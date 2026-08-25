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Dónde alojarse en Chascomús durante el Encuentro del Carruaje y el Caballo: hoteles, cabañas y estancias para una escapada inolvidable

El tradicional evento se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2026 y convocará a visitantes de distintos puntos del país. Hoteles, cabañas, casas de alquiler, estancias y campings forman parte de la variada oferta disponible en Chascomús.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El tradicional evento se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2026
El tradicional evento se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2026 Foto: Facebook / Ancaleo Maggi
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Chascomús se prepara para recibir una nueva edición del Encuentro del Carruaje y el Caballo, una celebración dedicada a las tradiciones rurales, los antiguos medios de transporte y la cultura del campo argentino.

El evento tendrá lugar el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre de 2026, con desfiles, exhibiciones, concursos y propuestas para toda la familia. Debido a la convocatoria prevista, quienes quieran pasar el fin de semana en la ciudad deberán reservar alojamiento con anticipación.

Ubicada a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Chascomús posee opciones para diferentes presupuestos y tipos de viaje. La oferta oficial incluye hoteles, hosterías, cabañas, apart hoteles, casas turísticas, estancias, hostels, bungalows, campings y dormis.

Hoteles en Chascomús: comodidad y buena ubicación

Los hoteles céntricos son convenientes para quienes deseen movilizarse con facilidad y estar cerca de comercios, restaurantes y atractivos históricos.

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Una de las alternativas es el Hotel El Mirador, ubicado en una construcción de comienzos del siglo XX, a pocas cuadras de la laguna y de la estación ferroviaria. Cuenta con habitaciones familiares, jardín, estacionamiento, wifi y piscina.

Encuentro del Carruaje y el Caballo
Hotel Mirador, clásico de Chascomús Foto: Welcome Argentina

También se encuentra el Nuevo Hotel Colón, próximo al Museo Pampeano y al Parque de los Libres del Sur. Su ubicación permite complementar las actividades del encuentro con una caminata por algunos de los lugares más representativos de la ciudad.

Para quienes buscan una estadía con servicios adicionales, el Howard Johnson Chascomús dispone de spa, piscina exterior y espacios recreativos. El listado turístico municipal también incluye al Hotel Chascomús, el Hotel Costanera y otros establecimientos habilitados.

Cabañas frente a la laguna para familias y parejas

Las cabañas en Chascomús son una de las opciones más buscadas para una escapada. Muchas poseen cocina, parrilla, estacionamiento, espacios verdes y piscina, además de encontrarse cerca de la laguna.

Encuentro del Carruaje y el Caballo
Cabañas en Chascomús Foto: Booking

Esta modalidad puede resultar ideal para familias, parejas o grupos de amigos, ya que brinda independencia y permite organizar las comidas y los horarios con mayor libertad. La ciudad tiene cabañas de diferentes categorías, bungalows y apart hoteles, incluso unidades adaptadas para personas con discapacidad.

Casas y departamentos para viajar en grupo

Las casas de alquiler turístico y los departamentos ofrecen mayor espacio y pueden ayudar a dividir los gastos entre varias personas.

Antes de reservar, conviene verificar si la propiedad incluye cochera, calefacción, ropa de cama, cocina equipada y parrilla. También es importante controlar la ubicación y consultar si el alojamiento se encuentra habilitado por el municipio.

Encuentro del Carruaje y el Caballo en Chascomús. Foto: Instagram/elcaballoyelcarruaje

Las propiedades cercanas al centro facilitan el acceso a comercios y actividades, mientras que las alternativas próximas a la laguna permiten disfrutar de un entorno más natural.

Estancias rurales: una experiencia conectada con la tradición

Quienes quieran vivir un fin de semana completamente relacionado con el espíritu del encuentro pueden alojarse en una estancia turística o una casa de campo.

Algunos establecimientos ofrecen cabalgatas, paseos en carruaje, gastronomía criolla, avistaje de aves y actividades rurales. De esta manera, el alojamiento se convierte en parte de la experiencia y permite descubrir otra faceta del paisaje bonaerense.

Campings y dormis: las opciones más económicas

Los campings y dormis son alternativas para quienes buscan reducir gastos y permanecer cerca de la naturaleza. Algunos se encuentran en los alrededores de la laguna y ofrecen parcelas, parrillas, sanitarios y conexión eléctrica.

Como las noches de septiembre todavía pueden ser frescas, se recomienda llevar abrigo, bolsas de dormir adecuadas y equipamiento impermeable. Antes de viajar, también será necesario consultar qué servicios estarán disponibles durante el fin de semana.

Chascomús, una ciudad con más de dos siglos de historia

Chascomús fue fundada el 30 de mayo de 1779, cuando el capitán Pedro Nicolás Escribano estableció el Fuerte San Juan Bautista en el espacio que actualmente ocupa la Plaza Independencia.

El casco histórico de Chascomús Foto: Instagram @turismochascomus

Sus primeros pobladores fueron blandengues, milicianos, gauchos, personas esclavizadas e inmigrantes gallegos. En 1780, el primer censo fronterizo registró 374 habitantes.

La ciudad también fue escenario de la Batalla de los Libres del Sur, ocurrida el 7 de noviembre de 1839. Décadas más tarde, la llegada del Ferrocarril del Sud en 1865 impulsó su crecimiento económico y social. Finalmente, en 1873 fue declarada ciudad.

La recomendación clave para conseguir alojamiento

La principal sugerencia es reservar cuanto antes, especialmente para las noches del viernes 11 y sábado 12 de septiembre. Antes de realizar un pago, conviene solicitar el precio final, los servicios incluidos, los horarios de ingreso y salida y las condiciones de cancelación.

Con alternativas para todos los presupuestos, Chascomús ofrece la posibilidad de combinar el Encuentro del Carruaje y el Caballo con una escapada atravesada por la naturaleza, la laguna y la historia argentina.

Fiestas RegionalesChascomúsCaballoEscapadas
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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