La reunión de Diego Santilli con los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba: de los apoyos en el Congreso a la negociación por temas energéticos

Región Centro, el frente conformado por Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro. Foto: Instagram

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibe en su despacho de la Casa Rosada a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

La reunión se desarrolla desde a las 12 y se dio en el marco de las conversaciones que el oficialismo lleva adelante con las provincias para reforzar la agenda de reformas de Javier Milei en el Congreso.

Diego Santilli junto a Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Foto: NA

Además, los gobernadores intentarán abordar una serie de reclamos que requieren una salida rápida y buscarán analizar un esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para grandes usuarios.

Otro de los puntos a tratar son la situación de las rutas nacionales, los costos de la energía para el entramado productivo y las discusiones sobre los regímenes de subsidios energéticos.

Diego Santilli. Foto: NA

Las tres provincias integran una de las regiones con mayor peso industrial, agropecuario y logístico del país.

El encuentro forma parte de una ronda más amplia que encabeza el Gobierno con gobernadores dialoguistas. En los últimos días hubo reuniones con Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck y mandatarios del Norte, con acuerdos sobre rutas, infraestructura, energía y distintas cuestiones de gestión.