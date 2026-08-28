ANSES confirmó quiénes cobran este viernes 28 de agosto de 2026: jubilados, pensiones y Desempleo

Pagos ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este viernes 28 de agosto de 2026 con las últimas acreditaciones del mes. El cronograma alcanza a jubilados, pensionados y titulares de diferentes prestaciones sociales, de acuerdo con la finalización del Documento Nacional de Identidad.

Durante esta jornada, el organismo previsional deposita los haberes de los jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo y tienen DNI terminados en 6 y 7. También reciben el pago correspondiente los beneficiarios de la Prestación por Desempleo cuyos documentos finalizan en 8 y 9.

Quiénes cobran ANSES este viernes 28 de agosto

El calendario de ANSES determina diferentes fechas según el tipo de beneficio y el último número del documento. Para saber si corresponde cobrar este viernes, es necesario observar la terminación del DNI del titular y verificar a qué prestación pertenece.

Este viernes 28 de agosto cobran:

Jubilados y pensionados que superan un haber mínimo: DNI terminados en 6 y 7 .

Titulares de la Prestación por Desempleo: DNI terminados en 8 y 9 .

Asignación por Maternidad: continúa disponible para todas las terminaciones de documento.

Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: período habilitado para cualquier terminación de DNI.

Los pagos se realizan mediante la cuenta bancaria informada por cada beneficiario. Cuando el dinero queda acreditado, puede utilizarse con tarjeta de débito, retirarse en un cajero automático o emplearse para efectuar compras, pagos y transferencias.

Jubilados que cobran el viernes 28 de agosto

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo comenzaron a recibir sus pagos el martes 25 de agosto. El esquema se organizó en grupos de dos terminaciones de documento por cada jornada hábil.

Después de los depósitos realizados a los DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5, este viernes llega el turno de los beneficiarios cuyos documentos concluyen en 6 o 7. De esta manera, solo quedará pendiente un último grupo dentro de esta categoría.

El cronograma completo para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo quedó establecido de la siguiente forma:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Por lo tanto, quienes tengan documentos finalizados en 8 o 9 deberán esperar hasta el lunes 31 de agosto de 2026 para recibir sus haberes.

Prestación por Desempleo: qué DNI cobran hoy

El pago de la Prestación por Desempleo también se encuentra organizado según el número final del documento. El cronograma comenzó el lunes 24 de agosto y se desarrolló de manera progresiva durante toda la semana.

Este viernes 28 de agosto cobran los titulares de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 8 y 9. Con estas dos terminaciones concluye el calendario mensual previsto para este beneficio.

Las fechas establecidas para la Prestación por Desempleo durante la última semana del mes fueron las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto.

Los beneficiarios alcanzados por la fecha de este viernes no necesitan iniciar una gestión adicional para obtener el depósito. De todas formas, resulta conveniente controlar el estado de la prestación y la cuenta bancaria registrada mediante los canales digitales de ANSES.

Qué asignaciones continúan disponibles hasta septiembre

Además de los pagos fijados específicamente para este viernes, existen prestaciones de ANSES con un período de cobro más amplio y sin diferenciación por terminación de documento.

La Asignación por Maternidad se encuentra disponible para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre de 2026. Esto significa que las titulares incluidas en la liquidación pueden cobrar dentro de ese intervalo, independientemente del último número de su documento.

El mismo período se aplica a las Asignaciones de Pago Único, conocidas también como APU. Dentro de este grupo se encuentran las asignaciones correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción, cuyos pagos permanecen habilitados hasta el viernes 11 de septiembre para todas las terminaciones.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar la información personalizada en Mi ANSES. Para ingresar se necesita el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe buscar la opción relacionada con cobros, prestaciones o calendario de pagos. Allí puede consultar la fecha prevista, el medio de pago registrado y, cuando corresponda, el lugar asignado para recibir el dinero.

También es posible revisar el calendario general publicado en los canales de ANSES. Esta comprobación es especialmente importante cuando existen feriados, modificaciones administrativas o diferencias entre las fechas generales y la información particular de un beneficio.

Qué hacer si el pago de ANSES no aparece acreditado

Si el dinero no se encuentra disponible durante la primera parte del día, se recomienda esperar la actualización bancaria y volver a consultar más tarde. Los horarios de acreditación pueden depender del banco en el que cada persona recibe la prestación.

En caso de que el depósito continúe sin aparecer, el titular debería comprobar primero que la fecha corresponda efectivamente a su prestación y terminación de DNI. Luego puede revisar el estado de la liquidación en Mi ANSES y verificar que los datos bancarios estén actualizados.

También es aconsejable conservar los comprobantes, capturas o movimientos de la cuenta ante la necesidad de realizar un reclamo posterior. Por seguridad, ANSES no solicita claves bancarias completas, códigos de verificación ni contraseñas personales por mensajes o llamadas.

El dato clave del calendario de ANSES

En resumen, este viernes 28 de agosto de 2026 deben prestar especial atención dos grupos: los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo cuyos DNI terminan en 6 y 7, y los titulares de la Prestación por Desempleo con documentos finalizados en 8 y 9.

El calendario de jubilaciones superiores al mínimo terminará el lunes 31 de agosto, cuando cobren los documentos terminados en 8 y 9. Mientras tanto, las asignaciones por Maternidad y de Pago Único mantendrán abierto su período de cobro hasta el 11 de septiembre.