Vuelve a subir el petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras EEUU e Irán se exigen mutuamente compensaciones por la guerra

Nuevos incrementos en los barriles de petróleo.

Como una constante de los últimos meses, el estrecho de Ormuz se mantiene en primera plana como uno de los epicentros del conflicto de Medio Oriente, una guerra que sostienen Estados Unidos, Israel e Irán desde el pasado 28 de febrero y que tiene repercusiones económicas. Por ello, la noticia estriba en el aumento del barril de petróleo una vez más, donde el crudo de Texas supera los 80 dólares.

Puntualmente, este martes 11 de agosto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió con una subida del 0,35%, trepando hasta los 82,42 dólares por barril. Incluso, los contratos futuros del WTI para el siguiente mes (septiembre 2026) -que son los de referencia de los Estados Unidos- sumaban 0,29 dólares en comparación con el cierre anterior.

El petróleo se ve perjudicado por el bloqueo de Ormuz. Foto: Foto generada con IA

Estados Unidos exige indemnizaciones de guerra a Irán

La situación se complejiza aún más a partir de las exigencias de este lunes planteadas por el presidente republicano de los Estados Unidos, Donald Trump, al plantear este que le demanda a la República Teocrática de Irán indemnizaciones por la guerra.

Sus palabras surgieron a partir del propio pedido de Teherán de lo mismo para con Washington: “Es una idea interesante porque ahora también exijo una compensación a Irán por todas las personas que han matado y herido gravemente con sus bombas en carreteras y en los numerosos conflictos por los que son famosos”, lanzó por escrito Trump a través de su red social Truth Social.

Incluso, Trump puso como ejemplo el atentado de Al Qaeda perpetrado en el año 2000 contra el destructor estadounidense USS Cole, donde murieron 17 norteamericanos y donde EE.UU. acusa a Irán de haber estado involucrado.

La postura intransigente de ambas naciones mantiene con vida al conflicto. Se suceden exigencias de ambos bandos y pseudorreferéndums o acuerdos que solo sostienen exigencias para con el enemigo que ya de antemano se sabe que no van a poder ser cumplidas.

Trump respondió de esta manera a las condiciones que Irán había planteado el sábado como paso previo para volver a permitir el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Entre las exigencias de Teherán se encuentran el levantamiento del bloqueo naval, el retiro de las sanciones económicas y el pago de reparaciones por los daños ocasionados durante el conflicto.

Donald Trump exige compensaciones de guerra a Irán. Foto: EFE

Mientras tanto, los mercados mantienen sus dudas sobre la posibilidad de que Estados Unidos e Irán alcancen en el corto plazo un acuerdo que permita poner fin a las hostilidades y normalizar la navegación por Ormuz. Se trata de una vía marítima clave para el comercio energético internacional, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

En paralelo, el Gobierno iraní volvió a negar el domingo que esté llevando adelante conversaciones con Washington. Además, sostuvo que no contempla retomar las negociaciones mientras Estados Unidos continúe sin cumplir con los términos del memorando de entendimiento acordado en junio.

La incertidumbre en torno al conflicto tuvo un fuerte impacto sobre los precios del petróleo. El West Texas Intermediate (WTI) registró el lunes un salto del 5%, impulsado por las crecientes tensiones geopolíticas y por el descenso de las reservas de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR).

Según los últimos datos, las existencias de la reserva estadounidense bajaron durante la semana pasada hasta los 298,7 millones de barriles, el nivel más bajo registrado en más de 40 años.