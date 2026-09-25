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De Salta a Buenos Aires: el insólito cálculo de un remisero para un viaje de 1.500 kilómetros que se volvió viral

El protagonista es el usuario conocido como “chicoderusia”, quien publicó un video que rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios gracias a un intercambio tan insólito como genuino con un remisero en la provincia de Salta.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El insólito intercambio entre un turista e influencer ruso con un remisero salteño.
El insólito intercambio entre un turista e influencer ruso con un remisero salteño. Foto: Instagram chicoderusia
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Un creador de contenidos extranjero protagonizó una desopilante charla con un remisero salteño al consultar cuánto costaría viajar en auto hasta Buenos Aires. La conversación, marcada por los malentendidos, la espontaneidad y una cifra millonaria, conquistó a miles de usuarios en las redes sociales.

El protagonista es el usuario conocido como “chicoderusia”, quien publicó un video que rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios gracias a un intercambio tan insólito como genuino con un remisero en la provincia de Salta.

La escena comienza con una consulta aparentemente sencilla: cuánto costaría un viaje hasta Buenos Aires. Sin embargo, en cuestión de segundos, la conversación toma un rumbo inesperado.

El insólito intercambio entre un turista e influencer ruso con un remisero salteño. Créditos: Instagram chicoderusia

¿Cuánto cuesta viajar en remís de Salta a Buenos Aires? La pregunta que sorprendió a todos

¿Hasta Buenos Aires podemos ir? ¿Y cuánto cuesta?”, consulta el joven mientras conversa con el chofer. La respuesta inicial del remisero evidencia que la pregunta no era tan clara como parecía. “¿Buenos Aires y qué? ¿La provincia de Buenos Aires o la calle Buenos Aires?”, retruca, intentando precisar el destino.

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Tras algunos segundos de ida y vuelta, finalmente queda establecido que se trata de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese momento, el conductor comienza a sacar cuentas sobre la duración y la complejidad de un recorrido que atraviesa gran parte del país.

Según explica, serían entre 18 y 20 horas de viaje y alrededor de 1.500 kilómetros de distancia, una cifra que transforma la consulta en un desafío logístico mucho más serio de lo que parecía al inicio.

El remisero salteño comienza a sacar cuentas sobre la duración y la complejidad de un recorrido. Foto: Instagram chicoderusia

“¿No vamos a romper en la ruta?”: el momento más gracioso del video viral

A medida que el remisero calcula tiempos y distancias, el influencer agrega más detalles al supuesto viaje. Incluso propone realizar paradas para comprar empanadas durante el trayecto junto a su novia.

Lejos de quedarse allí, el creador de contenidos sorprende con una pregunta que terminó generando cientos de comentarios entre los usuarios. “Me preocupa el auto, ¿es bueno? ¿No vamos a romper en la calle?”, lanza con total naturalidad.

La consulta descoloca al conductor, que intenta responder manteniendo la seriedad ante un planteo cada vez más inesperado. Esa mezcla de espontaneidad, inocencia y humor es justamente uno de los factores que explican la repercusión del video.

La mezcla de espontaneidad, inocencia y humor es justamente lo que genera la repercusión del video. Foto: Instagram chicoderusia

La cifra final del viaje dejó sin palabras a los usuarios: cuánto habría que pagar

Luego de varios cálculos, llega finalmente el momento más esperado: el precio. Tomando en cuenta la distancia, el tiempo de viaje y los costos asociados a un recorrido de semejante magnitud, el remisero estima que el traslado tendría un valor cercano a los 2,3 millones de pesos.

Lejos de mostrar sorpresa, el joven decide avanzar un paso más y pregunta cuánto representa esa cifra en dólares. Tras una conversión aproximada, el conductor calcula que equivaldría a unos 1.800 dólares.

El remisero salteño estima que el traslado tendría un valor cercano a los 2,3 millones de pesos. Foto: Instagram chicoderusia

La respuesta final termina de darle el cierre perfecto a la secuencia. Sin mostrar dudas ni preocupación por el presupuesto, el influencer responde con una frase tan simple como efectiva: “Muy bien, vamos”.

La naturalidad del intercambio fue lo que terminó convirtiendo al video en un fenómeno viral. Sin producción, sin guion y con el clásico humor que surge de las conversaciones casuales en la calle, la escena logró captar la atención de miles de usuarios que encontraron en esos pocos minutos una combinación perfecta de sorpresa, simpatía y costumbrismo argentino.

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Cristian Daniel Avila
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