La AFA en la mira: más denuncias por “robos arbitrales”

Nicolás Otamendi, defensor de River Plate. Foto: X @RiverPlate

La relación entre River y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa nuevamente un momento de fuerte tensión. Las diferencias entre la dirigencia del club y la conducción del fútbol argentino vienen de larga data y volvieron a quedar expuestas luego de una serie de decisiones arbitrales que generaron malestar en el mundo millonario.

El episodio más reciente ocurrió en el partido ante Tigre, cuando River reclamó un penal sobre Ángel Correa. El árbitro Andrés Gariano decidió no sancionar la infracción y la jugada quedó nuevamente bajo la lupa. Tras el encuentro, los cuestionamientos se multiplicaron y se sumaron a otros antecedentes recientes.

Uno de ellos fue el Superclásico disputado en el Monumental, donde River reclamó un penal en los minutos finales por un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta. La decisión de no sancionar la acción también generó fuertes discusiones y alimentó la percepción de que el conjunto de Núñez viene siendo perjudicado por determinadas decisiones arbitrales.

Después de la derrota ante Tigre, Nicolás Otamendi fue uno de los que manifestó su malestar y apuntó contra el arbitraje y el funcionamiento del VAR. El defensor pidió que las jugadas polémicas sean analizadas con mayor detenimiento para evitar errores que puedan terminar condicionando los partidos.

La postura de River también se trasladó al plano dirigencial. La conducción del club volvió a mostrarse crítica con el manejo del fútbol argentino y dejó en claro su posición frente a la conducción de la AFA, profundizando una disputa que excede lo estrictamente deportivo.

Sede de la AFA

Un vínculo marcado por diferencias

La relación entre River y Claudio “Chiqui” Tapia está marcada por diferencias que se arrastran desde hace tiempo. El club de Núñez mantiene una postura crítica frente a distintas decisiones de la AFA y, en los últimos meses, esa tensión volvió a quedar expuesta públicamente.

Tapia, además, reconoció en distintas oportunidades su simpatía por Boca, un dato que en el contexto de la histórica rivalidad entre ambos clubes suele ser utilizado como argumento por los sectores más críticos de la dirigencia de la AFA.

A esto se suman los silbidos, cuestionamientos y cánticos contra el presidente de la AFA que se escucharon en distintos estadios del fútbol argentino. El malestar de parte de los hinchas se convirtió así en otro elemento de una discusión que ya no se limita a las dirigencias.

Reclamos que vuelven a poner en discusión al arbitraje

La sucesión de jugadas polémicas, los reclamos de futbolistas y dirigentes y la intervención del VAR volvieron a instalar un debate sobre la transparencia y la credibilidad del arbitraje argentino.

En River entienden que las decisiones deben ser revisadas con mayor rigurosidad, especialmente cuando existe la posibilidad de que una acción pueda cambiar el resultado de un partido.