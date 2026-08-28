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Unicenter se transforma: invertirá US$60 millones y sumará 85 locales, Decathlon y un centro médico

El shopping de Martínez, partido de San Isidro, será renovado con una inversión de US$60 millones y más de 20.000 m² nuevos. El proyecto contempla 85 nuevos locales, propuestas gastronómicas, un polo deportivo con Decathlon y un centro médico de Swiss Medical con más de 40 especialidades.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Se renueva el shopping Unicenter. Foto: Unicenter.
Se renueva el shopping Unicenter. Foto: Unicenter.
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Unicenter Shopping, uno de los centros comerciales más importantes de Argentina, avanza con un ambicioso proyecto de ampliación y modernización en Martínez, partido de San Isidro. La iniciativa contempla una inversión de US$60 millones, la incorporación de más de 20.000 metros cuadrados y nuevas propuestas comerciales, gastronómicas, deportivas y de salud.

Cómo será la renovación de Unicenter

El proyecto, diseñado por el estudio de arquitectura BMA, contempla una transformación integral del tradicional shopping. Según informó El Cronista, la obra incorporará 20.054 metros cuadrados de nueva superficie, de los cuales unos 16.000 serán destinados a espacios arrendables.

Evacuación del shopping Unicenter por amenaza de bomba
Renovación de Unicenter.

La ampliación permitirá sumar 85 nuevos locales, stands y decks distribuidos en distintos sectores del complejo. De esta manera, Unicenter buscará ampliar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores.

Entre las principales novedades también habrá nuevas propuestas gastronómicas, espacios verdes y mejoras en la circulación interna del establecimiento.

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El proyecto contempla además trabajos destinados a mejorar la accesibilidad, la movilidad y el tránsito vehicular, uno de los aspectos centrales para un centro comercial de las dimensiones de Unicenter.

Unicenter incorporará un nuevo polo deportivo

Otro de los ejes de la renovación será el fortalecimiento de la propuesta deportiva. El complejo contará con un polo deportivo ampliado, que tendrá entre sus principales incorporaciones a Decathlon, la cadena especializada en artículos y equipamiento para distintas disciplinas.

A esto se sumará la renovación integral del gimnasio, con el objetivo de ampliar la oferta de actividades vinculadas con el bienestar y la actividad física.

La estrategia apunta a que el shopping no sea solamente un destino para realizar compras, sino también un espacio destinado al entretenimiento, el deporte y otros servicios.

Swiss Medical abrirá un centro médico en Unicenter

Una de las principales novedades del proyecto será la incorporación de un centro médico ambulatorio de Swiss Medical, que tendrá aproximadamente 1.300 metros cuadrados.

El establecimiento contará con servicios de diagnóstico por imágenes, laboratorio y consultorios destinados a más de 40 especialidades médicas. Además, está prevista la incorporación de un vacunatorio.

La llegada de este servicio representa uno de los cambios más importantes en la propuesta de Unicenter, ya que incorporará prestaciones de salud dentro del complejo comercial.

Por qué Cencosud decidió renovar Unicenter

Sebastián Núñez, gerente general de la División Shopping de Cencosud Argentina, explicó que el objetivo de la iniciativa es transformar la experiencia de quienes visitan el establecimiento.

La estrategia busca integrar retail, gastronomía, entretenimiento, deporte, salud y servicios en un mismo espacio. En ese sentido, la incorporación de Swiss Medical representa un ejemplo de la intención de sumar actividades que excedan las compras tradicionales.

Desde la compañía consideran que esta transformación permitirá responder a nuevas necesidades de los visitantes y mantener a Unicenter como uno de los principales destinos comerciales del país.

Unicenter
Renovaciones en Unicenter.

Cuándo terminarán las obras de Unicenter

La renovación tendrá una duración estimada de 16 meses y se desarrollará en distintas etapas para avanzar con la ampliación y modernización del complejo.

De acuerdo con el cronograma previsto, la apertura de la nueva propuesta está programada para octubre de 2027.

Con una inversión de US$60 millones y la incorporación de nuevos espacios comerciales y servicios, Unicenter apunta así a concretar una de las mayores transformaciones de su historia y reforzar su posición como referente de los centros comerciales de Argentina.

ShoppingUnicenter
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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