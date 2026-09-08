Guía de tulipanes en maceta: el truco para lograr tallos de hasta 25 cm y flores más fuertes

Los tulipanes pueden alcanzar tallos de hasta 25 centímetros cuando las condiciones de cultivo son adecuadas. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Los tulipanes son una de las plantas más buscadas para llenar de color los balcones, patios y jardines durante la temporada de floración. Sin embargo, para conseguir ejemplares compactos, con tallos firmes y flores de buena calidad, hay un factor que muchas veces pasa desapercibido: el frío que recibe el bulbo.

Un estudio realizado por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) comprobó que el tiempo de almacenamiento en frío de los bulbos tiene una relación directa con la altura que puede alcanzar el tulipán cultivado en maceta. El dato más llamativo: una altura de hasta 25 centímetros es considerada adecuada como referencia.

El frío que recibe el bulbo es uno de los factores que influye en el crecimiento del tallo del tulipán. Foto: Pinterest

El frío es clave para controlar la altura de los tulipanes

La investigación fue realizada por Nora Francescangeli y Ana Zagabria, de la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro del INTA, y publicada en Agriscientia en 2007 bajo el título “Almacenamiento en frío de los bulbos y uso de paclobutrazol para producir tulipán en macetas”.

El trabajo analizó ejemplares de Tulipa gesneriana L., particularmente del cultivar Leen van der Mark, y comparó distintos períodos de almacenamiento de los bulbos a 5 °C, desde cinco hasta doce semanas.

Los resultados mostraron que cuanto mayor era el tiempo de almacenamiento en frío, mayor tendía a ser la altura de las plantas. Además, el período de frío también modificaba la duración del ciclo de cultivo.

Por eso, el frío no es simplemente una condición ambiental más: forma parte del proceso que permite que el bulbo se prepare para desarrollar correctamente el tallo y la flor.

Los tulipanes cultivados en maceta necesitan un sustrato con buen drenaje para evitar el exceso de humedad. Foto: Pinterest

¿Por qué se habla de 25 centímetros?

En la guía “Guía práctica para el cultivo de flores y bulbos de Tulipán”, elaborada por Nora Francescangeli y Segundo Evaristo Bobadilla, se explica que, para los tulipanes cultivados en maceta, no existen estándares definidos, aunque “se acepta como adecuado un largo de tallo de hasta 25 cm”.

Ese dato permite entender por qué el manejo del frío resulta tan importante: el objetivo no es conseguir un tallo lo más largo posible, sino lograr una planta equilibrada y apropiada para crecer en una maceta.

De hecho, en los ensayos realizados en San Pedro, los investigadores consiguieron plantas de menos de 25 centímetros con determinados períodos de almacenamiento en frío.

Para el cultivar Leen van der Mark, los bulbos almacenados a 5 °C durante entre cinco y nueve semanas produjeron plantas de menos de 25 centímetros al momento de la venta. En el caso de Negrita, el rango fue de cinco a diez semanas.

El dato importante: no todos los tulipanes responden igual

Esto es fundamental para quienes quieren aplicar estos conocimientos en casa. No existe una cantidad universal de semanas de frío que garantice un tallo de 25 centímetros.

La respuesta depende, entre otros factores, del cultivar, las características del bulbo y las condiciones de cultivo. El estudio del INTA trabajó con variedades determinadas y bajo condiciones controladas, por lo que sus resultados sirven como referencia, pero no como una fórmula exacta para cualquier tulipán doméstico.

Elegir bulbos firmes y saludables es fundamental para favorecer una floración vigorosa. Foto: Pinterest

¿Hay que poner el bulbo en la heladera?

Este es uno de los puntos que conviene aclarar. El estudio del INTA analizó bulbos sometidos profesionalmente a períodos determinados de almacenamiento a 5 °C. Eso no significa que cualquier persona deba colocar automáticamente sus tulipanes en la heladera durante cinco, seis o más semanas.

El requerimiento de frío forma parte de la fisiología del tulipán y, en producción, se utiliza para controlar el desarrollo de la planta. La duración y la temperatura del tratamiento deben estar relacionadas con el cultivar y el estado del bulbo.

Por eso, si se compran bulbos que ya fueron sometidos a tratamiento de frío, no es conveniente repetir el proceso por cuenta propia sin conocer previamente cómo fueron conservados.

Cómo cuidar un tulipán en maceta para favorecer una floración saludable

Aunque el tratamiento de frío es uno de los factores estudiados por el INTA, no es el único elemento que determina el resultado final. Para el cultivo doméstico, hay algunas cuestiones básicas que también pueden marcar la diferencia.

Las temperaturas frescas ayudan al desarrollo de los tulipanes y permiten controlar el crecimiento de la planta. Foto: Unsplash.

1. Elegir bulbos de buena calidad

El tamaño y el estado del bulbo son importantes para obtener una planta vigorosa. Conviene elegir ejemplares firmes, sanos y sin signos de podredumbre, golpes o deterioro.

Un bulbo pequeño o debilitado puede tener menos reservas para sostener un desarrollo floral de calidad.

2. Usar una maceta con buen drenaje

El exceso de agua es uno de los principales enemigos de las plantas bulbosas. La maceta debe contar con agujeros de drenaje que permitan eliminar rápidamente el agua sobrante.

El objetivo es mantener el sustrato con humedad suficiente, pero sin que permanezca constantemente saturado.

3. Evitar el exceso de calor

Los tulipanes se desarrollan mejor en condiciones frescas. Por eso, una vez plantados, conviene mantenerlos alejados de radiadores, estufas, calefactores y otras fuentes directas de calor.

El estudio de Francescangeli y Zagabria fue realizado con una temperatura promedio del aire del invernadero de entre 15 y 15,7 °C, lo que muestra la importancia de las condiciones térmicas durante el desarrollo del cultivo.

Esto no significa que una planta doméstica deba mantenerse exactamente a esa temperatura, pero sí sirve para comprender por qué el calor excesivo no es el escenario ideal.

4. Regar sin encharcar

El sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, especialmente durante el crecimiento, pero evitando el exceso de agua.

Una buena regla práctica es comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar y asegurarse de que el agua pueda salir por los orificios inferiores de la maceta.

Después de la floración, las hojas verdes continúan aportando reservas al bulbo y no deben retirarse de inmediato.

Qué hacer cuando el tulipán termina de florecer

Hay otro momento importante que muchas veces se pasa por alto: el final de la floración. Cuando la flor se marchita, el tulipán no necesariamente llegó al final de su ciclo. La planta todavía puede continuar utilizando sus hojas para acumular reservas en el bulbo.

Por eso, no conviene cortar inmediatamente toda la parte verde después de la floración. Las hojas deben permanecer mientras continúen verdes, ya que forman parte del proceso mediante el cual el bulbo recupera reservas. Una vez que el follaje se vuelve amarillo y comienza a secarse naturalmente, se puede retirar.

El secreto está en el equilibrio

Los resultados del INTA muestran que el frío tiene un papel central en el desarrollo del tulipán y que el tiempo de almacenamiento puede modificar tanto la duración del ciclo como la altura final de la planta.

El tamaño del bulbo, la variedad, el frío y los cuidados influyen en la altura y calidad de las flores. Foto: Unsplash.

La referencia de hasta 25 centímetros de tallo resulta especialmente interesante para quienes cultivan tulipanes en maceta porque permite entender qué se busca en una planta equilibrada.

Sin embargo, el dato no debe interpretarse como una promesa de que todos los tulipanes alcanzarán exactamente esa medida. La variedad, el tamaño del bulbo, el tratamiento previo, la temperatura y las condiciones de cultivo también intervienen en el resultado.

Para tener tulipanes fuertes y con una buena floración, la clave está entonces en combinar un bulbo sano, buen drenaje, riego controlado y temperaturas frescas, respetando además las necesidades particulares de cada variedad.