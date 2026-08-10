River en alerta por el terremoto en Colombia: qué puede pasar con el partido ante Santa Fe

Nicolás Otamendi, defensor de River Plate. Foto: X @RiverPlate

River sigue de cerca la situación en Colombia después del fuerte terremoto registrado este lunes 10 de agosto, un episodio que generó preocupación en distintas ciudades del país y que también impacta de lleno en la previa del duelo ante Independiente Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo argentino tiene previsto jugar el miércoles 12 de agosto en Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la ida de la serie internacional. Hasta el momento, el encuentro continúa programado y no hubo una comunicación oficial que modifique la fecha, el horario o la sede del compromiso. Según la programación difundida, Santa Fe y River deben enfrentarse el 12 de agosto en Bogotá y la revancha será el 19 en el Monumental de Buenos Aires.

El sismo que encendió las alarmas antes del Santa Fe vs River

El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano con una magnitud de 7,4, epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad cercana a los 96 kilómetros. El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y fue percibido en varias regiones del país, incluida Bogotá.

Temblor en Colombia Foto: EFE

La magnitud del terremoto provocó evacuaciones, revisiones estructurales y un monitoreo constante por parte de las autoridades colombianas. En Bogotá, si bien el epicentro estuvo a varios kilómetros de distancia, el temblor se sintió con fuerza y activó protocolos preventivos en edificios públicos, privados y zonas de concentración masiva.

¿Se suspende el partido de River ante Santa Fe?

Por ahora, el partido no está suspendido. La llave entre Independiente Santa Fe y River sigue marcada en el calendario de la Copa Sudamericana, con el primer cruce pautado para disputarse en Bogotá. El dato clave es que cualquier modificación dependerá de las evaluaciones de seguridad, del estado del estadio El Campín y de las disposiciones que puedan tomar las autoridades locales o la Conmebol.

Ángel Correa; Gimnasia vs River por el Torneo Clausura. Foto: X @RiverPlate

En este tipo de situaciones, el aspecto deportivo queda condicionado por la seguridad. Si las inspecciones determinan que el estadio, los accesos, la logística o el operativo de traslado no presentan riesgos, el encuentro debería jugarse según lo previsto. En cambio, si aparecen daños estructurales, restricciones de circulación, problemas aeroportuarios o nuevas réplicas relevantes, el escenario podría cambiar.

El Campín, el punto que mira River con máxima atención

Uno de los focos principales está puesto en el estadio El Campín, sede prevista para el encuentro. Allí se debe garantizar que no existan daños en tribunas, accesos, vestuarios, zonas técnicas, iluminación, estructuras internas o sectores destinados al público visitante.

River no solo necesita certezas deportivas, sino también logísticas. El plantel debe trasladarse a Bogotá, instalarse en la ciudad, entrenarse y disputar un partido de alta exigencia internacional. Por eso, además del estado del estadio, también se sigue la situación de aeropuertos, rutas, hoteles y servicios de emergencia.

Algunos reportes indicaron afectaciones en distintas terminales aéreas y ciudades colombianas, aunque la situación varía según la zona. Las autoridades continúan con relevamientos para determinar el alcance real de los daños tras el terremoto.

La postura de Conmebol y el escenario más probable

Hasta esta publicación, Conmebol no anunció cambios oficiales para el partido entre Independiente Santa Fe y River. La programación original mantiene el duelo para el miércoles 12 de agosto, a las 19:30 de Colombia y 21:30 de Argentina, en Bogotá.

El escenario más probable, si no surgen novedades negativas en las próximas horas, es que el encuentro se dispute con normalidad. Sin embargo, la situación continuará bajo observación, especialmente por posibles réplicas y por los informes técnicos que puedan emitir organismos locales de emergencia.

River, entre la preocupación y una serie clave por la Sudamericana

Para River, el partido ante Santa Fe representa mucho más que una visita internacional. Se trata del inicio de una serie eliminatoria en la que el equipo busca dar un paso firme en la Copa Sudamericana. El conjunto argentino llegó a los octavos tras una fase de grupos positiva y ahora afronta una llave exigente ante un rival que suele hacerse fuerte en Bogotá.

La altura, el contexto emocional del país y la incertidumbre logística agregan condimentos a una previa que ya era intensa. El plantel millonario permanece atento a cada actualización, mientras la organización del partido depende de que las garantías de seguridad estén plenamente dadas.

Qué tiene que pasar para que el partido se juegue

Para que Santa Fe vs River se mantenga sin cambios, deberán cumplirse varias condiciones: que El Campín sea habilitado sin observaciones graves, que la seguridad en Bogotá esté garantizada, que no existan restricciones oficiales para eventos masivos y que la logística de traslado del equipo argentino no se vea afectada.

En síntesis, River está en alerta, pero el partido sigue en pie. La última palabra dependerá de los controles técnicos y de las comunicaciones oficiales que puedan surgir en las próximas horas. Mientras tanto, el foco está repartido entre la preparación futbolística y la evolución de una situación que mantiene expectante a todo el mundo riverplatense.