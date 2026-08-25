La verdadera historia de Jolene, la mujer que inspiró el inolvidable éxito de Dolly Parton

Murió Dolly Parton. Foto: Wikimedia Commons

La muerte de Dolly Parton a los 80 años, confirmada este martes 25 de agosto de 2026, provocó que millones de admiradores volvieran a escuchar las canciones que marcaron su extensa trayectoria. Entre ellas sobresale “Jolene”, uno de sus mayores éxitos y una composición cuya historia continúa despertando curiosidad.

Durante décadas, muchos se preguntaron si Jolene existió realmente y qué sucedió para que la cantante le dedicara una de las canciones más reconocidas de la música country. La respuesta es sorprendente: el personaje fue inspirado por dos mujeres diferentes.

Quién inspiró la historia de “Jolene”

La situación narrada en la canción surgió durante los primeros años del matrimonio de Dolly Parton y Carl Dean. Según contó la propia artista, una atractiva empleada de banco comenzó a mostrar interés por su esposo cada vez que él visitaba la sucursal.

Jolene, el mayor éxito de Dolly Parton

Parton notó que Dean pasaba más tiempo del esperado en el banco y transformó aquella experiencia en una historia sobre los celos, la inseguridad y el miedo a perder al ser amado. Con su habitual sentido del humor, la cantante llegó a bromear diciendo que su marido iba demasiado seguido al banco para el poco dinero que tenían.

Sin embargo, la artista aclaró que exageró la situación para crear la canción. No existió una confrontación dramática como la que podría imaginarse al escucharla. La empleada bancaria aportó el conflicto emocional, pero su verdadero nombre no era Jolene.

La verdadera Jolene era una pequeña admiradora

El nombre apareció durante un encuentro completamente diferente. Una noche, después de una presentación, una niña se acercó a Dolly Parton para pedirle un autógrafo. La cantante quedó sorprendida por su cabello rojizo, sus ojos verdes y la sonoridad de su nombre: Jolene.

Parton repitió el nombre varias veces para no olvidarlo y le dijo que algún día escribiría una canción sobre ella. Así nació el inolvidable estribillo de la composición.

Por lo tanto, Jolene no fue una única persona. La niña aportó el nombre y la imagen física del personaje, mientras que la empleada del banco inspiró la historia de una posible rival amorosa. Dolly Parton combinó ambos recuerdos para construir a una mujer ficticia que terminaría siendo conocida en todo el mundo.

Cuándo se publicó “Jolene”

La canción fue grabada en Nashville en 1973 y formó parte del álbum“Jolene”, publicado en 1974 y producido por Bob Ferguson. El disco fue el decimotercer trabajo solista de Dolly Parton.

El tema se convirtió en su segundo número uno en las listas de música country y también tuvo repercusión en el mercado pop. Además, recibió una nominación al Grammy como mejor interpretación vocal country femenina.

Otra curiosidad es que “Jolene” e “I Will Always Love You” fueron escritas durante un período muy cercano. Parton explicó que encontró ambas composiciones en una misma cinta, por lo que probablemente fueron creadas con pocos días de diferencia.

Por qué “Jolene” sigue emocionando al público

Una de las claves de su vigencia es la forma en que presenta los celos. La protagonista no insulta ni amenaza a su posible rival. En cambio, reconoce abiertamente su belleza y le pide que no le quite al hombre que ama.

Murió Dolly Parton. Foto: Wikimedia Commons

La canción refleja un temor universal: sentirse insuficiente frente a otra persona. Esa vulnerabilidad permitió que oyentes de distintas épocas se identificaran con la historia, incluso fuera del género country.

Con el paso de los años, el clásico fue reinterpretado por figuras como Olivia Newton-John, The White Stripes, Miley Cyrus, Pentatonix y Beyoncé. Cada versión acercó la canción a una generación diferente y confirmó su lugar dentro de la cultura popular.

El legado eterno de Dolly Parton

Tras conocerse la muerte de Dolly Parton, “Jolene” vuelve a ser recordada como una muestra de su enorme talento para convertir una experiencia cotidiana en una historia universal.

Una empleada de banco, una niña que pidió un autógrafo y un nombre difícil de olvidar fueron los elementos que dieron origen a una de las canciones más famosas de todos los tiempos. Más de cinco décadas después, “Jolene” continúa emocionando porque habla de sentimientos que no tienen época: el amor, los celos, la admiración y el miedo a perder a alguien.