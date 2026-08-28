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Un agente de la Policía de la Ciudad mató a un ladrón al defenderse de un robo en Lomas del Mirador

El efectivo esperaba el colectivo para dirigirse a su trabajo cuando fue interceptado por dos delincuentes armados que circulaban en moto. El cómplice escapó.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Delincuente abatido por un Policía Federal en Lomas del Mirador.
Delincuente abatido por un Policía Federal en Lomas del Mirador. Foto: Google Street View
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Un agente de la Policía de la Ciudad abatió a un delincuente, quien lo había abordado junto con otro cómplice con fines de robo, en la localidad de Lomas del Mirador.

El hecho en la intersección de las calles Formosa y Perú, y según informaron fuentes policiales, los sospechosos se movilizaban en una moto y sorprendieron al agente mientras caminaba hacia una parada de colectivo.

Patrullero de la Policía Bonaerense - noche
Desmantelaron una red de trata de personas. Foto ilustrativa: Archivo.

Uno de los delincuentes apuntó al efectivo con un arma de fuego y le exigió la entrega de sus objetos de valor, pero el policía se identificó como integrante de la fuerza, mientras el atacante seguía apuntándolo con el arma.

Según el portal Oeste Noticias, el efectivo se defendió y efectuó un único disparo en dirección a la motocicleta en la que se movilizaban los malvivientes. El conductor del rodado resultó herido y quedó tendido en el lugar, mientras que el segundo involucrado escapó y no logró sustraer ninguna pertenencia.

La policía presente en el lugar de los hechos. Foto: Policía Bonaerense
La policía presente en el lugar de los hechos. Foto: Policía Bonaerense

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien debe determinar cómo ocurrió el intento de robo y las circunstancias en las que el policía utilizó su arma, aunque de acuerdo con el reporte policial, el efectivo actuó luego de ser amenazado y logró evitar que le robaran sus pertenencias.

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Matias Greisert
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