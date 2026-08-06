“Me llamó llorando”: el dramático relato de la pareja de la niñera argentina arrestada por el ICE en EE.UU.

Iliana Noeli Lick, la argentina arrestada en Filadelfia, junto a Steven Melchiorre. Foto: Instagram/steven.melchi

Antes de abordar un vuelo hacia Kansas City para ver un partido de la Selección argentina en el Mundial 2026, Iliana Lick jamás imaginó que terminaría detenida por agentes migratorios en un aeropuerto de Estados Unidos.

La argentina, de 30 años, fue detenida por efectivos policiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Esta noticia dejó totalmente en shock a su pareja, Steven Melchiorre, que la había acompañado hasta el aeropuerto.

“Me llamó llorando y me dijo: ‘ICE me arrestó. Estoy en el centro de detención de Filadelfia’”, contó Melchiorre en entrevista con CBS News. “Fue devastador”, aseguró.

Iliana Noeli Lick, la argentina arrestada en Filadelfia. Foto: Instagram/iliana.lick

Según contó el hombre, Iliana Lick vive con él desde hace 2 años en Filadelfia y estaban realizando los trámites correspondientes para regularizar su situación migratoria en el país. También comentó que la mujer siempre cumplió con las audiencias y nunca tuvo antecedentes penales.

Cómo fue la dramática detención de Iliana Lick

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Iliana Lick ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 de forma legal, pero siguió en el país después de que se venciera el plazo autorizado de su visa. Además, explicó que tener una solicitud migratoria o un permiso de trabajo en trámite no evita un arresto por cuestiones migratorias.

Lick se desempeñaba como niñera en Filadelfia y, según contó su pareja, era querida por las familias que la contrataron. De hecho, una de ellas, Carolyn Bavington, contó que la detención de Iliana los dejó “tristes, enojados y asustados” y que están buscando distintas formas de ayudarla.

Iliana Noeli Lick, la argentina arrestada en Filadelfia, junto a Steven Melchiorre. Foto: Instagram/steven.melchi

El caso tomó repercusión en los últimos días y sucede en medio del endurecimiento de la política migratoria de la administración de Donald Trump, la cual intensificó los controles y los arrestos en los aeropuertos de EE.UU.

Mientras tanto, Iliana permanece alojada en un centro de detención de Nuevo México, a la espera de una decisión judicial que defina si podrá acceder a la libertad bajo fianza o si finalmente será deportada. Su pareja y allegados impulsan una campaña para recaudar fondos con el objetivo de afrontar los gastos de su defensa legal.

La campaña de recaudación de fondos para financiar la defensa legal de Iliana Noeli Lick. Foto: redes sociales.

“Es muy duro ver que alguien que está tan arraigado a una comunidad, que simplemente iba a viajar para ver un partido de la Argentina, termine siendo arrestado en un aeropuerto”, lamentó su pareja.