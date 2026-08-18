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Claudia Sheinbaum criticó el uso de las redes sociales: “Están diseñadas para que no puedas dejar de verlas”

La presidenta de México compartió un informe de un experto en donde plantea datos estadísticos sobre el scrolling y anunció que buscará limitar el uso de celulares en las escuelas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Claudia Sheinbaum se refirió al efecto nocivo del abuso del celular.
Claudia Sheinbaum se refirió al efecto nocivo del abuso del celular. Foto: Web.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió un nuevo debate sobre el impacto de las redes sociales en niños y jóvenes al cuestionar el funcionamiento de las plataformas digitales y, especialmente, el sistema de scroll infinito. La mandataria advirtió que estas herramientas pueden generar dependencia, afectar la salud mental y alterar los hábitos de sueño, por lo que planteó analizar posibles regulaciones.

Claudia Sheinbaum criticó el scrolling infinito de las redes sociales. Video: Instagram/claudia_shein

Sheinbaum cuestionó el uso del scroll infinito

La presidenta mexicana puso el foco en las estrategias utilizadas por las plataformas digitales para mantener conectados a los usuarios durante períodos prolongados. Según su planteo, los algoritmos están diseñados para captar la atención y favorecer un consumo continuo de contenidos.

Uno de los principales elementos señalados fue el desplazamiento infinito o scrolling infinito, una modalidad que permite pasar de una publicación a otra sin llegar a un punto final. A esto se suma la reproducción automática de videos y la selección personalizada de contenidos mediante algoritmos.

Para Sheinbaum, estas características pueden favorecer comportamientos compulsivos, especialmente entre los usuarios más jóvenes, que pasan cada vez más tiempo frente a las pantallas.

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La presidenta consideró necesario discutir el impacto de estas tecnologías desde una perspectiva que contemple tanto sus beneficios como los posibles efectos negativos sobre el bienestar.

Qué efectos pueden generar las redes sociales: el debate que planteó el gobierno de México

El debate planteado por el Gobierno mexicano incluye la relación entre el uso intensivo de plataformas digitales y diferentes problemas vinculados con la salud mental. Entre las consecuencias mencionadas aparecen la ansiedad, la depresión y las alteraciones en las horas de sueño.

Niño con celular
El scroll infinito puede alterar el sueño y generar ansiedad.

El problema adquiere una dimensión particular durante la infancia y la adolescencia, etapas en las que los hábitos digitales pueden influir en la manera en que los jóvenes se relacionan, estudian, descansan y desarrollan actividades fuera de las pantallas. La reproducción inmediata de contenidos y la posibilidad de recibir estímulos de manera permanente pueden dificultar que los usuarios interrumpan voluntariamente la navegación.

Sin embargo, el planteo oficial no apunta a eliminar las redes sociales. Sheinbaum sostuvo que una prohibición general sería poco práctica y que el objetivo debería centrarse en generar herramientas de educación digital y establecer reglas consensuadas.

México busca abrir un debate sobre la regulación digital

Frente a este escenario, la presidenta propuso impulsar un debate nacional con especialistas para analizar el funcionamiento de las plataformas y evaluar posibles medidas regulatorias.

La intención es reunir distintas perspectivas para determinar qué mecanismos podrían implementarse sin impedir el acceso a las herramientas digitales ni limitar de manera excesiva la libertad de los usuarios.

Claudia Sheinbaum y su preocupación por el abuso en el uso del celular. Foto: EFE (Isaac Esquivel)

El objetivo sería encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica, acceso a internet y protección de los sectores más vulnerables frente a los mecanismos de captación de atención. En ese proceso también se plantea revisar el uso de teléfonos celulares en los establecimientos educativos. La discusión apunta a establecer criterios que permitan reducir las distracciones durante las clases y recuperar espacios destinados a la interacción presencial.

El desafío de recuperar la convivencia fuera de las pantallas

La propuesta también contempla fomentar actividades que permitan a niños y jóvenes recuperar hábitos alejados de los dispositivos electrónicos. Entre las alternativas mencionadas aparecen la lectura, la convivencia presencial y otras actividades sociales.

La discusión sobre las redes sociales plantea así un desafío que va más allá del tiempo de uso de los celulares. Para el Gobierno mexicano, también resulta necesario analizar cómo las plataformas modifican los hábitos cotidianos y qué herramientas pueden ofrecerse a las familias para acompañar a los menores.

Claudia SheinbaumMéxicoRedes Sociales
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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