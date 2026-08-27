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La reunión de Diego Santilli con los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba: de los apoyos en el Congreso a la negociación por temas energéticos

El jefe de Gabinete está reunido con Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora. Además, se tratarán cuestiones vinculadas a la infraestructura vial y el régimen de Zonas Frías.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Región Centro, el frente conformado por Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro.
Región Centro, el frente conformado por Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro. Foto: Instagram
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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibe en su despacho de la Casa Rosada a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

La reunión se desarrolla desde a las 12 y se dio en el marco de las conversaciones que el oficialismo lleva adelante con las provincias para reforzar la agenda de reformas de Javier Milei en el Congreso.

Diego Santilli junto a Rogelio Frigerio en Entre Ríos.
Diego Santilli junto a Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Foto: NA

Además, los gobernadores intentarán abordar una serie de reclamos que requieren una salida rápida y buscarán analizar un esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para grandes usuarios.

Otro de los puntos a tratar son la situación de las rutas nacionales, los costos de la energía para el entramado productivo y las discusiones sobre los regímenes de subsidios energéticos.

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Diego Santilli.
Diego Santilli. Foto: NA

Las tres provincias integran una de las regiones con mayor peso industrial, agropecuario y logístico del país.

El encuentro forma parte de una ronda más amplia que encabeza el Gobierno con gobernadores dialoguistas. En los últimos días hubo reuniones con Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck y mandatarios del Norte, con acuerdos sobre rutas, infraestructura, energía y distintas cuestiones de gestión.

Diego SantilliGobernadoresMartín LlaryoraMaximiliano PullaroRogelio Frigerio
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