Alarma por Julián Álvarez en Atlético de Madrid: faltó otra vez y Simeone confirmó una decisión contundente

Julián Álvarez Foto: REUTERS

La situación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid atraviesa horas decisivas. El atacante argentino volvió a quedar al margen de la práctica del conjunto rojiblanco este viernes 28 de agosto y acumuló su tercera ausencia consecutiva antes del encuentro frente a Sevilla, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga.

La novedad encendió las alarmas dentro del club español porque se produjo en medio de la incertidumbre relacionada con el futuro de Julián Álvarez. De acuerdo con la información difundida desde España, el delantero comunicó que atravesaba una indisposición y podría realizar trabajos individuales.

Mientras tanto, el cuerpo técnico avanzó con la preparación del próximo partido sin incluirlo en los ensayos colectivos. Su ausencia durante tres jornadas consecutivas generó numerosas preguntas y llevó a Diego Simeone a referirse públicamente a la situación.

Qué dijo Simeone sobre la ausencia de Julián Álvarez

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Sevilla, Diego Simeone evitó alimentar la polémica, aunque dejó algunas definiciones importantes.

El entrenador confirmó que Julián Álvarez no estará disponible para el próximo partido y aseguró que su intención es ayudarlo para que vuelva a ocupar un lugar destacado dentro del equipo.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Simeone sostuvo que la dirigencia ya había expresado con claridad su posición sobre el caso y prefirió concentrarse en el desafío deportivo. También remarcó que, cuando el delantero regrese a las prácticas, recibirá el acompañamiento necesario para volver a sentirse importante dentro del plantel.

El mensaje del Cholo buscó bajar la tensión sin ignorar el momento que atraviesa el futbolista. Aunque no entregó demasiados detalles, dejó en claro que las puertas del equipo continuarán abiertas para Julián una vez que pueda reincorporarse.

Frente a las consultas sobre la relación entre el atacante y los hinchas rojiblancos, Simeone adoptó una postura conciliadora. El entrenador señaló que las situaciones pueden revertirse, especialmente después de los silbidos que el argentino habría recibido durante el empate 2-2 contra Villarreal.

Por qué Julián Álvarez no jugará contra Sevilla

La situación no se limita a una sola práctica. Julián Álvarez no trabajó con el grupo durante miércoles, jueves y viernes, motivo por el cual quedó descartado para la visita al Sevilla.

El conjunto andaluz llega al compromiso después de ganar sus dos primeros partidos, un dato que aumenta la dificultad para un Atlético de Madrid que tampoco dispone de todas sus variantes ofensivas.

Simeone reconoció que la ausencia de Alexander Sorloth, sumada a la situación de Julián, condiciona la conformación del ataque. Ante este panorama, el cuerpo técnico deberá encontrar respuestas colectivas para generar peligro y mantener el rendimiento del equipo.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Pese al ruido externo, el Cholo afirmó que el resto del plantel continúa enfocado y que la situación del delantero argentino no alteró la preparación de sus compañeros.

La decisión de dejarlo afuera responde principalmente a su falta de participación en las últimas sesiones y no a una determinación exclusivamente táctica. Su evolución será fundamental para conocer cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad.

El futuro de Julián Álvarez vuelve a quedar bajo la lupa

Las tres ausencias consecutivas se produjeron en un momento especialmente sensible del mercado de pases. El Atlético de Madrid mantiene una postura firme y no contempla transferir al delantero al Barcelona, señalado como su destino preferido.

En ese contexto, Arsenal aparece como una posible alternativa si decide presentar una propuesta que responda a las exigencias económicas del club español. Sin embargo, un eventual regreso a la Premier League también dependería de la voluntad del propio futbolista.

Hasta que aparezca una oferta concreta, la continuidad de Julián Álvarez en Atlético de Madrid sigue siendo posible.

El contrato vigente constituye otro factor importante. El argentino tiene vínculo con la institución madrileña hasta junio de 2030, lo que fortalece la posición del Atlético ante cualquier negociación.

La dirigencia considera al exdelantero de River Plate y Manchester City como uno de los principales referentes ofensivos del proyecto, por lo que no pretende facilitar una operación que pueda beneficiar a un rival directo de LaLiga.

Qué puede pasar ahora con el delantero argentino

Las próximas jornadas serán decisivas para determinar si Julián Álvarez vuelve a entrenarse con Atlético de Madrid o si aparece una propuesta capaz de modificar el panorama.

Por ahora, Simeone no rompió públicamente con el jugador y sostuvo que seguirá respaldándolo desde lo deportivo cuando vuelva a estar disponible. Esa postura mantiene abierta la posibilidad de una reconciliación si finalmente permanece en España.

La única certeza inmediata es que Julián Álvarez no jugará ante Sevilla. Su regreso a los entrenamientos y su continuidad en el club continúan pendientes de una resolución definitiva.