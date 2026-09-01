comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

“La soberanía reside en el Reino Unido”: la respuesta británica a Donald Trump sobre las Islas Malvinas

El Gobierno británico sostuvo que su posición sobre el archipiélago no cambió y defendió el argumento de la autodeterminación.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El primer ministro británico, Andy Burnham.
El primer ministro británico, Andy Burnham. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejara abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre la Islas Malvinas, el Gobierno británico respondió y reafirmó su postura sobre el archipiélago. “La soberanía reside en el Reino Unido”, sostuvo un portavoz del primer ministro Andy Burnham.

“Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, había afirmado Trump el lunes durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, al ser consultado sobre un eventual cambio en la política estadounidense respecto de las islas.

Desde Downing Street remarcaron que su posición no sufrió modificaciones. Según el portavoz, los habitantes del archipiélago expresaron en reiteradas oportunidades su intención de continuar bajo administración británica y el compromiso de Londres con esa voluntad permanece intacto.

Las declaraciones de Trump coincidieron con una información publicada días antes por The Telegraph. El periódico británico señaló que funcionarios estadounidenses evaluarían revisar su posición sobre las Malvinas como medida de presión para que el Gobierno laborista aumente el gasto en defensa.

Contenido Recomendado

Milei celebró la sugerencia de Trump sobre Malvinas y llevará el tema a la reunión de Gabinete:“Ayer pasó algo muy fuerte”

Milei celebró la sugerencia de Trump sobre Malvinas y llevará el tema a la reunión de Gabinete: “Ayer pasó algo muy fuerte”

Soberanía de las Islas Malvinas:Donald Trump sugirió que podría retirar su apoyo a Gran Bretaña

Soberanía de las Islas Malvinas: Donald Trump sugirió que podría retirar su apoyo a Gran Bretaña

Consultado este martes, el vocero británico insistió: “Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”.

“Los isleños han expresado su deseo de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable. Su derecho a la autodeterminación es primordial”, agregó.

El funcionario calificó la posición británica como histórica e invariable y descartó, por el momento, cualquier modificación. “La soberanía reside en el Reino Unido, y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial”, reiteró.

La cuestión Malvinas vuelve al plano internacional. Foto: Wikimedia Commons

Aunque Washington mantiene formalmente una posición de neutralidad sobre la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, las palabras de Trump volvieron a instalar el tema en la agenda internacional. Un eventual cambio estadounidense podría tener consecuencias diplomáticas relevantes para Londres y para el reclamo argentino.

Javier Milei hablará en cadena nacional sobre la causa Malvinas

Javier Milei brindará una cadena nacional para este jueves 3 de septiembre, con un mensaje sobre la cuestión de las Islas Malvinas en el marco del reciente impacto geopolítico provocado por las contundentes declaraciones de Donald Trump.

La confirmación surgió tras la reunión de Gabinete desarrollada en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada este martes por la mañana. Minutos antes del encuentro, el propio mandatario brindó una entrevista a El Observador Radio.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, enfatizó respecto a las declaraciones del presidente de Estados Unidos.

De esta manera, el Gobierno buscarácapitalizar la postura del Pentágono y de la administración de Trumppara posicionar el reclamo argentino por las Islas Malvinas en la agenda internacional de los próximos días.

Islas MalvinasReino UnidoDonald Trump
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Javier Milei hablará en cadena nacional y prepara un anuncio vinculado a la causa Malvinas

    Javier Milei hablará en cadena nacional y prepara un anuncio vinculado a la causa Malvinas

  2. Milei celebró la sugerencia de Trump sobre Malvinas y llevará el tema a la reunión de Gabinete:“Ayer pasó algo muy fuerte”

    Milei celebró la sugerencia de Trump sobre Malvinas y llevará el tema a la reunión de Gabinete: “Ayer pasó algo muy fuerte”

  3. Caso Cerimedo:un presunto sicario confesó el ataque contra Nadia Beller y aseguró que el objetivo era “un argentino”

    Caso Cerimedo: un presunto sicario confesó el ataque contra Nadia Beller y aseguró que el objetivo era “un argentino”

  4. El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos:cuánto cobrarán

    El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos: cuánto cobrarán

  5. Adrián Ravier dio detalles de la cadena nacional de Milei y negó que el país viva una crisis económica

    Adrián Ravier dio detalles de la cadena nacional de Milei y negó que el país viva una crisis económica
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

“La soberanía reside en el Reino Unido”:la respuesta británica a Donald Trump sobre las Islas Malvinas

“La soberanía reside en el Reino Unido”: la respuesta británica a Donald Trump sobre las Islas Malvinas

Adrián Ravier dio detalles de la cadena nacional de Milei y negó que el país viva una crisis económica

Caso Cerimedo:un presunto sicario confesó el ataque contra Nadia Beller y aseguró que el objetivo era “un argentino”

Los tres ejes clave que profundizó Javier Milei en la reunión de Gabinete

Economía

Caputo se reunió mano a mano con Scott Bessent durante la cumbre del G20 en Estados Unidos

Caputo se reunió mano a mano con Scott Bessent durante la cumbre del G20 en Estados Unidos

“Fue una provocación”:los gremios rechazaron el aumento del Gobierno y anunciaron un nuevo paro universitario

ANSES:cuándo cobran en septiembre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Se actualizaron los sueldos de las Fuerzas Armadas:cuánto cobra cada jerarquía en septiembre de 2026

Internacionales

Tensión máxima en Medio Oriente:Estados Unidos bombardeó Irán por segunda vez en 48 horas

Tensión máxima en Medio Oriente: Estados Unidos bombardeó Irán por segunda vez en 48 horas

Más tensión en Europa:Alemania sospecha que Rusia está detrás de un ataque con drones y explosivos en el aeropuerto de Leipzig

Se construyó en 18 meses y traslada hasta 81 pasajeros en tan solo 50 segundos:así es el ascensor más impresionante de China

Video impactante:así fue el instante en el que la policía de Nueva York abatió a una mujer que había apuñalado a dos personas en pleno Times Square