Si tenés un balcón soleado, esta planta puede convertirse en la protagonista del espacio. Foto: Foto: Gemini

Cuando llega la primavera, los balcones y terrazas comienzan a convertirse en espacios ideales para incorporar plantas con flores. Entre las especies que mejor pueden adaptarse a estos lugares se encuentra la petunia, que se destaca por su abundante floración y por desarrollarse especialmente bien cuando recibe varias horas de sol directo.

La petunia, una planta ideal para un balcón con mucho sol

La petunia es una de las plantas más elegidas para decorar espacios exteriores gracias a sus flores de distintos colores, que pueden ir desde el blanco y el rosa hasta el violeta, rojo y combinaciones de varios tonos.

Las petunias son ideales para el balcón. Foto: Unsplash.

Una de sus principales características es que necesita una buena cantidad de luz solar para crecer y florecer correctamente. En condiciones adecuadas puede recibir alrededor de 6 a 8 horas de sol directo por día, por lo que resulta especialmente apropiada para balcones soleados.

Además, puede cultivarse perfectamente en macetas, jardineras y recipientes colgantes, lo que permite utilizarla tanto en balcones como en terrazas y patios.

Cuántas horas de sol necesita

Para conseguir una floración abundante, la petunia debe ubicarse en un lugar donde reciba varias horas de luz directa.

Un balcón orientado hacia una zona con buena exposición solar puede ser un sitio especialmente favorable. Si recibe menos luz, la planta puede continuar creciendo, pero es posible que produzca menos flores y desarrolle tallos más largos y débiles.

Durante los días de temperaturas muy elevadas, especialmente cuando el sol es extremadamente intenso, conviene observar el estado de la planta y evitar que el sustrato se seque completamente.

Cómo cuidar una petunia en maceta

Uno de los puntos fundamentales es utilizar una maceta con agujeros de drenaje. El exceso de agua puede acumularse alrededor de las raíces y favorecer problemas que afectan el desarrollo de la planta.

Las petunias llenan de color el espacio.

El riego debe adaptarse a las condiciones climáticas. En épocas cálidas, la tierra puede secarse más rápido, por lo que es importante comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar.

También es recomendable retirar las flores marchitas. Esta tarea ayuda a mantener una apariencia más prolija y puede favorecer que la planta continúe destinando energía a la producción de nuevas flores.

El secreto está en combinar sol, riego y buen drenaje

Aunque la petunia es una planta que disfruta del sol, no significa que pueda mantenerse sin cuidados. Una buena exposición solar, un sustrato fértil y con buen drenaje y un riego adecuado son algunos de los factores que pueden marcar la diferencia.

En un balcón soleado, además, conviene controlar periódicamente las hojas y flores para detectar la aparición de insectos o signos de estrés por calor.