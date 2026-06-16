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Advertencia de la CIA: qué le dijo a Trump sobre Irán y cuáles son sus intenciones con el acuerdo que firmarán en Suiza

El director de la CIA, John Ratcliffe, expresó dudas sobre la disposición de Irán a aceptar las concesiones exigidas por Washington. Mientras persisten las diferencias dentro del Gobierno estadounidense, representantes de ambos países se preparan para firmar en Suiza un memorando que abrirá las negociaciones para un acuerdo nuclear definitivo.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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John Ratcliffe, director de la CIA.
John Ratcliffe, director de la CIA. Foto: X/@axios
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El director de la CIA, John Ratcliffe, advirtió al presidente Donald Trump y a otros altos funcionarios de la Casa Blanca sobre sus dudas respecto de la disposición de Irán para aceptar las concesiones nucleares que Washington considera necesarias para alcanzar un acuerdo definitivo. La información fue revelada por el portal estadounidense Axios, que citó a tres fuentes con conocimiento directo de las conversaciones internas.

Según el informe, Ratcliffe no es el único miembro del Gobierno estadounidense que observa con cautela el reciente acercamiento diplomático con Teherán. Tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, manifestaron reservas sobre el memorando de entendimiento (MOU) anunciado el pasado domingo, mientras que el vicepresidente JD Vance y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner se mostraron favorables al avance del acuerdo.

Las diferencias dentro de la administración reflejan la complejidad de las negociaciones nucleares que Estados Unidos e Irán retomaron en los últimos meses con el objetivo de reducir tensiones en Medio Oriente y establecer un nuevo marco de cooperación.

De acuerdo con Axios, antes de la presentación oficial del memorando se realizaron varias reuniones de alto nivel entre Trump y sus principales asesores. Durante esos encuentros se analizaron informes de inteligencia elaborados por distintas agencias estadounidenses que generaron preocupación en algunos funcionarios.

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Según dos de las fuentes consultadas, los reportes indicaban que los dirigentes iraníes mantenían conversaciones internas sobre el acuerdo que no coincidían con los mensajes transmitidos a los mediadores internacionales ni a los representantes estadounidenses. Esa aparente discrepancia alimentó las dudas sobre las verdaderas intenciones de Teherán y sobre la viabilidad de un acuerdo duradero.

Representantes de Irán viajarán a Suiza para firmar el entendimiento

Mientras tanto, desde Irán confirmaron nuevos avances en el proceso diplomático. El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, viajará a Suiza para participar en la firma del acuerdo preliminar previsto para este viernes 19.

La información fue confirmada por el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Majid Takht Ravanchi, quien indicó que por parte de Estados Unidos estará presente el vicepresidente JD Vance. Aunque todavía no se definió oficialmente la sede exacta del encuentro, ambas delegaciones prevén formalizar el memorando y abrir inmediatamente una nueva etapa de negociaciones.

JD Vance, vicepresidente de EEUU, será el representante de su país en Suiza. Foto: REUTERS

Ravanchi explicó que las conversaciones posteriores se centrarán en cuestiones clave como el nivel de enriquecimiento de uranio permitido, el destino de las reservas nucleares existentes y las futuras necesidades energéticas y tecnológicas de Irán.

Horas antes, el canciller iraní Abbas Araqchi había adelantado que las negociaciones para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo comenzarán tras la firma del memorando en Suiza, en un intento por consolidar la distensión entre ambos países y garantizar la reapertura segura del estratégico estrecho de Ormuz.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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