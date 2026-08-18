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Israel anunció la construcción de una horca para ejecutar a palestinos condenados a muerte por terrorismo

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, anunció el inicio de las obras de una instalación destinada a aplicar la pena de muerte mediante ahorcamiento. El proyecto contempla un pabellón para condenados, un patíbulo y espacios para familiares.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir. Foto: Reuters.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir. Foto: Reuters.
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El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, anunció este martes el inicio de la construcción de una instalación destinada a ejecutar por ahorcamiento a palestinos condenados a muerte por actos considerados terroristas. El funcionario difundió un video en su canal de Telegram en el que mostró los primeros avances de la obra, ubicada en el centro de Israel.

“Lo prometimos y lo estamos cumpliendo”, afirmó Ben Gvir, quien destacó que el proyecto forma parte de una política destinada a endurecer las condiciones de los presos palestinos. En las imágenes difundidas por el ministro se observa una estructura inicial de madera y hierro debajo de una carpa azul, mientras que el fondo del lugar aparece difuminado.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, anunciado la construcción de una horca para palestinos. Video: EFE.

Cómo será la instalación para las ejecuciones

Según explicó Ben Gvir, el complejo contará con un pabellón para condenados a muerte y un patíbulo. Además, tendrá “cabinas de observación” para que familiares de los condenados puedan presenciar el procedimiento.

El ministro también aseguró que se contemplarán permisos de visita para los familiares. La iniciativa comenzó a avanzar después de que el Parlamento israelí aprobara en marzo una legislación que establece la pena capital para determinados palestinos de Cisjordania condenados por ataques mortales considerados actos de terrorismo.

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La normativa se aplica a personas juzgadas por tribunales militares israelíes y no establece el mismo mecanismo para ciudadanos israelíes, incluidos los colonos, que son procesados en tribunales civiles.

De acuerdo con la ley, las ejecuciones deberían realizarse dentro de los 90 días posteriores a la sentencia, una medida que generó fuertes cuestionamientos y preocupación por sus posibles consecuencias.

Ben Gvir reivindicó la pena de muerte

El ministro, una de las figuras más radicales del Gobierno israelí, defendió públicamente la implementación de la pena capital y aseguró que los condenados “merecen” morir en la horca.

Ben Gvir, político y colono que en el pasado fue condenado por delitos vinculados al terrorismo, también ha realizado declaraciones controvertidas sobre la guerra en Gaza. En los últimos días llegó a sugerir que Israel debería matar a decenas de palestinos cada noche en el enclave.

La política penitenciaria impulsada bajo su gestión también ha sido objeto de críticas de organizaciones de derechos humanos. Según datos obtenidos por Médicos por los Derechos Humanos Israel, al menos 104 palestinos murieron bajo custodia desde el 7 de octubre de 2023. La organización denunció posibles casos relacionados con tortura, falta de atención médica y privación de alimentos.

Ben Gvir insiste con ampliar la guerra en el Líbano. Foto: via REUTERS

Aumentó la cantidad de armas en Israel

Otra de las áreas bajo control de Ben Gvir es la autorización de armas para ciudadanos israelíes. Desde su llegada al Gobierno en 2022, el número de licencias aumentó un 126 %, según los datos citados.

Una parte importante de esas armas quedó en manos de colonos israelíes en Cisjordania ocupada, situación que organizaciones y sectores palestinos denuncian como una fuente adicional de intimidación y violencia contra las familias que viven en la región.

La construcción del nuevo patíbulo representa así un nuevo capítulo de la política de endurecimiento impulsada por Ben Gvir y abre un escenario de fuerte controversia internacional en torno al uso de la pena de muerte en el conflicto entre israelíes y palestinos.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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