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Milei viajará a Misiones por primera vez desde que es presidente y ya piensa en el mapa político de cara a las elecciones 2027

En medio de un escenario político convulsionado por la fractura del oficialismo de Misiones, el presidente argentino desembarcará en la provincia para encabezar el cierre de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025.
Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025. Foto: REUTERS
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Javier Milei participará este viernes 28 de agosto de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), evento que se desarrollará bajo el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida”. El presidente estará a cargo del discurso de clausura del encuentro,programado para las 18:15 y será la primera visita a Misiones desde que es jefe de Estado.

La jornada reunirá a los principales referentes del sector público y privado, dado que confirmaron su participación los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger junto al canciller Pablo Quirno y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

Además, los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Valdés (Corrientes) integrarán el panel centrado en el rol de las provincias en la transformación competitiva. En paralelo, expondrán figuras de peso como Jorge Brito (presidente del Banco Macro), Pablo Mainardi (presidente de Arcor) y Martín Rapallini (presidente de la UIA).

A pesar de tratarse de su primera visita oficial como presidente a la provincia, no está previsto un encuentro bilateral con el gobernador Hugo Passalacqua. Desde la administración provincial indicaron que únicamente coincidirán en el marco institucional del evento, mientras que en La Libertad Avanza no descartan organizar alguna actividad informal con la militancia local.

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La llegada de Milei se producirá en un contexto de reorganización del poder provincial. Tras los resultados electorales recientes, el histórico Frente Renovador de la Concordia sufrió una ruptura interna entre Passalacqua y Carlos Rovira que terminó con la estructura que hegemonizó la política misionera durante casi tres décadas.

Ante este escenario, el oficialismo busca consolidarse como la principal opción de cambio para la gobernación, impulsando las figuras del diputado nacional Diego Hartfield y del legislador provincial Adrián Núñez tras el trabajo territorial iniciado por Karina Milei y Martín Menem en la región.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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