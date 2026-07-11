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Ucrania crea una nueva fuerza militar de reacción rápida para reforzar el frente contra Rusia

El presidente Volodímir Zelenski firmó un decreto para crear unas Fuerzas Conjuntas de Reacción Rápida que combinarán tropas de asalto, drones, artillería y tecnología avanzada. También anunció un comando especial para operaciones de largo alcance.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: Reuters.
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció la creación de una nueva fuerza militar de reacción rápida con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas frente a la guerra con Rusia. La medida fue oficializada mediante un decreto firmado el viernes 10 de julio de 2026 y busca acelerar la respuesta en los distintos frentes de combate.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, el mandatario explicó que las nuevas Fuerzas Conjuntas de Reacción Rápida constituirán un componente moderno dentro de la estructura militar ucraniana, integrando diferentes capacidades de combate bajo un mismo comando. “Firmé un decreto sobre la creación de unas Fuerzas Conjuntas de Reacción Rápida. Deberán ser un nuevo componente de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, expresó Zelenski al anunciar la iniciativa.

Volodimir Zelenski, AGENCIA EFE
Volodimir Zelenski, AGENCIA EFE

Una fuerza que combinará tropas, drones y artillería en Ucrania

Según detalló el presidente ucraniano, esta nueva unidad reunirá a las tropas de asalto con sistemas no tripulados, artillería y otros recursos estratégicos para mejorar la velocidad de respuesta en el campo de batalla. “Combinará las capacidades de combate de las tropas de asalto con el elemento no tripulado, el componente necesario de artillería y otros elementos para la más rápida respuesta en el frente. Deberá ser un componente moderno de asalto, afirmó.

El proyecto refleja la creciente importancia que han adquirido los drones y las tecnologías de guerra electrónica durante el conflicto, donde tanto Ucrania como Rusia han incrementado el uso de sistemas no tripulados para tareas de reconocimiento, ataque y defensa.

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Dmitri Voloshin liderará el desarrollo

Zelenski informó además que el general de brigada Dmitro Voloshin será el encargado de diseñar y desarrollar esta nueva fuerza militar. El mandatario destacó que el proyecto tendrá un fuerte enfoque tecnológico, orientado a integrar nuevas herramientas y métodos de combate que permitan aumentar la eficacia de las operaciones militares y responder con mayor rapidez a las ofensivas rusas.

En el mismo anuncio, Zelenski confirmó la creación de un comando especial para operaciones de largo alcance, otra estructura que buscará potenciar las capacidades ofensivas de Ucrania. Según explicó, este nuevo comando tendrá como misión coordinar todos los recursos disponibles para ejecutar ataques estratégicos destinados a reducir el potencial militar ruso.

“Debe concentrar el 100 % de los recursos disponibles para reducir significativamente el potencial de guerra ruso”, sostuvo el presidente ucraniano. Aunque evitó revelar la identidad del futuro comandante, Zelenski aseguró que será un militar con “la mayor experiencia”, encargado de dirigir una de las nuevas apuestas estratégicas de Kiev en una guerra que continúa evolucionando con un marcado protagonismo de la tecnología y las operaciones de precisión.

Guerra Rusia-UcraniaVolodimir ZelenskiUcraniaRusia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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