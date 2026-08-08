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El rincón de Argentina que te transporta a Europa: calles de cuento, tradiciones alemanas y paisajes serranos

A solo 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Villa General Belgrano se consolidó como uno de los destinos más singulares del país. Su arquitectura de inspiración alpina, la tradición cervecera, la gastronomía centroeuropea y el entorno serrano la convierten en una de las escapadas más elegidas durante todo el año.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Villa General Belgrano, Córdoba.
Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar
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Hay lugares que sorprenden desde el primer paso, y Villa General Belgrano es uno de ellos. Entre casas con techos inclinados, balcones de madera decorados con flores y una fuerte tradición cervecera, esta localidad cordobesa ofrece una postal que remite a los pueblos de Alemania y Austria, aunque se encuentre en pleno corazón de Argentina.

Ubicada en el Valle de Calamuchita, a poco más de una hora de la capital provincial, la ciudad se transformó en uno de los principales polos turísticos de Córdoba gracias a una identidad cultural que se mantiene viva desde hace más de un siglo.

Cómo nació Villa General Belgrano, la ciudad argentina con impronta europea

El perfil distintivo de Villa General Belgrano está ligado a las corrientes inmigratorias que llegaron a la región durante las primeras décadas del siglo XX. Familias provenientes de Alemania, Suiza, Austria e Italia se instalaron en la zona y comenzaron a reproducir costumbres, recetas y estilos arquitectónicos propios de Europa central.

Villa General Belgrano es uno de los pueblos nominados a Best Tourism Villages. Foto: Turismo Córdoba

Con el paso del tiempo, esa herencia terminó moldeando la imagen actual del destino. Las construcciones de estilo alpino, los jardines cuidados y los comercios especializados en productos artesanales forman parte de un paisaje difícil de encontrar en otros puntos del país.

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Quienes recorren sus calles pueden descubrir una amplia oferta gastronómica que incluye chocolates artesanales, repostería centroeuropea, embutidos regionales y cerveza elaborada localmente, uno de los grandes símbolos de la localidad.

Qué hacer en Villa General Belgrano

Más allá de su atractivo arquitectónico, el destino ofrece propuestas para distintos tipos de viajeros. El centro comercial peatonal concentra buena parte de la actividad turística, con tiendas temáticas, bares y restaurantes que conservan la estética característica del pueblo.

Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Entre los lugares más visitados aparecen la Plaza José Hernández, el Paseo de los Arroyos y los senderos que atraviesan los paisajes serranos de la región. También es habitual utilizar Villa General Belgrano como punto de partida para conocer otros destinos cercanos, como La Cumbrecita, Santa Rosa de Calamuchita y Villa Alpina.

Los amantes de la naturaleza encuentran además opciones para realizar caminatas, trekking y recorridos panorámicos en las sierras, especialmente durante los meses de otoño y primavera.

La ciudad que celebra la Oktoberfest argentina

Uno de los eventos que más turistas atrae es la Fiesta Nacional de la Cerveza, conocida popularmente como la Oktoberfest argentina. Cada primavera, miles de visitantes llegan para disfrutar de espectáculos musicales, desfiles temáticos, gastronomía típica y degustaciones de cerveza artesanal.

El calendario local también incluye celebraciones muy populares como la Fiesta del Chocolate Alpino y la Fiesta de la Masa Vienesa, encuentros que refuerzan la tradición centroeuropea que distingue a la localidad desde sus orígenes.

Villa General Belgrano. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Cómo llegar y dónde alojarse en Villa General Belgrano

Villa General Belgrano se encuentra a unos 740 kilómetros de Buenos Aires. Se puede llegar en auto por la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 5, en servicios de micro de larga distancia o mediante un vuelo hasta Córdoba capital para luego completar el trayecto por vía terrestre.

En cuanto al hospedaje, la localidad dispone de una amplia variedad de alternativas que incluyen hoteles boutique de estilo alpino, cabañas serranas, apart hoteles, posadas familiares y complejos con spa. La oferta permite encontrar opciones para distintos presupuestos, con valores que suelen incrementarse durante los fines de semana largos y las principales fiestas turísticas.

TurismoVilla General BelgranoCórdobaAlemania
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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