los brotes nuevos.

Además, una poda bien hecha mejora la circulación de aire entre las ramas y ayuda a controlar el tamaño, manteniendo una forma más prolija y saludable.

Mujer regando una planta de jazmines. Foto: Grok AI.

Rosal: la poda que garantiza flores grandes y coloridas

Los rosales son, probablemente, las plantas que más dependen de la poda de invierno para lucirse en primavera. En agosto conviene eliminar las ramas viejas, dañadas o que se cruzan entre sí.

El corte debe hacerse por encima de una yema orientada hacia el exterior, para favorecer un crecimiento abierto y aireado. Así, el rosal llega a la primavera con más fuerza y una floración mucho más abundante.

Rosal de Banksiae; planta trepadora. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Consejos clave para una poda exitosa

Más allá de la especie, hay recomendaciones que sirven para casi todas las plantas:

Usar tijeras bien afiladas y desinfectadas.

Hacer los cortes en días secos.

Retirar todas las ramas enfermas o secas.

Evitar podas demasiado agresivas.

Regar de forma moderada después del trabajo.

Estos cuidados reducen el riesgo de enfermedades y ayudan a que la planta se recupere rápido.