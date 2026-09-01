“La soberanía reside en el Reino Unido”: la respuesta británica a Donald Trump sobre las Islas Malvinas

El primer ministro británico, Andy Burnham. Foto: REUTERS

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejara abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre la Islas Malvinas, el Gobierno británico respondió y reafirmó su postura sobre el archipiélago. “La soberanía reside en el Reino Unido”, sostuvo un portavoz del primer ministro Andy Burnham.

“Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, había afirmado Trump el lunes durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, al ser consultado sobre un eventual cambio en la política estadounidense respecto de las islas.

Desde Downing Street remarcaron que su posición no sufrió modificaciones. Según el portavoz, los habitantes del archipiélago expresaron en reiteradas oportunidades su intención de continuar bajo administración británica y el compromiso de Londres con esa voluntad permanece intacto.

Las declaraciones de Trump coincidieron con una información publicada días antes por The Telegraph. El periódico británico señaló que funcionarios estadounidenses evaluarían revisar su posición sobre las Malvinas como medida de presión para que el Gobierno laborista aumente el gasto en defensa.

Consultado este martes, el vocero británico insistió: “Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”.

“Los isleños han expresado su deseo de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable. Su derecho a la autodeterminación es primordial”, agregó.

El funcionario calificó la posición británica como histórica e invariable y descartó, por el momento, cualquier modificación. “La soberanía reside en el Reino Unido, y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial”, reiteró.

La cuestión Malvinas vuelve al plano internacional. Foto: Wikimedia Commons

Aunque Washington mantiene formalmente una posición de neutralidad sobre la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, las palabras de Trump volvieron a instalar el tema en la agenda internacional. Un eventual cambio estadounidense podría tener consecuencias diplomáticas relevantes para Londres y para el reclamo argentino.

Javier Milei hablará en cadena nacional sobre la causa Malvinas

Javier Milei brindará una cadena nacional para este jueves 3 de septiembre, con un mensaje sobre la cuestión de las Islas Malvinas en el marco del reciente impacto geopolítico provocado por las contundentes declaraciones de Donald Trump.

La confirmación surgió tras la reunión de Gabinete desarrollada en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada este martes por la mañana. Minutos antes del encuentro, el propio mandatario brindó una entrevista a El Observador Radio.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, enfatizó respecto a las declaraciones del presidente de Estados Unidos.

De esta manera, el Gobierno buscarácapitalizar la postura del Pentágono y de la administración de Trumppara posicionar el reclamo argentino por las Islas Malvinas en la agenda internacional de los próximos días.