Brasil avanza con un túnel ferroviario de 780 metros que evitará la demolición de más de 500 viviendas

El túnel en Jequié en Brasil. Foto: Los Andes.

Brasil avanza con una de las obras ferroviarias más importantes del estado de Bahía. Se trata de un túnel de 780 metros que forma parte de la Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL 1), un proyecto diseñado para mejorar el transporte de cargas entre el interior productivo y la costa atlántica.

La infraestructura se construye en la ciudad de Jequié y representa una solución de ingeniería que permitirá que la línea férrea atraviese una zona urbana densamente poblada sin afectar viviendas ni comercios. La obra demanda una inversión estimada de 50 millones de reales y busca compatibilizar el desarrollo logístico con la preservación del tejido urbano.

El túnel en Jequié de Brasil. Foto: Los Andes.

¿Por qué se construye un túnel bajo el barrio Mandacaru?

El túnel será construido bajo el barrio Mandacaru, uno de los sectores más poblados de Jequié. La decisión de llevar el trazado ferroviario al subsuelo respondió a la necesidad de minimizar el impacto social que hubiera provocado el proyecto original.

Inicialmente, la línea ferroviaria atravesaba el centro urbano a nivel de superficie, lo que implicaba la demolición de cientos de propiedades. Con la nueva solución, las autoridades evitarán la expropiación de más de 500 inmuebles, preservando viviendas, comercios y calles ya consolidadas.

Además de reducir el impacto sobre la comunidad, esta alternativa técnica permite mantener la continuidad de la infraestructura ferroviaria sin modificar la dinámica cotidiana de miles de habitantes.

Una inversión de 50 millones de reales para una obra estratégica

El Gobierno Federal destinó aproximadamente 50 millones de reales para ejecutar este tramo del proyecto, considerado uno de los más complejos de toda la FIOL 1.

El túnel estará destinado exclusivamente al tránsito ferroviario y formará parte de una línea de 537 kilómetros que unirá los municipios de Caetité e Ilhéus, atravesando un total de 19 ciudades del estado de Bahía.

Entre las localidades beneficiadas por este corredor ferroviario se encuentran Brumado, Tanhaçu, Manoel Vitorino y Jequié, que mejorarán su conectividad con el litoral brasileño.

¿Para qué sirve la Ferrovia de Integração Oeste-Leste?

La Ferrovia de Integração Oeste-Leste fue concebida para fortalecer la logística del estado de Bahía y facilitar el transporte de mercancías desde las regiones productivas del interior hasta los puertos del Atlántico.

El corredor permitirá incrementar especialmente el traslado de mineral de hierro, uno de los principales productos de exportación de la región, además de cargas agrícolas e industriales.

Brasil avanza en la creación de un túnel. Foto: Unsplash.

Gracias a esta infraestructura, se espera reducir costos logísticos, mejorar la competitividad de las exportaciones y ampliar la capacidad de transporte ferroviario en el noreste de Brasil.

Con la construcción del túnel bajo Mandacaru, el proyecto demuestra que es posible combinar grandes obras de infraestructura con soluciones que reduzcan el impacto sobre las comunidades urbanas. La iniciativa busca impulsar el desarrollo económico sin comprometer la calidad de vida de los habitantes de Jequié, consolidando un corredor estratégico para el crecimiento del estado de Bahía y del sistema ferroviario brasileño.