El gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en Argentina tras los dichos de Javier Milei contra Lula Da Silva

Javier Milei y Lula da Silva en la cumbre del G20 de Río de Janeiro. Foto: Reuters.

El gobierno de Brasil llamó a consultas a Julio Bitelli, su embajador en la Argentina, luego de que Javier Milei lance críticas contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto partidario realizado el sábado en San Pablo.

La decisión fue tomada este domingo a través de la cancillería brasileña, a cargo de Mauro Vieira, y responde no solo al viaje de Milei para acompañar el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro como principal opositor de Lula, sino también a los insultos que el presidente argentino emitió durante su discurso.

Cabe resaltar que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, más allá de que desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las relaciones bilaterales nunca fueron fluidas.

El presidente argentino se mostró con Flávio Bolsonaro y cuestionó duramente a Lula Da silva. Foto: REUTERS

Qué dijo Javier Milei sobre Lula da Silva

En su discurso, el jefe de Estado argentino calificó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”, le recriminó no haber podido visitar a Jair Bolsonaro y criticó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexander de Moraes, a quien definió como “basura calva”.

Milei contrapuso la situación actual con los permisos otorgados en el pasado a dirigentes de izquierda internacional durante el encarcelamiento del propio Lula. “No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos, el nefasto expresidente argentino, Alberto Fernández”, remarcó el mandatario argentino ante los presentes.

Javier Milei apuntó contra Lula da Silva en Brasil.

Según indicaron desde Brasilia, estas declaraciones cruzaron una línea roja que marcaba el gobierno de Lula respecto a las agresiones directas contra el presidente o las instituciones brasileñas.

Durante el último tiempo, el país vecino había seguido el viaje de Bolsonaro a Buenos Aires y las respuestas de Milei, que pese a confrontar con su par brasileño, se mantenían dentro de un margen “moderado”.

Qué significa que Brasil haya llamado a consulta a su embajador en Argentina

Si bien el llamado a consulta de este domingo generó tensión, esto por el momento no significa la ruptura de las relaciones diplomáticas. De todas maneras, significa el primer paso de una queja formal y concreta. Además, busca dar una imagen de disgusto e incomodidad frente al gobierno libertario.

Hasta este episodio, las tensiones se mantenían en el marco de las relaciones presidenciales, pero esta crisis amenaza con trascender el Ejecutivo y escalar a un nivel estatal.

Tras esta situación, resta saber la respuesta de la Argentina en cuanto a qué pasara con el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi.