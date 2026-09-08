A 25 años del 11-S: cuántas personas fallecieron, cómo eran las Torres Gemelas y de qué manera afectó a EE.UU.

De las víctimas que perecieron durante los colapsos en las Torres Gemelas, 343 eran bomberos de la ciudad, 23 eran policías y 37 agentes de la Autoridad Portuaria. Foto: Wikimedia Commons

Al acercarse la fecha que marca los 25 años de los trágicos eventos que cambiaron el rumbo del mundo contemporáneo, el interés por los atentados del 11 de septiembre de 2001 sigue sumamente presente en la memoria colectiva global.

Las nuevas y viejas generaciones continúan reflexionando sobre el ataque terrorista más letal que sufrió Estados Unidos en su historia. La caída de las Torres Gemelas en la emblemática ciudad de Nueva York transformó el horizonte de Manhattan y modificó las políticas de seguridad internacional.

Cuándo fue el atentado a las Torres Gemelas

El trágico evento ocurrió en la mañana del martes 11 de septiembre de 2001. Durante esa jornada, 19 hombres afiliados a una célula extremista secuestraron cuatro aviones comerciales estadounidenses que se dirigían hacia la costa oeste. Las aeronaves fueron elegidas deliberadamente porque iban cargadas de combustible para vuelos largos, transformándose así en armas letales para golpear los cimientos de la nación norteamericana.

Cuántas personas murieron en el atentado a las Torres Gemelas

El saldo humano fue devastador, con 2.977 personas fallecidas en total durante los impactos en Nueva York, Washington y Shanksville, Pensilvania. Específicamente en el World Trade Center (WTC), 2.753 personas murieron o desaparecieron luego de que los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines fueran estrellados intencionalmente en las torres norte y sur. De las víctimas que perecieron durante los colapsos:

343 eran bomberos de la ciudad

23 eran policías

37 eran agentes de la Autoridad Portuaria.

El ataque terrorista fue planificado y orquestado por el líder de al Qaeda, Osama bin Laden. Foto: Wikimedia Commons

Las edades iban de 2 a 85 años, y aproximadamente el 75-80% eran hombres. A julio de 2019, la oficina del médico forense había logrado identificar a 1.644 (60%) de las víctimas del WTC. Además, en el Pentágono fallecieron 184 personas (vuelo 77), y cerca de Pensilvania murieron 40 pasajeros y tripulantes del vuelo 93, luego de intentar retomar el control de la cabina.

Quién comandó el atentado a las Torres Gemelas

El asalto múltiple fue planificado y orquestado directamente por el líder de al Qaeda, Osama bin Laden. Desde su posición, comandó a los extremistas que perpetraron los atentados, coordinando la operación de secuestro aéreo y ejecución que marcaría el comienzo de un conflicto global contra el terrorismo.

Cuántos pisos y qué altura tenían las Torres Gemelas

Cada una de las majestuosas Torres Gemelas del complejo del World Trade Center tenía exactamente 110 pisos. La Torre Norte poseía una imponente altura de 417 metros, mientras que la Torre Sur alcanzaba unos 415 metros. En su momento, estas masivas estructuras representaban un hito de la arquitectura comercial y dominaban por completo el icónico paisaje financiero urbano.

Torres Gemelas: estas masivas estructuras representaban un hito de la arquitectura comercial y dominaban por completo el paisaje financiero urbano. Foto: Wikimedia Commons

Cómo impactó el atentado a nivel económico en Estados Unidos y cuánto costó la limpieza en la Zona Cero

El costo estimado de organizar la operación extremista rondó los US$ 500.000; sin embargo, las pérdidas para Estados Unidos sumaron US$ 123.000 millones en las semanas siguientes debido a la reducción de vuelos y turismo.

Los daños estructurales en la zona del WTC costaron US$ 60.000 millones. Para mitigar esta crisis, el Congreso liberó un paquete de US$ 40.000 millones para el ámbito antiterrorista y US$ 15.000 millones más de ayuda económica para las aerolíneas, mientras que las aseguradoras pagaron reclamos por US$ 9.300 millones.

Por su parte, la limpieza en la Zona Cero, que terminó oficialmente el 30 de mayo de 2002, representó un trabajo de 3,1 millones de horas para barrer 1,8 millones de toneladas de escombros, y costó US$ 750 millones.

La limpieza en la Zona Cero: se barrieron 1,8 millones de toneladas de escombros y el costo económico fue de US$ 750 millones. Foto: Wikimedia Commons

Departamento de Seguridad Nacional: su origen a partir del 11-S

El actual Departamento de Seguridad Nacional se creó como una respuesta gubernamental clave a los atentados del 11-S. Esta enorme entidad fusionó en una sola dependencia a 22 agencias gubernamentales, incluyendo el Servicio de Aduanas, el de Inmigración y Naturalización, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Mediante la Iniciativa de Seguridad de Contenedores, hoy se preselecciona más del 80% de la carga marítima importada. Además, el 12 de marzo de 2002 introdujeron el Sistema de Asesoría de Seguridad Nacional, el cual fue finalmente reemplazado el 26 de abril de 2011 por el moderno Sistema Nacional de Asesoramiento sobre Terrorismo (NTAS).