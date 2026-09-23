Alemania bajo amenaza: el crimen organizado expande su red con tecnología y violencia . Foto: DW

Alemania atraviesa una situación de alerta máxima ante un incremento sin precedentes en las actividades del crimen organizado. Según las autoridades nacionales, el país enfrenta una “oleada de cocaína” que ha llevado a la incautación de más de 10 toneladas del estupefaciente en diversos puertos durante 2025.

El panorama criminal dejó de limitarse a la venta callejera para trasladarse al entorno virtual. Las nuevas dinámicas incluyen:

Comercialización 2.0: la droga se adquiere mediante códigos QR y plataformas digitales, facilitando el acceso a consumidores jóvenes.

Reclutamiento de menores: las organizaciones criminales utilizan redes sociales y plataformas de videojuegos para captar adolescentes, aprovechando sus espacios de ocio.

La “Mafia de la Generación Z”: se identificó una facción, mayoritariamente de origen turco, que se caracteriza por su agresividad y por exhibir su poder a través de plataformas como TikTok e Instagram en lugar de mantener un perfil bajo.

El poder económico de estas mafias busca infiltrarse en la economía legal. Solo en 2025, se investigaron 195 casos de blanqueo de capitales que sumaron cerca de 14 millones de euros, fondos destinados a inmuebles y sobornos. Esta escalada de violencia también se ha cobrado la vida de 1,250 personas, principalmente hombres de entre 30 y 41 años, transformando el mercado de drogas en un entorno letal.

Aunque el gobierno alemán logró golpes significativos, como el desmantelamiento de Archetyp Market -la plataforma narco más grande del mundo, con 150 millones de euros en drogas y más de 3,000 vendedores-, el desafío persiste. Por quinto año consecutivo, se contabilizan 600 investigaciones activas por crimen organizado, lo que refleja la magnitud de un flagelo que, desde el cultivo de coca hasta la venta final, impacta a escala global