La reunión de Diego Santilli con los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba: de los apoyos en el Congreso a la negociación por temas energéticos

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibe en su despacho de la Casa Rosada a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
La reunión se desarrolla desde a las 12 y se dio en el marco de las conversaciones que el oficialismo lleva adelante con las provincias para reforzar la agenda de reformas de Javier Milei en el Congreso.
Además, los gobernadores intentarán abordar una serie de reclamos que requieren una salida rápida y buscarán analizar un esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para grandes usuarios.
Otro de los puntos a tratar son la situación de las rutas nacionales, los costos de la energía para el entramado productivo y las discusiones sobre los regímenes de subsidios energéticos.
Las tres provincias integran una de las regiones con mayor peso industrial, agropecuario y logístico del país.
El encuentro forma parte de una ronda más amplia que encabeza el Gobierno con gobernadores dialoguistas. En los últimos días hubo reuniones con Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck y mandatarios del Norte, con acuerdos sobre rutas, infraestructura, energía y distintas cuestiones de gestión.